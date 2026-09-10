Πίεση των ΗΠΑ σε Μεξικό και Λατινική Αμερική για τα καρτέλ: «Δεν μιλάμε για εγκληματίες αλλά για τρομοκράτες» λέει ο Ρούμπιο

Η Ουάσινγκτον κλιμακώνει την πίεση στη Λατινική Αμερική, βάζοντας στο στόχαστρο εγκληματικές οργανώσεις που συνδέονται με τη διακίνηση ναρκωτικών





Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Ισημερινό, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι μεγάλα τμήματα του Μεξικού βρίσκονται εκτός ουσιαστικού κρατικού ελέγχου, καθώς, όπως ανέφερε, διοικούνται από «ναρκο-τρομοκρατικές οργανώσεις».







Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η απειλή από τα καρτέλ είναι τέτοιας κλίμακας, ώστε «θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτή η προειδοποίηση.



Οι Los Tiguerones χαρακτηρίζονται «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» Την ίδια ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ένταξη της εγκληματικής συμμορίας Los Tiguerones του Ισημερινού στη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων», στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ουάσινγκτον κατά των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.







Η χώρα, η οποία για χρόνια θεωρούνταν μία από τις πιο ασφαλείς της Λατινικής Αμερικής, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με εκρηκτική αύξηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και τη διακίνηση ναρκωτικών.



Ο Ισημερινός στον παγκόσμιο χάρτη της κοκαΐνης Η γεωγραφική θέση του Ισημερινού έχει καταστήσει τη χώρα κομβικό σημείο για τα διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών. Με λιμάνια στον Ειρηνικό Ωκεανό και γειτνίαση με την Κολομβία και το Περού, τις δύο μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες κοκαΐνης παγκοσμίως, ο Ισημερινός μετατράπηκε μέσα σε λίγα χρόνια σε βασικό κόμβο εξαγωγής.



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Ο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Λατινική Αμερική, έχοντας επισκεφθεί προηγουμένως την Κολομβία και με επόμενο σταθμό το Περού, ανέφερε ότι οι εγκληματικές ομάδες διαθέτουν «όπλα και εξοπλισμό παρόμοιο με αυτά των στρατών ορισμένων χωρών».



Η εισβολή σε τηλεοπτικό στούντιο που αποκάλυψε τη δύναμη των συμμοριών Οι Los Tiguerones βρέθηκαν στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής στις αρχές του 2024, όταν ένοπλοι μασκοφόροι εισέβαλαν σε τηλεοπτικό στούντιο στον Ισημερινό την ώρα που μεταδιδόταν ζωντανό πρόγραμμα.



Οι δράστες άνοιξαν πυρ και απείλησαν εργαζόμενους και δημοσιογράφους, αναγκάζοντας το προσωπικό να πέσει στο έδαφος σε μια σκηνή που μεταδόθηκε ζωντανά και προκάλεσε σοκ στη χώρα.



Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατηγόρησε το Μεξικό ότι δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα κατά των καρτέλ ναρκωτικών, προειδοποιώντας πως η απειλή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», ενώ ανακοίνωσε την ένταξη της συμμορίας Los Tiguerones του Ισημερινού στη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» των ΗΠΑ Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Ισημερινό, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας υποστήριξε ότι μεγάλα τμήματα του Μεξικού βρίσκονται εκτός ουσιαστικού κρατικού ελέγχου, καθώς, όπως ανέφερε, διοικούνται από «ναρκο-τρομοκρατικές οργανώσεις».«Υπάρχουν τεράστια εδάφη στο Μεξικό που δεν διοικούνται από το κράτος», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο, σημειώνοντας ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί μια σοβαρή απειλή ασφαλείας για την περιοχή. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι έχει υπάρξει πρόοδος στις προσπάθειες αντιμετώπισης του φαινομένου από την κυβέρνηση της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ωστόσο εκτίμησε ότι η χώρα «δεν κάνει αρκετά».Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η απειλή από τα καρτέλ είναι τέτοιας κλίμακας, ώστε «θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι θα μπορούσε να σημαίνει αυτή η προειδοποίηση.Την ίδια ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την ένταξη της εγκληματικής συμμορίας Los Tiguerones του Ισημερινού στη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων», στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ουάσινγκτον κατά των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική.«Δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη μαφία, δεν μιλάμε για εγκληματίες, μιλάμε για τρομοκράτες», δήλωσε ο Ρούμπιο από το Κίτο, χαρακτηρίζοντας τον Ισημερινό στενό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.Η χώρα, η οποία για χρόνια θεωρούνταν μία από τις πιο ασφαλείς της Λατινικής Αμερικής, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με εκρηκτική αύξηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη δράση οργανωμένων εγκληματικών ομάδων και τη διακίνηση ναρκωτικών.Η γεωγραφική θέση του Ισημερινού έχει καταστήσει τη χώρα κομβικό σημείο για τα διεθνή κυκλώματα ναρκωτικών. Με λιμάνια στον Ειρηνικό Ωκεανό και γειτνίαση με την Κολομβία και το Περού, τις δύο μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες κοκαΐνης παγκοσμίως, ο Ισημερινός μετατράπηκε μέσα σε λίγα χρόνια σε βασικό κόμβο εξαγωγής.Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκαν οι αμερικανικές αρχές, περίπου το 70% της παγκόσμιας κοκαΐνης που διακινείται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη περνά πλέον από τον Ισημερινό.Ο Ρούμπιο, ο οποίος πραγματοποιεί περιοδεία στη Λατινική Αμερική, έχοντας επισκεφθεί προηγουμένως την Κολομβία και με επόμενο σταθμό το Περού, ανέφερε ότι οι εγκληματικές ομάδες διαθέτουν «όπλα και εξοπλισμό παρόμοιο με αυτά των στρατών ορισμένων χωρών».Οι Los Tiguerones βρέθηκαν στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής στις αρχές του 2024, όταν ένοπλοι μασκοφόροι εισέβαλαν σε τηλεοπτικό στούντιο στον Ισημερινό την ώρα που μεταδιδόταν ζωντανό πρόγραμμα.Οι δράστες άνοιξαν πυρ και απείλησαν εργαζόμενους και δημοσιογράφους, αναγκάζοντας το προσωπικό να πέσει στο έδαφος σε μια σκηνή που μεταδόθηκε ζωντανά και προκάλεσε σοκ στη χώρα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο του Ισημερινού για το οργανωμένο έγκλημα, η συγκεκριμένη οργάνωση εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, σε παράνομες εξορύξεις, ξέπλυμα χρήματος, εκβιασμούς και δολοφονίες.



Οι Los Tiguerones θεωρούνται ένας από τους βασικούς παράγοντες του πολέμου μεταξύ εγκληματικών ομάδων που έχει μετατρέψει τον Ισημερινό στην πιο βίαιη χώρα της περιοχής. Το 2025 το ποσοστό ανθρωποκτονιών έφτασε τις 51 ανά 100.000 κατοίκους, δηλαδή περίπου μία δολοφονία κάθε ώρα.



Η στήριξη Τραμπ στον πρόεδρο Νομπόα Ο δεξιός πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα, ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική, διεξάγει από το 2024 εκστρατεία κατά του οργανωμένου εγκλήματος, με στρατιωτική υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο το 2025, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει χαρακτηρίσει «τρομοκρατικές οργανώσεις» αρκετές εγκληματικές ομάδες της περιοχής.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Los Choneros, Los Lobos και Chone Killers στον Ισημερινό, η Tren de Aragua στη Βενεζουέλα, αλλά και το καρτέλ Σιναλόα στο Μεξικό.