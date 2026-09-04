Η Νότια Κορέα εξετάζει στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ - Οι κυρώσεις των ΗΠΑ πιέζουν ασφυκτικά την οικονομία του Ιράν
Η Νότια Κορέα εξετάζει στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ - Οι κυρώσεις των ΗΠΑ πιέζουν ασφυκτικά την οικονομία του Ιράν
Χαμηλά αποθέματα καυσίμων, έκρηξη ανεργίας και κατάρρευση του νομίσματος στο Ιράν, απόρροια των κυρώσεων που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ - Φόβοι για νέα κοινωνική έκρηξη όσο δεν διαφαίνεται έξοδος από τον πόλεμο
Η Νότια Κορέα εξετάζει πρακτικές επιλογές, ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής συνδρομής, προκειμένου να στηρίξει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, όπως δήλωσε αξιωματούχος της προεδρίας της χώρας.
Ο αξιωματούχος του προεδρικού γραφείου ανέφερε ότι η Σεούλ αξιολογεί διάφορα σενάρια για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη θαλάσσια οδό, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι η Νότια Κορέα δεν έχει προσφέρει καμία βοήθεια στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συνομιλίες ασφαλείας μεταξύ Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών «δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη», ενώ ανέφερε πως ένα από τα θέματα που συζητούνται μεταξύ των δύο συμμάχων είναι και ο τομέας των ημιαγωγών.
Η Ουάσινγκτον έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις προσπάθειές της να περιορίσει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και να μπλοκάρει τα δίκτυα μέσω των οποίων η Τεχεράνη παρακάμπτει τις κυρώσεις, με στόχο να εξασφαλίσει παραχωρήσεις σε μια ενδεχόμενη μελλοντική διαπραγμάτευση.
Παρότι το ιρανικό καθεστώς κατάφερε επί δεκαετίες να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις, οι τελευταίες αμερικανικές κινήσεις έχουν περιορίσει σημαντικά τα περιθώριά του, αφήνοντας λιγότερες διαθέσιμες επιλογές για την εξασφάλιση ξένου συναλλάγματος και την εισαγωγή βασικών αγαθών.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προσπάθεια των ΗΠΑ να αποκλείσουν την πρόσβαση του Ιράν στα διεθνή χρηματοπιστωτικά δίκτυα που χρησιμοποιούσε για να διατηρεί σε λειτουργία την οικονομία του.
Παρά το γεγονός ότι μέρος της ενεργειακής ροής προς τις διεθνείς αγορές συνεχίζεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, η αμερικανική πίεση στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου έχει πλήξει τη βασική πηγή εσόδων της Τεχεράνης.
Η ιρανική οικονομία βρισκόταν ήδη σε βαθιά κρίση πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης, με το εθνικό νόμισμα να καταρρέει, τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται και το κόστος αποκατάστασης των ζημιών από τους βομβαρδισμούς να αυξάνεται συνεχώς.
Σύμφωνα με μία από τις πηγές, το ιρανικό ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ η χώρα διαθέτει αποθέματα βενζίνης για περίπου δύο μήνες. Παρά την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου, το Ιράν αναγκάζεται να εισάγει καύσιμα λόγω περιορισμένης δυναμικότητας διύλισης.
«Βρίσκονται υπό εξαιρετικά μεγάλη οικονομική πίεση. Χάνουν τον έλεγχο των Στενών. Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξουν να διαπραγματευτούν και πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνουν», δήλωσε ο Αλί Ανσαρί, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του St Andrews στη Σκωτία.
Παράλληλα, ο πόλεμος φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα φάση, με τις δύο πλευρές να επιχειρούν να επηρεάσουν η μία την εσωτερική πολιτική κατάσταση της άλλης.
Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη εκτιμά ότι η απειλή περαιτέρω αύξησης του πληθωρισμού μπορεί να ασκήσει πίεση στην αμερικανική κυβέρνηση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ενώ η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενισχύσει τις πιέσεις προς την ιρανική κοινωνία.
Οι ιρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι τα παραδοσιακά δίκτυα παράκαμψης των κυρώσεων – εταιρείες-βιτρίνες, μη καταγεγραμμένα δεξαμενόπλοια και παράνομες διαδρομές εμπορίου – έχουν γίνει πλέον πολύ ακριβά για να διατηρηθούν.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων εμπορευμάτων Kpler, οι φορτώσεις ιρανικού αργού έχουν μειωθεί περίπου στα 260.000 βαρέλια ημερησίως, από περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια έναν χρόνο νωρίτερα.
