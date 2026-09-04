Γεωργιάδης για τις μεταγγίσεις στο Παίδων «Αγία Σοφία»: Θα παύσει άμεσα η ταλαιπωρία των 800 ασθενών
Γεωργιάδης για τις μεταγγίσεις στο Παίδων «Αγία Σοφία»: Θα παύσει άμεσα η ταλαιπωρία των 800 ασθενών
Καταρτίστηκε σχέδιο για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων - Στο νοσοκομείο μεταγγίζονται 800 πάσχοντες
Άμεσο σχέδιο για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στις μεταγγίσεις στο Παίδων «Αγία Σοφία» καταρτίστηκε μετά την ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών με θαλασσαιμία, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Στόχος είναι να εξομαλυνθεί το ταχύτερο δυνατό ο ρυθμός των μεταγγίσεων και να σταματήσει η ταλαιπωρία των 800 πασχόντων που μεταγγίζονται στο νοσοκομείο.
Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η πλήρης αποτύπωση της κατάστασης αναφορικά με την κάλυψη των μεταγγισιακών αναγκών των ασθενών με θαλασσαιμία, ενώ καταρτίστηκε άμεσο σχέδιο αντιμετώπισης των καθυστερήσεων, καθώς στο Παίδων μεταγγίζονται 800 πάσχοντες.
Το ΕΚΕΑ σε άμεση και καθημερινή συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και την αιμοδοσία, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την τάχιστη εξομάλυνση του ρυθμού των μεταγγίσεων, ώστε να παύσει άμεσα η ταλαιπωρία των πολυμεταγγιζόμενων.»
Στόχος είναι να εξομαλυνθεί το ταχύτερο δυνατό ο ρυθμός των μεταγγίσεων και να σταματήσει η ταλαιπωρία των 800 πασχόντων που μεταγγίζονται στο νοσοκομείο.
Σήμερα στο «ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» έλαβε τόπο ευρεία και πολύωρη σύσκεψη μεταξύ του ΕΚΕΑ εκπροσωπούμενου από την Πρόεδρο και τον Επιστημονικό Διευθυντή, τον Διοικητή και την Αν. Διοικήτρια του Νοσοκομείου , την Διευθύντρια Ιατρικής υπηρεσίας, τους Διευθυντές των 2 μονάδων…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 4, 2026
Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας«Σήμερα στο «ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» έλαβε τόπο ευρεία και πολύωρη σύσκεψη μεταξύ του ΕΚΕΑ εκπροσωπούμενου από την Πρόεδρο και τον Επιστημονικό Διευθυντή, τον Διοικητή και την Αν. Διοικήτρια του Νοσοκομείου, την Διευθύντρια Ιατρικής υπηρεσίας, τους Διευθυντές των 2 μονάδων μεσογειακής αναιμίας, της Διευθύντριας και της Προϊσταμένης του Τμήματος Αιμοδοσίας.
Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η πλήρης αποτύπωση της κατάστασης αναφορικά με την κάλυψη των μεταγγισιακών αναγκών των ασθενών με θαλασσαιμία, ενώ καταρτίστηκε άμεσο σχέδιο αντιμετώπισης των καθυστερήσεων, καθώς στο Παίδων μεταγγίζονται 800 πάσχοντες.
Το ΕΚΕΑ σε άμεση και καθημερινή συνεργασία με τους θεράποντες ιατρούς και την αιμοδοσία, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την τάχιστη εξομάλυνση του ρυθμού των μεταγγίσεων, ώστε να παύσει άμεσα η ταλαιπωρία των πολυμεταγγιζόμενων.»
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