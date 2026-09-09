Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Νετανιάχου: Το καθεστώς του Ιράν είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε
Νετανιάχου: Το καθεστώς του Ιράν είναι στα πρόθυρα της κατάρρευσης, έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε
Ο Νετανιάχου, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, έκανε αυτές τις δηλώσεις ενώ βρισκόταν στη συριακή πλευρά του όρους Ερμών, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Ισραήλ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε σήμερα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι στα πρόθυρα «κατάρρευσης» ενώ οι εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης εντείνονται.
«Απομένει ακόμη να γίνει δουλειά, η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν» είπε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία. «Είμαστε πολύ κοντά. Ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας (σ.σ. μαζί με τους συμμάχους του Ιράν) στο τέλος θα καταρρεύσει», πρόσθεσε.
Ο Νετανιάχου, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, έκανε αυτές τις δηλώσεις ενώ βρισκόταν στη συριακή πλευρά του όρους Ερμών, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Ισραήλ.
«Απομένει ακόμη να γίνει δουλειά, η κύρια αποστολή είναι να πέσει το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν» είπε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία. «Είμαστε πολύ κοντά. Ξέρουμε ότι όλος αυτός ο άξονας (σ.σ. μαζί με τους συμμάχους του Ιράν) στο τέλος θα καταρρεύσει», πρόσθεσε.
Ο Νετανιάχου, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς, έκανε αυτές τις δηλώσεις ενώ βρισκόταν στη συριακή πλευρά του όρους Ερμών, στα σύνορα μεταξύ Συρίας και Ισραήλ.
היום בכתר החרמון בסוריה. אנחנו לא ניתן לשום צבא טרור להתבסס בגבולנו. אנחנו מחויבים להכריע את משטר הטרור באיראן - ונעשה זאת. pic.twitter.com/Y4w1KeUUqS— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 9, 2026
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