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν έχει αναφέρει ότι το συνολικό εμπόριο της χώρας έχει μειωθεί κατά 25% έως 35%, με τις εισαγωγές να έχουν πληγεί περισσότερο από τις εξαγωγές. Παράλληλα, η διακοπή εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έναν από τους βασικούς κόμβους για το ιρανικό εμπόριο, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση.
Ο επίσημος πληθωρισμός σε ετήσια βάση ανέρχεται στο 69,9%, ενώ οι τιμές τροφίμων, ποτών και καπνού αυξάνονται σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό.
Η ανεργία έχει αυξηθεί στο 9,1%, ενώ περίπου 450.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί μέσα σε έναν χρόνο.
Ακόμη και όσοι εργάζονται δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, καθώς ο μέσος μηνιαίος μισθός υπολογίζεται περίπου στα 125 δολάρια, ενώ το μέσο κόστος βασικών οικογενειακών δαπανών φτάνει περίπου τα 450 δολάρια.
«Γινόμαστε φτωχότεροι κάθε μέρα», δήλωσε η Μαχνάζ, μια 34χρονη εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα στην Τεχεράνη, ζητώντας να μην δημοσιευτεί το επώνυμό της.
Ο αξιωματούχος του προεδρικού γραφείου ανέφερε ότι η Σεούλ αξιολογεί διάφορα σενάρια για την προστασία της διεθνούς ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη θαλάσσια οδό, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι η Νότια Κορέα δεν έχει προσφέρει καμία βοήθεια στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Παράλληλα, σημείωσε ότι οι συνομιλίες ασφαλείας μεταξύ Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών «δεν βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη», ενώ ανέφερε πως ένα από τα θέματα που συζητούνται μεταξύ των δύο συμμάχων είναι και ο τομέας των ημιαγωγών.
Οι κυρώσεις των ΗΠΑ πιέζουν ασφυκτικά την ΤεχεράνηΤην ίδια ώρα, η αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν φαίνεται να αρχίζει να επιβαρύνει σημαντικά την οικονομία της χώρας, σύμφωνα με τρεις υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Reuters.
Η Ουάσινγκτον έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις προσπάθειές της να περιορίσει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου και να μπλοκάρει τα δίκτυα μέσω των οποίων η Τεχεράνη παρακάμπτει τις κυρώσεις, με στόχο να εξασφαλίσει παραχωρήσεις σε μια ενδεχόμενη μελλοντική διαπραγμάτευση.
Παρότι το ιρανικό καθεστώς κατάφερε επί δεκαετίες να παρακάμπτει τις διεθνείς κυρώσεις, οι τελευταίες αμερικανικές κινήσεις έχουν περιορίσει σημαντικά τα περιθώριά του, αφήνοντας λιγότερες διαθέσιμες επιλογές για την εξασφάλιση ξένου συναλλάγματος και την εισαγωγή βασικών αγαθών.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προσπάθεια των ΗΠΑ να αποκλείσουν την πρόσβαση του Ιράν στα διεθνή χρηματοπιστωτικά δίκτυα που χρησιμοποιούσε για να διατηρεί σε λειτουργία την οικονομία του.
Χαμηλά αποθέματα καυσίμων και κατάρρευση του νομίσματοςΗ σύγκρουση έχει εισέλθει ξανά σε φάση ανοιχτών εχθροπραξιών, με αμερικανικά πλήγματα στις ακτές του Ιράν στον Περσικό Κόλπο να προκαλούν αντίποινα από την Τεχεράνη κατά αμερικανικών βάσεων σε αραβικές χώρες. Καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει δείξει μέχρι στιγμής διάθεση να αποδεχθεί τις απαιτήσεις της άλλης, με αποτέλεσμα ο πόλεμος να παραμένει σε ένα ιδιαίτερα δαπανηρό αδιέξοδο.
Παρά το γεγονός ότι μέρος της ενεργειακής ροής προς τις διεθνείς αγορές συνεχίζεται μέσω των Στενών του Ορμούζ, η αμερικανική πίεση στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου έχει πλήξει τη βασική πηγή εσόδων της Τεχεράνης.
Η ιρανική οικονομία βρισκόταν ήδη σε βαθιά κρίση πριν από την κλιμάκωση της σύγκρουσης, με το εθνικό νόμισμα να καταρρέει, τον πληθωρισμό να εκτοξεύεται και το κόστος αποκατάστασης των ζημιών από τους βομβαρδισμούς να αυξάνεται συνεχώς.
