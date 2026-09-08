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Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι κατέσχεσαν ένα αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ
Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι κατέσχεσαν ένα αμερικανικό υποβρύχιο drone στα Στενά του Ορμούζ
«Εικόνες του υποβρυχίου θα μεταδοθούν μέσα στις επόμενες ώρες» ανέφερε η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν σήμερα ότι κατέσχεσαν ένα αμερικανικό υποβρύχιο drone στο Στενά του Ορμούζ.
Οι Φρουροί «κατέλαβαν την αυγή ένα από τα πιο σύγχρονα υποβρύχια drone του αμερικανικού στρατού στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ (...)», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.
«Εικόνες του υποβρυχίου θα μεταδοθούν μέσα στις επόμενες ώρες», πρόσθεσε η ανακοίνωση.
Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το υποβρύχιο χρησιμοποιείται για αποστολές «αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού, επιθεώρηση υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών, χαρτογράφηση του βυθού και ανίχνευση ναρκών».
Οι Φρουροί «κατέλαβαν την αυγή ένα από τα πιο σύγχρονα υποβρύχια drone του αμερικανικού στρατού στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ (...)», σύμφωνα με ανακοίνωση του ιδεολογικού στρατού του Ιράν, που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.
«Εικόνες του υποβρυχίου θα μεταδοθούν μέσα στις επόμενες ώρες», πρόσθεσε η ανακοίνωση.
Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αυτό το υποβρύχιο χρησιμοποιείται για αποστολές «αναγνώρισης και παρακολούθησης του βυθού, επιθεώρηση υποβρυχίων καλωδίων και αγωγών, χαρτογράφηση του βυθού και ανίχνευση ναρκών».
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