Νέα δίωξη στον Άντριου Τέιτ στη Ρουμανία: Κατηγορείται για εμπορία ανηλίκων και ξέπλυμα χρήματος

Οι εισαγγελείς απήγγειλαν επίσημα κατηγορίες στον influencer και πρώην kickboxer – Κατηγορίες και στον αδελφό του Τρίσταν, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της συνέργειας

Ρουμανία, καθώς οι εισαγγελικές αρχές της χώρας προχώρησαν στην επίσημη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εμπορία ανηλίκων, ξέπλυμα χρήματος, σεξουαλική πράξη με ανήλικο και επηρεασμό μαρτύρων.



Παράλληλα, ο αδελφός του Τρίσταν Τέιτ αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στην εμπορία ανηλίκων. Οι δύο άνδρες, πρώην επαγγελματίες kickboxers με αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα, βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο ερευνών των ρουμανικών αρχών.







Η νέα απαγγελία κατηγοριών κατά του Άντριου Τέιτ έρχεται μετά την απόφαση του Εφετείου Βουκουρεστίου τον Δεκέμβριο του 2024 να επιστρέψει τον αρχικό φάκελο της υπόθεσης στους εισαγγελείς, ζητώντας να επαναληφθεί μέρος της έρευνας.



Στη συνέχεια, η ρουμανική υπηρεσία καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος DIICOT διεύρυνε την έρευνά της και πρόσθεσε νέες κατηγορίες σε βάρος των δύο αδελφών.



HotNews, ορισμένες από τις καταγγελίες διαχωρίστηκαν από τον ευρύτερο φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων.



Οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ βρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση στη Ρουμανία από την πρώτη τους σύλληψη, τον Δεκέμβριο του 2022.



Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν Οι δύο αδελφοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με σειρά σοβαρών καταγγελιών, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων, βιασμό, εμπορία ανηλίκων, σεξουαλική πράξη με ανήλικο και ξέπλυμα χρήματος.



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Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες ότι οι δύο αδελφοί φέρεται να ξέπλυναν σχεδόν 3 εκατ. ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την κατηγορία προέρχονταν από δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων, μέσω δύο εταιρειών την περίοδο 2018-2022.



Οι αδελφοί Τέιτ έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.



Μια υπόθεση που εξελίσσεται αργά Παρά το γεγονός ότι η σύλληψή τους έγινε το 2022, η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει με αργούς ρυθμούς.



Νέα σοβαρή εξέλιξη στην πολυετή δικαστική περιπέτεια του Άντριου Τέιτ στη, καθώς οι εισαγγελικές αρχές της χώρας προχώρησαν στην επίσημη απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων εμπορία ανηλίκων, ξέπλυμα χρήματος, σεξουαλική πράξη με ανήλικο και επηρεασμό μαρτύρων.Παράλληλα, ο αδελφός τουαντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στην εμπορία ανηλίκων. Οι δύο άνδρες, πρώην επαγγελματίεςμε αμερικανική και βρετανική υπηκοότητα, βρίσκονται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο ερευνών των ρουμανικών αρχών.Οι δύο αδελφοί είχαν συλληφθεί στα τέλη Ιουλίου στο Μαϊάμι, μετά από αίτημα έκδοσης που υπέβαλαν οι βρετανικές αρχές.Η νέα απαγγελία κατηγοριών κατά τουέρχεται μετά την απόφαση του Εφετείου Βουκουρεστίου τον Δεκέμβριο του 2024 να επιστρέψει τον αρχικό φάκελο της υπόθεσης στους εισαγγελείς, ζητώντας να επαναληφθεί μέρος της έρευνας.Στη συνέχεια, η ρουμανική υπηρεσία καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματοςδιεύρυνε την έρευνά της και πρόσθεσε νέες κατηγορίες σε βάρος των δύο αδελφών.Σύμφωνα με δικαστικές πηγές που επικαλείται η διαδικτυακή έκδοση, ορισμένες από τις καταγγελίες διαχωρίστηκαν από τον ευρύτερο φάκελο της υπόθεσης, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων.Οικαιβρίσκονται υπό δικαστική διερεύνηση στη Ρουμανία από την πρώτη τους σύλληψη, τον Δεκέμβριο του 2022.Οι δύο αδελφοί έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με σειρά σοβαρών καταγγελιών, μεταξύ των οποίων εμπορία ανθρώπων, βιασμό, εμπορία ανηλίκων, σεξουαλική πράξη με ανήλικο και ξέπλυμα χρήματος.Τον Ιούνιο, οι Ρουμάνοι εισαγγελείς επέκτειναν την έρευνα σε βάρος του Άντριου Τέιτ, εξετάζοντας νέες καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες φέρεται να εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά γυναίκα το 2017, εκμεταλλευόμενος την ευάλωτη κατάστασή της προκειμένου να την οδηγήσει στη δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου και στη συμμετοχή σε διαδικτυακές δραστηριότητες μέσω βίντεο.Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν καταγγελίες ότι οι δύο αδελφοί φέρεται να ξέπλυναν σχεδόν 3 εκατ. ευρώ, τα οποία σύμφωνα με την κατηγορία προέρχονταν από δραστηριότητες εμπορίας ανθρώπων, μέσω δύο εταιρειών την περίοδο 2018-2022.Οι αδελφοί Τέιτ έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.Παρά το γεγονός ότι η σύλληψή τους έγινε το 2022, η δικαστική διαδικασία έχει προχωρήσει με αργούς ρυθμούς.

Στα τέλη του 2024, δικαστήριο του Βουκουρεστίου επέστρεψε το αρχικό κατηγορητήριο στους εισαγγελείς, κρίνοντας ότι παρουσίαζε προβλήματα, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 η DIICOT επέτρεψε στους δύο άνδρες να φύγουν από τη Ρουμανία, παρά το γεγονός ότι η ποινική διαδικασία παρέμενε σε εξέλιξη.



Οι δύο αδελφοί βρίσκονται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπαθούν να εμποδίσουν την έκδοσή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι αρχές έχουν απαγγείλει σχεδόν 60 κατηγορίες σε βάρος τους, μεταξύ άλλων για βιασμό, εμπορία ανθρώπων και σεξουαλική εκμετάλλευση.



Ο Άντριου και ο Τρίσταν Τέιτ υποστηρίζουν ότι οι υποθέσεις εναντίον τους έχουν πολιτικά κίνητρα και ότι οι κατηγορίες είναι αβάσιμες.