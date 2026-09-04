Η κυβέρνηση της Μελόνι έγινε η μακροβιότερη στην Ιταλία μετά τον Β' Παγκόσμιο: Άφησε δεύτερο τον Μπερλουσκόνι, πώς κρατήθηκε στην εξουσία

Με 1.413 μέρες στην εξουσία, άφησε πίσω αυτή του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 - «Η σταθερότητα επιτρέπει σε μια χώρα να σχεδιάζει» λέει η Μελόνι, ωστόσο οι προκλήσεις είναι σημαντικές - Η κόντρα με τον Τραμπ και οι επικρίσεις της αντιπολίτευσης

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.



Σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από συχνές πολιτικές κρίσεις και καταρρεύσεις κυβερνητικών συνασπισμών, η τρικομματική κυβέρνηση της Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία, μία ημέρα περισσότερο από τη δεύτερη κυβέρνηση του Σίλβιο Μπερλουσκόνι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και περίπου επτά εβδομάδες πριν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης.



«Το να είναι μια κυβέρνηση σταθερή για τέσσερα χρόνια στην Ιταλία είναι κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ πριν. Μιλάμε για κάτι πολύτιμο», δήλωσε η Γιλένια Λουκαζέλι, βουλευτής του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της Μελόνι. Το κόμμα διοργανώνει μεγάλη εορταστική συγκέντρωση στο Μπάρι, με μουσική και ομιλία της πρωθυπουργού για να σηματοδοτήσει την επέτειο.



Λιζ Τρας.



«Η σταθερότητα επιτρέπει σε μια χώρα να σχεδιάζει» Η Μελόνι, η οποία ξεκίνησε την πολιτική της πορεία ως έφηβη ακτιβίστρια στο νεοφασιστικό Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα που είχε ιδρυθεί από υποστηρικτές του Μπενίτο Μουσολίνι, φτάνει στο ορόσημο αυτό έπειτα από μια περίοδο με σημαντικές προκλήσεις.



Μεταξύ αυτών ήταν η πρόσφατη μεγάλη ρήξη στις σχέσεις της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η προετοιμασία για τη δύσκολη εκλογική μάχη της επόμενης χρονιάς.



«Η σταθερότητα δεν είναι ένα ρεκόρ για να το επιδεικνύεις, αλλά η προϋπόθεση που επιτρέπει σε ένα έθνος να σχεδιάζει, να αποφασίζει, να τιμά τις δεσμεύσεις του και να κερδίζει τον σεβασμό», έγραψε η Μελόνι σε ανάρτησή της. «Τα αποτελέσματα υπάρχουν, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά πόσα πράγματα μένουν ακόμη να γίνουν», πρόσθεσε.



Η αντιπολίτευση κατηγορεί τη Μελόνι για έλλειψη μεταρρυθμίσεων Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η προβολή της κυβερνητικής διάρκειας αποτελεί έναν τρόπο να καλυφθεί η απουσία ουσιαστικής προόδου στην αντιμετώπιση των χρόνιων οικονομικών προβλημάτων της Ιταλίας, όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος και η χαμηλή παραγωγικότητα.



Η ανάπτυξη του ΑΕΠ παρέμεινε κάτω από το 1% τα τελευταία τρία χρόνια και επιβραδύνεται, καθιστώντας την Ιταλία μία από τις πιο αργά αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης, παρά την εισροή σχεδόν 200 δισ. ευρώ από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μετά την πανδημία.



Για φέτος, η ανάπτυξη προβλέπεται μεταξύ 0,5% και 0,8%, ενώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από το 134% στο 138% του ΑΕΠ.



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«Κατάφερε να είναι σταθερή επειδή δεν έκανε τίποτα. Δεν ενόχλησε κατεστημένα συμφέροντα και δεν διατάραξε την υπάρχουσα ισορροπία», δήλωσε η Λία Κουαρταπέλε του Δημοκρατικού Κόμματος. «Αυτά τα τέσσερα χρόνια, που θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί, χάθηκαν εντελώς».



Από τον λαϊκισμό στον πραγματισμό Παρά τις επικρίσεις, πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι η Μελόνι έχει κινηθεί πιο πραγματιστικά από ό,τι περίμεναν πολλοί λόγω του πολιτικού της παρελθόντος.