Σύμφωνα με μία από τις πηγές, το ιρανικό ριάλ έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ενώ η χώρα διαθέτει αποθέματα βενζίνης για περίπου δύο μήνες. Παρά την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου, το Ιράν αναγκάζεται να εισάγει καύσιμα λόγω περιορισμένης δυναμικότητας διύλισης.
Φόβοι για κοινωνική έκρηξηΟι ηγέτες του Ιράν γνωρίζουν τους κινδύνους μιας πιθανής οικονομικής κατάρρευσης, καθώς μια νέα βαθιά κρίση θα μπορούσε να αναζωπυρώσει τις μαζικές διαδηλώσεις που είχαν κατασταλεί τον Ιανουάριο με χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.
«Βρίσκονται υπό εξαιρετικά μεγάλη οικονομική πίεση. Χάνουν τον έλεγχο των Στενών. Το ερώτημα είναι αν θα επιλέξουν να διαπραγματευτούν και πιστεύω ότι θα πρέπει να το κάνουν», δήλωσε ο Αλί Ανσαρί, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του St Andrews στη Σκωτία.
Παράλληλα, ο πόλεμος φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα φάση, με τις δύο πλευρές να επιχειρούν να επηρεάσουν η μία την εσωτερική πολιτική κατάσταση της άλλης.
Σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο, η Τεχεράνη εκτιμά ότι η απειλή περαιτέρω αύξησης του πληθωρισμού μπορεί να ασκήσει πίεση στην αμερικανική κυβέρνηση ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, ενώ η Ουάσινγκτον επιδιώκει να ενισχύσει τις πιέσεις προς την ιρανική κοινωνία.
Το πετρέλαιο καταρρέει και οι εμπορικές συναλλαγές περιορίζονταιΟι νέες αμερικανικές κυρώσεις έχουν επεκτείνει τα λεγόμενα «δευτερογενή μέτρα», στοχεύοντας χώρες και εταιρείες που συνεργάζονται με το Ιράν και περιορίζοντας τη δυνατότητα της Τεχεράνης να πραγματοποιεί συναλλαγές σε δολάρια.
Οι ιρανικές πηγές υποστηρίζουν ότι τα παραδοσιακά δίκτυα παράκαμψης των κυρώσεων – εταιρείες-βιτρίνες, μη καταγεγραμμένα δεξαμενόπλοια και παράνομες διαδρομές εμπορίου – έχουν γίνει πλέον πολύ ακριβά για να διατηρηθούν.
Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων εμπορευμάτων Kpler, οι φορτώσεις ιρανικού αργού έχουν μειωθεί περίπου στα 260.000 βαρέλια ημερησίως, από περίπου 1,7 εκατομμύρια βαρέλια έναν χρόνο νωρίτερα.
Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν έχει αναφέρει ότι το συνολικό εμπόριο της χώρας έχει μειωθεί κατά 25% έως 35%, με τις εισαγωγές να έχουν πληγεί περισσότερο από τις εξαγωγές. Παράλληλα, η διακοπή εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έναν από τους βασικούς κόμβους για το ιρανικό εμπόριο, έχει προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη πίεση.
Η καθημερινότητα των Ιρανών επιδεινώνεταιΗ αξία του ριάλ έχει καταρρεύσει από περίπου 1 εκατομμύριο ριάλ ανά δολάριο πριν από έναν χρόνο σε περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια σήμερα.
Ο επίσημος πληθωρισμός σε ετήσια βάση ανέρχεται στο 69,9%, ενώ οι τιμές τροφίμων, ποτών και καπνού αυξάνονται σχεδόν με διπλάσιο ρυθμό.
Η ανεργία έχει αυξηθεί στο 9,1%, ενώ περίπου 450.000 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί μέσα σε έναν χρόνο.
Ακόμη και όσοι εργάζονται δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, καθώς ο μέσος μηνιαίος μισθός υπολογίζεται περίπου στα 125 δολάρια, ενώ το μέσο κόστος βασικών οικογενειακών δαπανών φτάνει περίπου τα 450 δολάρια.
«Γινόμαστε φτωχότεροι κάθε μέρα», δήλωσε η Μαχνάζ, μια 34χρονη εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα στην Τεχεράνη, ζητώντας να μην δημοσιευτεί το επώνυμό της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα