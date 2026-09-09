Νετανιάχου: Το καθεστώς του Ιράν είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε
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Νετανιάχου: Το καθεστώς του Ιράν είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε

Ο Νετανιάχου, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, έκανε αυτές τις δηλώσεις ενώ βρισκόταν στη συριακή πλευρά του όρους Ερμών, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Ισραήλ

Νετανιάχου: Το καθεστώς του Ιράν είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε
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Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα «κατάρρευσης» ενώ οι εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης εντείνονται.

«Απομένει ακόμη να γίνει δουλειά, η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν» είπε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία. «Είμαστε πολύ κοντά. Ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας (σ.σ. μαζί με τους συμμάχους του Ιράν) στο τέλος θα καταρρεύσει», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, έκανε αυτές τις δηλώσεις ενώ βρισκόταν στη συριακή πλευρά του όρους Ερμών, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Ισραήλ.

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