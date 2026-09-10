«Ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου» λέει ο Τραμπ, απειλεί ξανά με πλήγματα στο όρος Πίκαξ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ πόλεμος στο ιράν Πυρηνικές εγκαταστάσεις

«Ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου» λέει ο Τραμπ, απειλεί ξανά με πλήγματα στο όρος Πίκαξ

«Η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει άλλο» εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος

«Ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου» λέει ο Τραμπ, απειλεί ξανά με πλήγματα στο όρος Πίκαξ
8 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες, Τετάρτη, ότι αναμένει πως ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο και απείλησε για μία ακόμη φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

«Πιστεύω ότι ο πόλεμος θα σταματήσει αμέσως μετά τις εκλογές διότι δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο. Κάνουν απεγνωσμένες προσπάθειες να επηρεάσουν τις εκλογές», σχολίασε ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Στο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναφερθεί επανειλημμένα στον επικείμενο τερματισμό του πολέμου, που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν.

Στο μεταξύ η εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε σε άρθρο της ότι ανώτεροι σύμβουλοι του Λευκού Οίκου, ανάμεσά τους ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, έχουν προειδοποιήσει σε ιδιωτικές τους συνομιλίες τον Τραμπ ότι η σύρραξη είναι πιθανό να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της θητείας του, που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2029.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι ο αμερικανικός στρατός ίσως να πλήξει το όρος Πίκαξ στο Ιράν, μια πολύ καλά οχυρωμένη υπόγεια εγκατάσταση κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Νατάνζ.

«Παρατηρούμε ότι υπάρχει λίγη δραστηριότητα στο Πίκαξ. Θα συμβούλευα το Ιράν να μην κάνει εξυπνάδες γιατί θα αναγκαστούμε να τους πλήξουμε πολύ σκληρά», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στην ομιλία του στη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων. Ο Τραμπ απειλεί από τον Ιούλιο ότι θα πλήξει το όρος Πίκαξ.
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η επετειακή συνταγή του φετινού Spetses Mini Marathon

Η Μαρίνα-Λύδα Κουταρέλλη και η Τίνα Κίκιζα βρέθηκαν στην ίδια κουζίνα, έβαλαν τις ποδιές τους και ετοίμασαν μια αυθεντική σπετσιώτικη συνταγή με αφορμή το φετινό Spetses Mini Marathon

Το μέλλον της ψυχαγωγίας

Παλιά, η ψυχαγωγία ήταν κάτι απλό. Ένα βιβλίο, μία ταινία, μια κούνια στην αυλή, φίλοι στη γειτονιά. Αυτές οι στιγμές μας έκαναν να νιώθουμε μαζί, να φτιάχνουμε εικόνες και μνήμες όλοι μαζί. Στο μέλλον θα δίνει την απάντηση στο ερώτημα «ποιος είμαι».

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης