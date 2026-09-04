Πόσο πετρέλαιο βγαίνει τελικά από το Ορμούζ; Οι αντικρουόμενες πληροφορίες ΗΠΑ και Ιράν προκαλούν κλονισμό στις αγορές

Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ βοηθούν περίπου 30 πλοία την ημέρα να διασχίσουν τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο, όμως τα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν πολύ μικρότερη κίνηση - Τι λέει το Ιράν για τον έλεγχο των Στενών