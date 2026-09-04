Πιθανή ανατροπή στην αποστολή Γουίτκοφ - Κούσνερ στο Κίεβο: «Ανησυχούν για την ασφάλειά τους», λένε ουκρανικές πηγές

Η Ουκρανία επιβεβαίωσε ότι περίμενε την επίσκεψη

Προβληματισμός για την ασφάλεια των Αμερικανών αξιωματούχων

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Είχε αναβληθεί και προηγούμενο ταξίδι

Οι απεσταλμένοι τουκαι, σχεδίαζαν να επισκεφθούν τη Μόσχα και το Κίεβο στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, ωστόσο το σχέδιο φαίνεται να μπήκε σε αμφισβήτηση λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.Σύμφωνα με πρόσωπο που γνωρίζει τις συζητήσεις και μίλησε στην, ο«άρχισε να φοβάται», γεγονός που οδήγησε σε συζητήσεις για εναλλακτικά σχέδια.«Οι Ρώσοι δεν θέλουν (οι εκπρόσωποι της Ουάσινγκτον) να έρθουν εδώ στο Κίεβο και ο Γουίτκοφ είναι πάντα ευαίσθητος απέναντι στη ρωσική στάση. Του λένε ότι είναι επικίνδυνο», ανέφερε η πηγή.Η αποκάλυψη ήρθε μία ημέρα μετά τις δηλώσεις του Ουκρανού προέδρου, ο οποίος ανέφερε ότι οκαι οείχαν επιβεβαιώσει πως θα μπορούσαν να επισκεφθούν την Ουκρανία.Το Κίεβο, ωστόσο, βρίσκεται υπό συνεχή πίεση από τις ρωσικές επιθέσεις με. Μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, η ουκρανική πρωτεύουσα είχε δεχθεί οκτώ συνεχόμενες ημέρες επιθέσεων από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.Μάλιστα, το πρωί της 4ης Σεπτεμβρίου η Ρωσία εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων με drones κατά του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές σε αποθήκες και πυρκαγιές, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη άφιξη των Αμερικανών απεσταλμένων.Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ζητήσει στο παρελθόν από την Ουκρανία να μην πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά της Μόσχας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του διευθυντή της CIA,, στη Ρωσία στις 25 Αυγούστου.Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η κυβέρνηση Τραμπ θα ζητούσε αντίστοιχη δέσμευση από τη Ρωσία στην περίπτωση που οι απεσταλμένοι της βρίσκονταν στην ουκρανική πρωτεύουσα.Η επίσκεψη θα αποτελούσε την πρώτη μετάβαση τουκαι τουστην Ουκρανία. Οι δύο άνδρες έχουν πραγματοποιήσει ήδη αρκετά ταξίδια στη Μόσχα, όπου συναντήθηκαν με τον Ρώσο πρόεδρο«Είμαστε έτοιμοι να τους συναντήσουμε στην Ουκρανία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες να παραμείνουν ενεργές», είχε δηλώσει οΗ Ουάσινγκτον δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τα σχέδια για την επίσκεψη των δύο απεσταλμένων.και οαναμενόταν να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους επίσκεψη στην Ουκρανία νωρίτερα, μέσα στον Αύγουστο, όμως το ταξίδι αναβλήθηκε.