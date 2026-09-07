Τραγωδία στον Καύκασο: Χιονοστιβάδα έθαψε ομάδα 33 ορειβατών, τουλάχιστον 11 νεκροί, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καύκασος Χιονοστιβάδα

Τραγωδία στον Καύκασο: Χιονοστιβάδα έθαψε ομάδα 33 ορειβατών, τουλάχιστον 11 νεκροί, δείτε βίντεο

Δέκα μέλη της ομάδας κατάφεραν να διασωθούν, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης

Τραγωδία στον Καύκασο: Χιονοστιβάδα έθαψε ομάδα 33 ορειβατών, τουλάχιστον 11 νεκροί, δείτε βίντεο
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Έντεκα  σκοτώθηκαν όταν καταπλακώθηκαν από χιονοστιβάδα χθες στον ρωσικό Καύκασο, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων.

Η χιονοστιβάδα, στο φαράγγι Μπεζένγκι που είναι γνωστό για τα βουνά και τον παγετώνα του, αιφνιδίασε μια ομάδα 33 αλπινιστών, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύθηκαν εικόνες και βίντεο όπου φαίνεται ένα σύννεφο χιονιού να κατεβαίνει ορμητικά στο φαράγγι αυτό στην περιοχή Καμπαρντίνο-Μπαλκάρια.


«Δυστυχώς, 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν» και έξι άλλοι τραυματίστηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο διαχείρισης Εκτάκτων Καταστάσεων, διευκρινίζοντας ότι 10 αλπινιστές κατάφεραν να καταρριχηθούν με ασφάλεια, ενώ παραμένει άγνωστη η τύχη έξι άλλων.

Σήμερα το πρωί, 56 διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας στο σημείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το φαράγγι Μπεζένγκι περιβάλλεται από κάποια από τα υψηλότερα βουνά του κεντρικού Καυκάσου, με τις κορυφές να φθάνουν τα 4.000 με 5.200 μέτρα σε ύψος.

Στην περιοχή βρίσκεται επίσης ο εντυπωσιακός παγετώνας Μπεζένγκι.
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