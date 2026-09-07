Στους επτά ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί
Στους επτά ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση κτιρίου στο Νέο Δελχί
Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στα ερείπια κτιρίου - Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση
Ο αριθμός των νεκρών από την κατάρρευση του κτιρίου που σημειώθηκε χθες στο Νέο Δελχί ανήλθε στους επτά ανακοίνωσε σήμερα η τοπική αστυνομία, ενώ παράλληλα σημείωσε πως οι έρευνες των σωστικών συνεργείων ολοκληρώθηκαν.
Εκτός από τους νεκρούς, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών δεν έχει διευκρινιστεί.
Το πενταώροφο κτίριο βρισκόταν στη συνοικία Σάτια Νικετάν, στα νότια προάστια της ινδικής πρωτεύουσας, όπου ζουν πολλοί φοιτητές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, πραγματοποιούνταν εργασίες στο υπόγειο του κτιρίου.
Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου συνελήφθη και πολλοί αξιωματούχοι του τοπικού δήμου τέθηκαν σε αργία, ανακοίνωσε η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Δελχί, Ρέκα Γκούπτα. «Η κυβέρνηση του Δελχί αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά αυτήν την υπόθεση. Δεν θα γίνει καμία εξαίρεση για όσους κριθούν ένοχοι ή υπεύθυνοι», πρόσθεσε.
Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδία, όπου πολλές κατασκευές είναι αυθαίρετες.
Εκτός από τους νεκρούς, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο συνολικός αριθμός των τραυματιών δεν έχει διευκρινιστεί.
Το πενταώροφο κτίριο βρισκόταν στη συνοικία Σάτια Νικετάν, στα νότια προάστια της ινδικής πρωτεύουσας, όπου ζουν πολλοί φοιτητές. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, πραγματοποιούνταν εργασίες στο υπόγειο του κτιρίου.
Στην περιοχή έσπευσαν διασώστες, δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας και με τη βοήθεια ειδικά ειδικευμένων σκύλων και μηχανημάτων έργου προσπαθούσαν να εντοπίσουν τους εγκλωβισμένους.
Indian rescue teams are searching the rubble of a building in New Delhi, a day after the five-storey block collapsed killing at least six peoplehttps://t.co/vf1VOIMFmj pic.twitter.com/LYkNLIEmeA— AFP News Agency (@AFP) September 7, 2026
Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου συνελήφθη και πολλοί αξιωματούχοι του τοπικού δήμου τέθηκαν σε αργία, ανακοίνωσε η επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Δελχί, Ρέκα Γκούπτα. «Η κυβέρνηση του Δελχί αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά αυτήν την υπόθεση. Δεν θα γίνει καμία εξαίρεση για όσους κριθούν ένοχοι ή υπεύθυνοι», πρόσθεσε.
Οι καταρρεύσεις κτιρίων είναι συχνό φαινόμενο στην Ινδία, όπου πολλές κατασκευές είναι αυθαίρετες.
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