Ο Τζοβάνι Ορσίνα, επικεφαλής του τμήματος πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης, υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού ήταν ότι κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα μέσα από μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.



Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μελόνι διατήρησε αποτελεσματική συνεργασία με τις Βρυξέλλες, τήρησε δημοσιονομική πειθαρχία και στήριξε την Ουκρανία. «Κράτησε το σκάφος στη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Τζόρτζια Μελόνι γιορτάζει σήμερα ένα ιστορικό πολιτικό ρεκόρ, καθώς η δεξιά κυβερνητική συμμαχία της ξεπέρασε σε διάρκεια όλες τις κυβερνήσεις της Ιταλίας μετά τονΣε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από συχνές πολιτικές κρίσεις και καταρρεύσεις κυβερνητικών συνασπισμών, η τρικομματική κυβέρνηση της Μελόνι συμπλήρωσεστην εξουσία, μία ημέρα περισσότερο από τη δεύτερη κυβέρνηση τουστις αρχές της δεκαετίας τουκαι περίπου επτά εβδομάδες πριν συμπληρώσει τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης.«Το να είναι μια κυβέρνηση σταθερή για τέσσερα χρόνια στην Ιταλία είναι κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ πριν. Μιλάμε για κάτι πολύτιμο», δήλωσε η, βουλευτής του κόμματοςτης Μελόνι. Το κόμμα διοργανώνει μεγάλη εορταστική συγκέντρωση στο Μπάρι, με μουσική και ομιλία της πρωθυπουργού για να σηματοδοτήσει την επέτειο.Η πολιτική σταθερότητα που έχει επιδείξει η Ιταλία υπό τη Μελόνι έρχεται σε έντονη αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Βρετανία, η οποία έχει αλλάξει τέσσερις πρωθυπουργούς από τότε που η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέλαβε την εξουσία, τον Οκτώβριο του 2022, τις τελευταίες ημέρες της σύντομης και ταραχώδους θητείας τηςΗ Μελόνι, η οποία ξεκίνησε την πολιτική της πορεία ως έφηβη ακτιβίστρια στο νεοφασιστικό Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα που είχε ιδρυθεί από υποστηρικτές του, φτάνει στο ορόσημο αυτό έπειτα από μια περίοδο με σημαντικές προκλήσεις.Μεταξύ αυτών ήταν η πρόσφατη μεγάλη ρήξη στις σχέσεις της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και η προετοιμασία για τη δύσκολη εκλογική μάχη της επόμενης χρονιάς.«Η σταθερότητα δεν είναι ένα ρεκόρ για να το επιδεικνύεις, αλλά η προϋπόθεση που επιτρέπει σε ένα έθνος να σχεδιάζει, να αποφασίζει, να τιμά τις δεσμεύσεις του και να κερδίζει τον σεβασμό», έγραψε ησε ανάρτησή της. «Τα αποτελέσματα υπάρχουν, αλλά γνωρίζουμε πολύ καλά πόσα πράγματα μένουν ακόμη να γίνουν», πρόσθεσε.Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι η προβολή της κυβερνητικής διάρκειας αποτελεί έναν τρόπο να καλυφθεί η απουσία ουσιαστικής προόδου στην αντιμετώπιση των χρόνιων οικονομικών προβλημάτων της Ιταλίας, όπως το υψηλό ενεργειακό κόστος και η χαμηλή παραγωγικότητα.Η ανάπτυξη του ΑΕΠ παρέμεινε κάτω από το 1% τα τελευταία τρία χρόνια και επιβραδύνεται, καθιστώντας την Ιταλία μία από τις πιο αργά αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης, παρά την εισροή σχεδόν 200 δισ. ευρώ από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μετά την πανδημία.Για φέτος, η ανάπτυξη προβλέπεται μεταξύ 0,5% και 0,8%, ενώ το δημόσιο χρέος αυξήθηκε από το 134% στο 138% του ΑΕΠ.Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που θα ενίσχυαν την ανάπτυξη.«Κατάφερε να είναι σταθερή επειδή δεν έκανε τίποτα. Δεν ενόχλησε κατεστημένα συμφέροντα και δεν διατάραξε την υπάρχουσα ισορροπία», δήλωσε ητου Δημοκρατικού Κόμματος. «Αυτά τα τέσσερα χρόνια, που θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί, χάθηκαν εντελώς».Παρά τις επικρίσεις, πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι η Μελόνι έχει κινηθεί πιο πραγματιστικά από ό,τι περίμεναν πολλοί λόγω του πολιτικού της παρελθόντος.επικεφαλής του τμήματος πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Luiss της Ρώμης, υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού ήταν ότι κατάφερε να οδηγήσει τη χώρα μέσα από μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων.Σύμφωνα με τον ίδιο, η Μελόνι διατήρησε αποτελεσματική συνεργασία με τις Βρυξέλλες, τήρησε δημοσιονομική πειθαρχία και στήριξε την. «Κράτησε το σκάφος στη ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο μεταναστευτικό, η κυβέρνησή της υιοθέτησε σκληρή γραμμή απέναντι στις παράτυπες αφίξεις μέσω της Μεσογείου, με μέτρα όπως η κράτηση πλοίων ανθρωπιστικών οργανώσεων και η δημιουργία κέντρων φιλοξενίας μεταναστών στην Αλβανία.



