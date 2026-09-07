«Μάχη» στην Ουκρανία για αυτοκρατορία εμφιαλωμένου νερού: Στο επίκεντρο οικογένεια δισεκατομμυριούχων και Ρώσος ολιγάρχης
«Μάχη» στην Ουκρανία για αυτοκρατορία εμφιαλωμένου νερού: Στο επίκεντρο οικογένεια δισεκατομμυριούχων και Ρώσος ολιγάρχης
Η κυβέρνηση πιέζει για αλλαγή ελέγχου στην IDS Ukraine και ανοίγει μέτωπο με την οικογένεια Παταρκατσισβίλι
Σε σκληρή αντιπαράθεση με τις ουκρανικές αρχές βρίσκεται η ισχυρή οικογένεια Παταρκατσισβίλι, με επίκεντρο τον έλεγχο της IDS Ukraine, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από ορισμένα από τα μεγαλύτερα brands εμφιαλωμένου νερού στη χώρα.
Η οικογένεια κατέχει ποσοστό 34% στην εταιρεία μέσω του New World Value Fund Limited, σύμφωνα με την Guardian. Μεταξύ των μελών της είναι και η Λιάνα Παταρκατσισβίλι, η οποία δραστηριοποιείται στον θεατρικό χώρο στη Βρετανία και πρόσφατα συμμετείχε στην παραγωγή μιας παράστασης με τους Τόμπι Τζόουνς και Μίρα Σάιαλ.
Η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι περίπου το 49% της IDS Ukraine ανήκει σε Ρώσους επενδυτές, ανάμεσά τους και ο Μιχαήλ Φρίντμαν, ιδρυτής του ομίλου Alfa Group, ο οποίος τελεί υπό δυτικές κυρώσεις για τις σχέσεις του με το καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, οι ουκρανικές αρχές πάγωσαν τα εταιρικά μερίδια της IDS Ukraine. Την υπόθεση ανέλαβε στη συνέχεια η ουκρανική Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ARMA, με στόχο να τοποθετήσει ανεξάρτητη διοίκηση στην εταιρεία. Στους υπόλοιπους μετόχους περιλαμβάνεται και το γεωργιανό Δημόσιο.
Η επικεφαλής της ARMA, Γιαροσλάβα Μαξιμένκο, υποστηρίζει ότι η υπηρεσία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικά νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία, όπως λέει, συνδέονται εν μέρει με την αντίσταση των μετόχων να παραδώσουν τον έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων. Η ίδια υπηρεσία έχει καταγγείλει ότι κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας επιλογής ανεξάρτητου διαχειριστή δέχθηκε κυβερνοεπίθεση. Δεν υπάρχουν, πάντως, στοιχεία για το ποιος βρισκόταν πίσω από αυτήν, ενώ δεν υπάρχει καμία υπόνοια σε βάρος της οικογένειας Παταρκατσισβίλι.
Η Μαξιμένκο έχει επίσης απορρίψει ως αβάσιμες τις καταγγελίες του New World Value Fund Limited περί παράνομης συμπεριφοράς αξιωματούχων της ARMA, κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση». Παράλληλα, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας συνεχίζει να ερευνά τους ισχυρισμούς περί παράνομης συμπεριφοράς από στελέχη της υπηρεσίας.
Η επικεφαλής της ARMA έχει ακόμη εκφράσει ανησυχίες για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος ή για εκροή κεφαλαίων από την IDS Ukraine, σε περίπτωση που η εταιρεία παραμείνει υπό την υφιστάμενη διοίκηση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημο εύρημα που να επιβεβαιώνει τέτοιες παρατυπίες.
Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεχωριστή δικαστική μάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας. Οι μέτοχοι της IDS Ukraine επιχειρούν να μπλοκάρουν την προσπάθεια εθνικοποίησης μέρους ή ακόμη και του συνόλου της εταιρείας, την οποία ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θεωρούν στρατηγικής σημασίας εν μέσω πολέμου.
Η οικογένεια Παταρκατσισβίλι υποστηρίζει ότι στοχοποιείται άδικα και επισημαίνει ότι έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Εκπρόσωπός της τόνισε ότι περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από μετόχους που δεν τελούν υπό κυρώσεις και εις βάρος των οποίων δεν υπάρχουν κατηγορίες ή επίσημες υπόνοιες.
Η οικογένεια δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη θέση της ενώπιον των ουκρανικών δικαστηρίων και των αρμόδιων αρχών. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι εάν τελικά χάσει τη συμμετοχή της στην εταιρεία μέσω της διαδικασίας της ARMA, θα προσφύγει και σε διεθνή δικαστήρια.
Η οικογένεια κατέχει ποσοστό 34% στην εταιρεία μέσω του New World Value Fund Limited, σύμφωνα με την Guardian. Μεταξύ των μελών της είναι και η Λιάνα Παταρκατσισβίλι, η οποία δραστηριοποιείται στον θεατρικό χώρο στη Βρετανία και πρόσφατα συμμετείχε στην παραγωγή μιας παράστασης με τους Τόμπι Τζόουνς και Μίρα Σάιαλ.
Η υπόθεση περιπλέκεται από το γεγονός ότι περίπου το 49% της IDS Ukraine ανήκει σε Ρώσους επενδυτές, ανάμεσά τους και ο Μιχαήλ Φρίντμαν, ιδρυτής του ομίλου Alfa Group, ο οποίος τελεί υπό δυτικές κυρώσεις για τις σχέσεις του με το καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν.
Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, οι ουκρανικές αρχές πάγωσαν τα εταιρικά μερίδια της IDS Ukraine. Την υπόθεση ανέλαβε στη συνέχεια η ουκρανική Υπηρεσία Ανάκτησης και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων ARMA, με στόχο να τοποθετήσει ανεξάρτητη διοίκηση στην εταιρεία. Στους υπόλοιπους μετόχους περιλαμβάνεται και το γεωργιανό Δημόσιο.
Εμπόδια και καταγγελίες
Η επικεφαλής της ARMA, Γιαροσλάβα Μαξιμένκο, υποστηρίζει ότι η υπηρεσία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με διαδοχικά νομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία, όπως λέει, συνδέονται εν μέρει με την αντίσταση των μετόχων να παραδώσουν τον έλεγχο των περιουσιακών τους στοιχείων. Η ίδια υπηρεσία έχει καταγγείλει ότι κατά τη διάρκεια μιας απόπειρας επιλογής ανεξάρτητου διαχειριστή δέχθηκε κυβερνοεπίθεση. Δεν υπάρχουν, πάντως, στοιχεία για το ποιος βρισκόταν πίσω από αυτήν, ενώ δεν υπάρχει καμία υπόνοια σε βάρος της οικογένειας Παταρκατσισβίλι.
Η Μαξιμένκο έχει επίσης απορρίψει ως αβάσιμες τις καταγγελίες του New World Value Fund Limited περί παράνομης συμπεριφοράς αξιωματούχων της ARMA, κάνοντας λόγο για «παραπληροφόρηση». Παράλληλα, η Εθνική Υπηρεσία Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας συνεχίζει να ερευνά τους ισχυρισμούς περί παράνομης συμπεριφοράς από στελέχη της υπηρεσίας.
Η επικεφαλής της ARMA έχει ακόμη εκφράσει ανησυχίες για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος ή για εκροή κεφαλαίων από την IDS Ukraine, σε περίπτωση που η εταιρεία παραμείνει υπό την υφιστάμενη διοίκηση. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει επίσημο εύρημα που να επιβεβαιώνει τέτοιες παρατυπίες.
Στο τραπέζι ακόμη και η εθνικοποίηση
Την ίδια ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και ξεχωριστή δικαστική μάχη στο Ανώτατο Δικαστήριο κατά της Διαφθοράς της Ουκρανίας. Οι μέτοχοι της IDS Ukraine επιχειρούν να μπλοκάρουν την προσπάθεια εθνικοποίησης μέρους ή ακόμη και του συνόλου της εταιρείας, την οποία ορισμένοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι θεωρούν στρατηγικής σημασίας εν μέσω πολέμου.
Η οικογένεια Παταρκατσισβίλι υποστηρίζει ότι στοχοποιείται άδικα και επισημαίνει ότι έχει σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Εκπρόσωπός της τόνισε ότι περιουσιακά στοιχεία δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από μετόχους που δεν τελούν υπό κυρώσεις και εις βάρος των οποίων δεν υπάρχουν κατηγορίες ή επίσημες υπόνοιες.
Η οικογένεια δηλώνει ότι θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη θέση της ενώπιον των ουκρανικών δικαστηρίων και των αρμόδιων αρχών. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι εάν τελικά χάσει τη συμμετοχή της στην εταιρεία μέσω της διαδικασίας της ARMA, θα προσφύγει και σε διεθνή δικαστήρια.
Ο Μπάντρι Παταρκατσισβίλι και οι κληρονόμοι του
Η συμμετοχή της οικογένειας στην IDS Ukraine πέρασε το 2008 στη Λιάνα Παταρκατσισβίλι, την αδελφή της Ίγια και τη μητέρα τους Ίνα, μετά τον θάνατο του Μπάντρι Παταρκατσισβίλι. Ο Γεωργιανός επιχειρηματίας είχε δημιουργήσει τεράστια περιουσία την περίοδο που ακολούθησε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Το 2007 εγκατέλειψε τη Γεωργία και εγκαταστάθηκε στη Βρετανία, όπου πέθανε έναν χρόνο αργότερα, σε ηλικία 52 ετών, από καρδιακή προσβολή. Η περιουσία του υπολογιζόταν τότε σε περίπου 6 δισ. λίρες.
Τα μέλη της οικογένειας εξακολουθούν έκτοτε να απασχολούν κατά καιρούς τη βρετανική επικαιρότητα. Η Ίγια Παταρκατσισβίλι και ο σύζυγός της βρέθηκαν πέρυσι στα πρωτοσέλιδα όταν δικαστήριο τούς δικαίωσε σε υπόθεση που αφορούσε έπαυλη αξίας 32 εκατ. λιρών στο Λονδίνο, την οποία είχαν αγοράσει και στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι αντιμετώπιζε εκτεταμένο πρόβλημα με σκόρους.
Η Λιάνα Παταρκατσισβίλι έχει, από την πλευρά της, αναπτύξει σημαντική δραστηριότητα στον χώρο του θεάτρου. Το περασμένο καλοκαίρι παρουσίασε μέσω της εταιρείας παραγωγής Sage & Jester την immersive παράσταση «Storehouse», με θέμα την παραπληροφόρηση και με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, των ηθοποιών Τόμπι Τζόουνς και Μίρα Σάιαλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα