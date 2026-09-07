Με τη σειρά Bottox Cream & Serum, η LA VIE EN ROSE επανασυστήνει την καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, δίνοντας έμφαση στη λεία, σφριγηλή και ξεκούραστη όψη.
Νέα ένταση στη Βρετανία για το μεταναστευτικό: Μετά το Ντόβερ, διαδηλωτές έστησαν μπλόκο και στο Πόρτσμουθ
Η αστυνομία σχημάτισε κλοιό γύρω από λεωφορεία μεταφοράς των μεταναστών που είχαν φθάσει μέσω του στενού της Μάγχης με ένα μικρό πλεούμενο
Η συγκέντρωση αυτή πραγματοποιήθηκε την επομένη του αποκλεισμού του λιμανιού του Ντόβερ επίσης από διαδηλωτές κατά των μεταναστών.
Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, σημαντική δύναμη αναπτύχθηκε κοντά στη μαρίνα του Ίστνι, στο Πόρτσμουθ, "μετά την άφιξη πλεούμενου που διέπλευσε τη Μάγχη".
Το πρωί, η γαλλική νομαρχία για τη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα δήλωσε πως ένα πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν 140 άνθρωποι έφυγε από περιοχή δυτικά του κόλπου του Σηκουάνα με προορισμό την Αγγλία.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) September 6, 2026
The police and anti-migration activists are facing off with each other in the sea near Portsmouth.
After the police started splashing water on the activists, they responded with the same measure. The activists are there to block illegal migrants from being disembarked…
Διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους ήταν ντυμένοι στα μαύρα και είχαν καλυμμένο το πρόσωπο, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απέκλεισαν για πολλές ώρες τους δρόμους που οδηγούν στο σημείο, ενώ αστυνομικοί με εξάρτυση κατά των διαδηλώσεων σχημάτισαν κλοιό ασφαλείας γύρω από λεωφορεία που θα μετέφεραν τους μετανάστες.
Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών καταδίκασε σήμερα "την εκφοβιστική και βάναυση συμπεριφορά της οποίας υπήρξαμε μάρτυρες στο Πορτσμουθ την περασμένη νύχτα".
"Το δικαίωμα στην ειρηνική διαδήλωση είναι θεμελιώδες για τη δημοκρατία μας αλλά δεν πρέπει ποτέ να διασχίζει τη γραμμή που οδηγεί στην αναταραχή", πρόσθεσε.
Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε πως οι μετανάστες που έφθασαν χθες Κυριακή έφυγαν από το σημείο αποβίβασης και μεταφέρονται για να γίνει ανάληψη ευθύνης τους κατά τη συνήθη διαδικασία.
🇬🇧 Protesters in Portsmouth briefly opened their blockade to let fire engines through, with police agreeing not to advance while the line was broken.— NewsForce (@Newsforce) September 7, 2026
Video shows riot police holding position as emergency vehicles passed through before protesters closed ranks again.… https://t.co/u7YSzTV1mL
"Είναι εξαιρετικά ανησυχητικό να βλέπουμε παράτυπη διέλευση μεταναστών τόσο μακριά δυτικά", έγραψε στο X ο τοπικός συντηρητικός βουλευτής Τζο Ρόμπερτσον.
"Πρέπει να μάθουμε ακριβώς τι έγινε και αν οι διακινητές χρησιμοποιούν νέες διαδρομές για αυτές τις μεγάλες λαστιχένιες λέμβους", πρόσθεσε.
Around 500 protesters have taken to the streets of Portsmouth after a small boat, thought to have asylum seekers on board, sparked a major response on Sunday.— Sky News (@SkyNews) September 6, 2026
The incident saw a helicopter, an aeroplane and lifeboats sent to the scene.
Read more: https://t.co/x2LYflLnVI pic.twitter.com/5FBWgpvwx6
Εδώ και αρκετές εβδομάδες οι αρχές παρατηρούν αύξηση των διελεύσεων με πλεούμενα.
Διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν υποσχεθεί να ελέγξουν τις παράτυπες διελεύσεις μέσω της Μάγχης, θέμα που προκαλεί έντονες συζητήσεις και έχει τροφοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια την αύξηση της δύναμης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.
Σύμφωνα με στοιχεία του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών, 16.513 μετανάστες διέσχισαν με μικρά πλεούμενα τη Μάγχη από τις αρχές του 2026. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος περίπου κατά 40% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2025.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr