Πιθανή ανατροπή στην αποστολή Γουίτκοφ - Κούσνερ στο Κίεβο: «Ανησυχούν για την ασφάλειά τους», λένε ουκρανικές πηγές
Πιθανή ανατροπή στην αποστολή Γουίτκοφ - Κούσνερ στο Κίεβο: «Ανησυχούν για την ασφάλειά τους», λένε ουκρανικές πηγές
Ο απεσταλμένος του Τραμπ φέρεται να εξέφρασε ανησυχίες για το ταξίδι στην Ουκρανία, μετά την επίσκεψή του στη Μόσχα – Η Ρωσία δεν επιθυμούσε την παρουσία τους στο Κίεβο, σύμφωνα με πηγές
Οι απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχεδίαζαν να επισκεφθούν τη Μόσχα και το Κίεβο στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ωστόσο το σχέδιο φαίνεται να μπήκε σε αμφισβήτηση λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.
Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις και μίλησε στην Kyiv Independent, ο Στιβ Γουίτκοφ «άρχισε να φοβάται», γεγονός που οδήγησε σε συζητήσεις για εναλλακτικά σχέδια.
«Οι Ρώσοι δεν θέλουν (οι εκπρόσωποι της Ουάσινγκτον) να έρθουν εδώ στο Κίεβο και ο Γουίτκοφ είναι πάντα ευαίσθητος απέναντι στη ρωσική στάση. Του λένε ότι είναι επικίνδυνο», ανέφερε η πηγή.
Το Κίεβο, ωστόσο, βρίσκεται υπό συνεχή πίεση από τις ρωσικές επιθέσεις με drones. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, η ουκρανική πρωτεύουσα είχε δεχθεί οκτώ συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Μάλιστα, το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες και πυρκαγιές, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων.
Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητούσε αντίστοιχη δέσμευση από τη Ρωσία στην περίπτωση που οι απεσταλμένοι της βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα.
Η επίσκεψη θα αποτελούσε την πρώτη μετάβαση του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στην Ουκρανία. Οι δύο άνδρες έχουν πραγματοποιήσει ήδη αρκετά ταξίδια στη Μόσχα, όπου συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Είμαστε έτοιμοι να τους συναντήσουμε στην Ουκρανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν ενεργές», είχε δηλώσει ο Ζελένσκι.
Η Ουάσινγκτον δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τα σχέδια για την επίσκεψη των δύο απεσταλμένων.
Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις και μίλησε στην Kyiv Independent, ο Στιβ Γουίτκοφ «άρχισε να φοβάται», γεγονός που οδήγησε σε συζητήσεις για εναλλακτικά σχέδια.
«Οι Ρώσοι δεν θέλουν (οι εκπρόσωποι της Ουάσινγκτον) να έρθουν εδώ στο Κίεβο και ο Γουίτκοφ είναι πάντα ευαίσθητος απέναντι στη ρωσική στάση. Του λένε ότι είναι επικίνδυνο», ανέφερε η πηγή.
️⚡️Exclusive: Trump envoys' first Kyiv trip thrown into doubt after Witkoff 'gets scared'— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 4, 2026
"The Russians don't want them to come here to Kyiv, and Witkoff is always sensitive to Russian sentiment," a person familiar with the matter said. "They're being told there that it's…
Η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι περίμενε την επίσκεψηΗ αποκάλυψη ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ είχαν επιβεβαιώσει πως θα μπορούσαν να επισκεφθούν την Ουκρανία.
Το Κίεβο, ωστόσο, βρίσκεται υπό συνεχή πίεση από τις ρωσικές επιθέσεις με drones. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, η ουκρανική πρωτεύουσα είχε δεχθεί οκτώ συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Μάλιστα, το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες και πυρκαγιές, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων.
Προβληματισμός για την ασφάλεια των Αμερικανών αξιωματούχωνΟι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει στο παρελθόν από την Ουκρανία να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά της Μόσχας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Ρωσία στις 25 Αυγούστου.
Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητούσε αντίστοιχη δέσμευση από τη Ρωσία στην περίπτωση που οι απεσταλμένοι της βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα.
Η επίσκεψη θα αποτελούσε την πρώτη μετάβαση του Γουίτκοφ και του Κούσνερ στην Ουκρανία. Οι δύο άνδρες έχουν πραγματοποιήσει ήδη αρκετά ταξίδια στη Μόσχα, όπου συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.
«Είμαστε έτοιμοι να τους συναντήσουμε στην Ουκρανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν ενεργές», είχε δηλώσει ο Ζελένσκι.
Η Ουάσινγκτον δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τα σχέδια για την επίσκεψη των δύο απεσταλμένων.
Είχε αναβληθεί και προηγούμενο ταξίδιΟ Γουίτκοφ και ο Κούσνερ αναμενόταν να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία νωρίτερα, μέσα στον Αύγουστο, όμως το ταξίδι αναβλήθηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμούσε να διατηρήσει τους δύο διπλωμάτες κοντά του λόγω της εκκρεμούς αντιπαράθεσης με το Ιράν.
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