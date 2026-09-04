«Ξεκάθαρο μήνυμα της Ρωσίας στην Αμερική»: Ζημιές σε εργοστάσιο της Coca-Cola μετά από ρωσική επίθεση στο Κίεβο

Για όγδοη συνεχόμενη μέρα, οι ρωσικές επιθέσεις τρομοκράτησαν την ουκρανική πρωτεύουσα - Αλλάζει ο τρόπος ειδοποίησης των κατοίκων για εισερχόμενα drones και πυραύλους

Κίεβο και τη γύρω περιοχή προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 13 ανθρώπων και ζημιές σε εγκαταστάσεις της Coca-Cola, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και Ουκρανούς αξιωματούχους.



Η επίθεση της 3ης Σεπτεμβρίου σημάδεψε την όγδοη συνεχόμενη ημέρα ρωσικών πληγμάτων κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, η οποία βρέθηκε ξανά υπό καθεστώς συνεχούς συναγερμού.



Βιτάλι Κλίτσκο. Έξι άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν, μεταξύ αυτών και ένα παιδί.



Ζημιές σε εργοστάσιο της Coca-Cola Κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone επλήγη το εργοστάσιο παραγωγής της Coca-Cola κοντά στην πόλη Μπροβάρι, στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου.



Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ουκρανία, Άντι Χάντερ, δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές, ωστόσο όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς.







«Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης. Η διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των ανθρώπων παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα», ανέφερε.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επίθεση στις εγκαταστάσεις της Coca-Cola «ξεκάθαρο μήνυμα της Ρωσίας προς την Αμερική».



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«Η Coca-Cola έχει γίνει πλέον τόσο πολύ εχθρός για αυτούς, ώστε τη χτυπούν με τα Shahed τους», ανέφερε στο βραδινό του διάγγελμα στις 3 Σεπτεμβρίου. «Είναι ένα ξεκάθαρο ρωσικό μήνυμα προς την Αμερική – οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην γνωρίζουν ότι πρόκειται για αμερικανική επιχείρηση».







Οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στοκαι τη γύρω περιοχή προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστονκαι ζημιές σε εγκαταστάσεις της, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές καιαξιωματούχους.Η επίθεση τηςσημάδεψε την όγδοη συνεχόμενη ημέρα ρωσικών πληγμάτων κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, η οποία βρέθηκε ξανά υπό καθεστώς συνεχούς συναγερμού.Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται ένα 12χρονο κορίτσι και αρκετά μέλη ιατρικού προσωπικού, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου. Έξι άνθρωποι χρειάστηκε να νοσηλευτούν, μεταξύ αυτών και ένα παιδί.Κατά τη διάρκεια επίθεσης με drone επλήγη το εργοστάσιο παραγωγής τηςκοντά στην πόλη, στην ευρύτερη περιοχή τουΟ πρόεδρος του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ουκρανία,, δήλωσε ότι οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιές, ωστόσο όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς.«Όλοι οι εργαζόμενοι είναι ασφαλείς και δεν έχουν τραυματιστεί. Η εταιρεία συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης. Η διασφάλιση της ασφάλειας και της ευημερίας των ανθρώπων παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα», ανέφερε.Ο Ουκρανός πρόεδροςχαρακτήρισε την επίθεση στις εγκαταστάσεις της Coca-Cola «ξεκάθαρο μήνυμα της Ρωσίας προς την Αμερική».«Η Coca-Cola έχει γίνει πλέον τόσο πολύ εχθρός για αυτούς, ώστε τη χτυπούν με τα Shahed τους», ανέφερε στο βραδινό του διάγγελμα στις 3 Σεπτεμβρίου. «Είναι ένα ξεκάθαρο ρωσικό μήνυμα προς την Αμερική – οι Ρώσοι δεν μπορεί να μην γνωρίζουν ότι πρόκειται για αμερικανική επιχείρηση».

Νύχτα τρόμου στο Κίεβο Οι κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν επτά συναγερμούς αεροπορικής επιδρομής από τα μεσάνυχτα, ενώ οι ήχοι των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, των drones και των εκρήξεων συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ.



Στην περιοχή Νταρνίτσκι του Κιέβου, θραύσματα από καταρριφθέν drone προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα και τραυματισμούς πολιτών, σύμφωνα με τη Στρατιωτική Διοίκηση της πόλης.



Λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα, ο Κλίτσκο ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο κατοικιών στην περιοχή Χολοσίιβσκι, από όπου απομακρύνθηκαν 15 άνθρωποι.



Λίγο αργότερα, ο δήμαρχος ανέφερε νέες ζημιές από drones σε μη οικιστικά κτίρια και σε πάρκο στην περιοχή Σολομιάνσκι.



Οι αναφορές για πλήγματα συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, με τον Κλίτσκο να ανακοινώνει περίπου στις 21:30 ότι συντρίμμια drone έπεσαν κοντά σε κατάστημα στην περιοχή Νταρνίτσκι, πιθανότατα προκαλώντας νέους τραυματισμούς.



Δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στο σημείο ανέφεραν επίσης νέες ισχυρές εκρήξεις λίγο μετά τις 22:30, με αλλεπάλληλα κύματα εκρήξεων να σημειώνονται σε διαστήματα μικρότερα των 20 λεπτών.



Οκτώ συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων Η τελευταία επίθεση έρχεται έπειτα από μία εβδομάδα συνεχών ρωσικών αεροπορικών πληγμάτων κατά του Κιέβου, με επιθέσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας, αδιάκοπους συναγερμούς, εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και απώλειες μεταξύ αμάχων.



Η κλιμάκωση οδήγησε τον Ζελένσκι να ανακοινώσει αλλαγές στο σύστημα αεροπορικών συναγερμών της Ουκρανίας.



Με βάση το νέο σύστημα, οι προειδοποιήσεις θα χωρίζονται σε δύο επίπεδα: το «κίτρινο», που θα αφορά απειλές από drones, και το «κόκκινο», που θα σημαίνει επερχόμενες πυραυλικές επιθέσεις ή μεγάλης κλίμακας συνδυασμένες επιδρομές.



Έλλειψη αντιαεροπορικής άμυνας Οι ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε συστήματα αεράμυνας, με αποτέλεσμα πολλές πόλεις να έχουν περιορισμένη προστασία απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους και ταχύτατα drones.



Παρότι η Ουκρανία ενισχύει τις δικές της δυνατότητες πλήγματος μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, η κρίση στην αντιαεροπορική προστασία έχει καταστήσει το καλοκαίρι του 2026 τη φονικότερη περίοδο για τους αμάχους από τους πρώτους μήνες της ρωσικής εισβολής.