Προς αναβάθμιση το Air Force One που δώρισε το Κατάρ στον Τραμπ, ερωτήματα για τα συστήματα ασφαλείας του
Προς αναβάθμιση το Air Force One που δώρισε το Κατάρ στον Τραμπ, ερωτήματα για τα συστήματα ασφαλείας του
Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος που του παραχώρησε το Κατάρ και χρησιμοποιείται προσωρινά ως Air Force One θα σταλεί σύντομα για πρόσθετες αναβαθμίσεις, έπειτα από τα ερωτήματα που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τα συστήματα ασφαλείας του.
Ο Τραμπ άρχισε να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο Boeing 747 από την 1η Ιουλίου, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των εργασιών μετατροπής του σε προεδρικό αεροσκάφος. Ωστόσο, στις 8 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού από την Τουρκία προς το Ηνωμένο Βασίλειο, επέλεξε να ταξιδέψει με το παλαιότερο Air Force One, εν μέσω της έντασης με το Ιράν. Όπως είχε δηλώσει τότε, το έκανε «για χάρη των παλιών καιρών», ενώ για την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησε ξανά το νέο αεροσκάφος.
Επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν το αεροσκάφος διαθέτει πλήρεις δυνατότητες αντιπυραυλικής προστασίας.
«Έχει πολλές δυνατότητες. Όμως, απ' όσο γνωρίζω, σε περίπου έναν μήνα θα σταλεί για να αποκτήσει τις μέγιστες δυνατότητες. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου έναν μήνα» δήλωσε ο Τραμπ.
Μέχρι στιγμής, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του προέδρου.
Το αεροσκάφος, το οποίο φέρει χρωματισμό σε κόκκινο, λευκό, σκούρο μπλε και χρυσό, σύμφωνα με τις επιλογές του Τραμπ, μετασκευάστηκε από την αμυντική εταιρεία L3Harris Technologies ώστε να καλύψει προσωρινά τις ανάγκες των προεδρικών μετακινήσεων.
Η λύση αυτή επιλέχθηκε καθώς η Boeing εξακολουθεί να καθυστερεί την παράδοση των δύο νέων ειδικά διαμορφωμένων Boeing 747-8, τα οποία κατασκευάζονται στο πλαίσιο σύμβασης ύψους 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπογράφηκε το 2018. Το πρόγραμμα έχει ήδη καθυστερήσει τέσσερα χρόνια, ενώ η παράδοση των νέων προεδρικών αεροσκαφών αναμένεται πλέον στα μέσα του 2028.
Η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατροπής του αεροσκάφους από το Κατάρ προκάλεσε προβληματισμό σε ορισμένους ειδικούς, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για το αν διαθέτει το ίδιο επίπεδο προστασίας με το προηγούμενο Air Force One. Παράλληλα, επικρίσεις διατυπώθηκαν και για την αποδοχή του αεροσκάφους ως δώρου.
Νωρίτερα μέσα στον μήνα, δημοσιογράφοι των New York Times που είχαν δημοσιεύσει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του αεροσκάφους κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων στο Μανχάταν. Η εφημερίδα έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθούν οι σχετικές εντολές.
Ο Τραμπ άρχισε να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο Boeing 747 από την 1η Ιουλίου, στο πλαίσιο της επιτάχυνσης των εργασιών μετατροπής του σε προεδρικό αεροσκάφος. Ωστόσο, στις 8 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια ταξιδιού από την Τουρκία προς το Ηνωμένο Βασίλειο, επέλεξε να ταξιδέψει με το παλαιότερο Air Force One, εν μέσω της έντασης με το Ιράν. Όπως είχε δηλώσει τότε, το έκανε «για χάρη των παλιών καιρών», ενώ για την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησε ξανά το νέο αεροσκάφος.
Επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε εάν το αεροσκάφος διαθέτει πλήρεις δυνατότητες αντιπυραυλικής προστασίας.
«Έχει πολλές δυνατότητες. Όμως, απ' όσο γνωρίζω, σε περίπου έναν μήνα θα σταλεί για να αποκτήσει τις μέγιστες δυνατότητες. Οι εργασίες θα διαρκέσουν περίπου έναν μήνα» δήλωσε ο Τραμπ.
Μέχρι στιγμής, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις του προέδρου.
Το αεροσκάφος, το οποίο φέρει χρωματισμό σε κόκκινο, λευκό, σκούρο μπλε και χρυσό, σύμφωνα με τις επιλογές του Τραμπ, μετασκευάστηκε από την αμυντική εταιρεία L3Harris Technologies ώστε να καλύψει προσωρινά τις ανάγκες των προεδρικών μετακινήσεων.
Η λύση αυτή επιλέχθηκε καθώς η Boeing εξακολουθεί να καθυστερεί την παράδοση των δύο νέων ειδικά διαμορφωμένων Boeing 747-8, τα οποία κατασκευάζονται στο πλαίσιο σύμβασης ύψους 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων που υπογράφηκε το 2018. Το πρόγραμμα έχει ήδη καθυστερήσει τέσσερα χρόνια, ενώ η παράδοση των νέων προεδρικών αεροσκαφών αναμένεται πλέον στα μέσα του 2028.
Η ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες μετατροπής του αεροσκάφους από το Κατάρ προκάλεσε προβληματισμό σε ορισμένους ειδικούς, οι οποίοι εξέφρασαν ανησυχίες για το αν διαθέτει το ίδιο επίπεδο προστασίας με το προηγούμενο Air Force One. Παράλληλα, επικρίσεις διατυπώθηκαν και για την αποδοχή του αεροσκάφους ως δώρου.
Νωρίτερα μέσα στον μήνα, δημοσιογράφοι των New York Times που είχαν δημοσιεύσει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του αεροσκάφους κλήθηκαν να καταθέσουν ενώπιον ομοσπονδιακού σώματος ενόρκων στο Μανχάταν. Η εφημερίδα έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθούν οι σχετικές εντολές.
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