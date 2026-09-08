Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, πιθανές νέες δονήσεις στην περιοχή» λέει ο Λέκκας
Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στο Αιτωλικό: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, πιθανές νέες δονήσεις στην περιοχή» λέει ο Λέκκας
Στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί, το μεσημέρι της Δευτέρας 7/9, ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ - Παρακολουθείται η εξέλιξη του φαινομένου
Σεισμός μεγέθους 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη 8/9 στο Αιτωλικό.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:46 και είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή στο Αιτωλικό, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί, το μεσημέρι της Δευτέρας 7/9, ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι σεισμικές δονήσεις εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι.
Πρόκειται για ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης, το οποίο, σύμφωνα με τον καθηγητή, μπορεί να δώσει σεισμούς αυτού του μεγέθους.
Ο κ. Λέκκας εκτίμησε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες δονήσεις, σε επίπεδα περίπου 4 έως 4,5 Ρίχτερ, ενώ οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.
Ο καθηγητής ανέφερε ότι έχει ήδη ενημερωθεί ο δήμαρχος Αγρινίου και οι αρμόδιοι επιτελείς στην περιοχή, ενώ παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει μια γενικότερη σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο στο συγκεκριμένο ρήγμα.
Παρά την έντονη σεισμική δόνηση, ο κ. Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους».
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:46 και είχε επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 20 χιλιόμετρα.
Η δόνηση έγινε αισθητή στο Αιτωλικό, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί, το μεσημέρι της Δευτέρας 7/9, ακόμη ένας σεισμός μεγέθους 3,7 Ρίχτερ.
«Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας» λέει ο ΛέκκαςΜιλώντας στην ΕΡΤ για την εξέλιξη του φαινομένου, ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας ανέφερε ότι οι σεισμοί σημειώθηκαν σε μικρό εστιακό βάθος, περίπου 5 και 15 χιλιομέτρων, και έγιναν αισθητοί τόσο στο Αγρίνιο όσο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, οι σεισμικές δονήσεις εκδηλώθηκαν πάνω στο ρήγμα του Οζερού, το οποίο, όπως εξήγησε ο κ. Λέκκας, εκτείνεται από την Αμφιλοχία έως το Μεσολόγγι.
Πρόκειται για ρήγμα οριζόντιας ολίσθησης, το οποίο, σύμφωνα με τον καθηγητή, μπορεί να δώσει σεισμούς αυτού του μεγέθους.
Ο κ. Λέκκας εκτίμησε ότι είναι πιθανό να υπάρξουν και άλλες δονήσεις, σε επίπεδα περίπου 4 έως 4,5 Ρίχτερ, ενώ οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας.
Ο καθηγητής ανέφερε ότι έχει ήδη ενημερωθεί ο δήμαρχος Αγρινίου και οι αρμόδιοι επιτελείς στην περιοχή, ενώ παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει μια γενικότερη σεισμικότητα στην ευρύτερη περιοχή και όχι μόνο στο συγκεκριμένο ρήγμα.
Παρά την έντονη σεισμική δόνηση, ο κ. Λέκκας εμφανίστηκε καθησυχαστικός, υπογραμμίζοντας πως «δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους».
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