Παράλληλα όμως αύξησε τις άδειες για νόμιμη εργασία αλλοδαπών, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού.



Οι αγορές εμπιστεύθηκαν τη Μελόνι Όταν ανέλαβε την εξουσία, οι επενδυτές ανησυχούσαν για το παρελθόν της ως έντονα λαϊκίστριας πολιτικού που είχε επικρίνει επί χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις διεθνείς οικονομικές ελίτ.



Οι αποδόσεις των ιταλικών δεκαετών ομολόγων ήταν τότε κατά 220 μονάδες βάσης υψηλότερες από τις αντίστοιχες γερμανικές, δείχνοντας αυξημένο επενδυτικό κίνδυνο.



Ωστόσο, η εικόνα άλλαξε σταδιακά. Η Ιταλία είδε αναβαθμίσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης και η διαφορά από τα γερμανικά ομόλογα μειώθηκε, φτάνοντας σε χαμηλό 15 ετών, περίπου στις 60 μονάδες βάσης τον Φεβρουάριο.



«Αυτό που αναγνωρίζεται ευρέως είναι ότι η κυβέρνηση αυτή ήταν ιδιαίτερα προσεκτική στο δημοσιονομικό μέτωπο», δήλωσε ο Φιλίπο Ταντέι, επικεφαλής οικονομολόγος Νότιας Ευρώπης στη Goldman Sachs.



Οι Ιταλοί παραμένουν επιφυλακτικοί Παρά τη σταθερότητα της κυβέρνησης, οι απλοί Ιταλοί εμφανίζονται λιγότερο ενθουσιώδεις.



Παρότι το ποσοστό απασχόλησης για τις ηλικίες 20 έως 64 ετών έφτασε πέρυσι σε ιστορικό υψηλό 67,6%, παραμένει το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκετά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 76,1%.



Παράλληλα, οι πραγματικοί μισθοί ήταν στις αρχές της φετινής χρονιάς περίπου 6,1% χαμηλότεροι από ό,τι στις αρχές του 2021, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.



Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η δημοτικότητα της Μελόνι παραμένει σχετικά σταθερή, ενισχυμένη από την επικοινωνιακή της ικανότητα και την εικόνα αυθεντικότητας που έχει καλλιεργήσει.



«Όταν ρωτάμε τους Ιταλούς για την οικονομία, την υγεία ή την ασφάλεια, οι περισσότεροι είναι δυσαρεστημένοι, αλλά δεν κατηγορούν την κυβέρνηση για αυτό», δήλωσε ο Ράντο Φόντα, επικεφαλής ερευνών της εταιρείας δημοσκοπήσεων SWG.



Ο Λορέντσο Πρελιάσκο, επικεφαλής της YouTrend, υποστήριξε ότι η θέση της Μελόνι ενισχύεται και από την αδυναμία της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης. «Στην πολιτική δεν κρίνεις μια κυβέρνηση απέναντι στον Θεό. Την κρίνεις απέναντι στους αντιπάλους της», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως σημείωσε, πολλοί ψηφοφόροι θεωρούν ότι η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να μην έχει πετύχει όσα υποσχέθηκε, αλλά η αντιπολίτευση θα ήταν ακόμη λιγότερο αξιόπιστη στη διαχείριση της οικονομίας.