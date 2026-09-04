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Άγρια δολοφονία με πάνω από 10 σφαίρες σε γυμναστήριο στη Βραζιλία: Θύμα influencer με το παρατσούκλι «σεΐχης των στοιχημάτων», δείτε βίντεο
Άγρια δολοφονία με πάνω από 10 σφαίρες σε γυμναστήριο στη Βραζιλία: Θύμα influencer με το παρατσούκλι «σεΐχης των στοιχημάτων», δείτε βίντεο
Εκτός από τη δραστηριότητά του στα social media, ο Εβάντρο Λουίζ Προυντέντε πουλούσε οχήματα μέσω διαδικτύου, με την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο να δραστηριοποιούνταν ως τοκογλύφος
Θύμα άγριας δολοφονίας μέσα σε γυμναστήριο στη Βραζιλία έπεσε ο influencer Εβάντρο Λουίζ Προυντέντε, γνωστός στα social media ως «σεΐχης των στοιχημάτων» λόγω της ενασχόλησής του με τον αθλητικό στοιχηματισμό.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας από το γυμναστήριο στο Σάο Πάολο φαίνεται ο 33χρονος που καταγόταν από το Πόρτο Αλέγκρε να κάθεται στην αίθουσα αναμονής.
Κάποια στιγμή στο γυμναστήριο μπαίνει ένας άνδρας φορώντας μαύρα ρούχα και γάντια, ο οποίος με το πιστόλι που κρατάει πυροβολεί αρκετές φορές από μικρή απόσταση τον Πουρντέντε.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι αστυνομικοί συνέλεξαν από το σημείο συνολικά 16 κάλυκες, στοιχείο ενδεικτικό της αγριότητας της εκτέλεσης.
Εκτός από τη δραστηριότητά του στα social media, ο 33χρονος που δολοφονήθηκε ασχολούνταν και με την πώληση οχημάτων μέσω διαδικτύου, με την αστυνομία να εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να δραστηριοποιούνταν ως τοκογλύφος.
Οι αρχές συνέλαβαν τρεις υπόπτους στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, αν και κατά τη σύλληψη δεν βρέθηκαν όπλα στην κατοχή τους. Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη κοντά στο γυμναστήριο, γεγονός που δείχνει ότι οι δράστες είχαν σχεδιάσει προσεκτικά τη διαφυγή τους.
Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα εξετάζουν αν ο Προυντέντε παρακολουθούνταν πριν από τη δολοφονία και αν η δολοφονική επίθεση συνδέεται με παλαιότερες απειλές. Πληροφορίες που εξετάζονται αναφέρουν ότι ο 33χρονος είχε μετακομίσει στο Σάο Πάολο αφού είχε δεχθεί απειλές στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ καθώς είχε ποινικό μητρώο για ανθρωποκτονία και διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο, η σύζυγός του υποστήριξε ότι δεν είχε δεχθεί πρόσφατα απειλές.
Η αστυνομία του Σάο Πάολο συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να διαλευκάνει τα κίνητρα της δολοφονίας και να διαπιστώσει αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών που σχετίζεται με το παρελθόν ή με πρόσφατες επιχειρηματικές δραστηριότητές του 33χρονου.
Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας από το γυμναστήριο στο Σάο Πάολο φαίνεται ο 33χρονος που καταγόταν από το Πόρτο Αλέγκρε να κάθεται στην αίθουσα αναμονής.
Κάποια στιγμή στο γυμναστήριο μπαίνει ένας άνδρας φορώντας μαύρα ρούχα και γάντια, ο οποίος με το πιστόλι που κρατάει πυροβολεί αρκετές φορές από μικρή απόσταση τον Πουρντέντε.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης οι αστυνομικοί συνέλεξαν από το σημείο συνολικά 16 κάλυκες, στοιχείο ενδεικτικό της αγριότητας της εκτέλεσης.
🚨 ATENCIÓN 🚨— 𝕲𝖚𝖘. 『X』 (@CapGusXMan) September 2, 2026
Un hombre fue asesinado dentro de un gimnasio en Brasil, en un ataque registrado por una cámara de seguridad. La víctima se encontraba sentada cuando fue atacada a corta distancia. pic.twitter.com/QAtUxU3d8U
Εκτός από τη δραστηριότητά του στα social media, ο 33χρονος που δολοφονήθηκε ασχολούνταν και με την πώληση οχημάτων μέσω διαδικτύου, με την αστυνομία να εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να δραστηριοποιούνταν ως τοκογλύφος.
Οι αρχές συνέλαβαν τρεις υπόπτους στην πολιτεία του Ρίο ντε Τζανέιρο, αν και κατά τη σύλληψη δεν βρέθηκαν όπλα στην κατοχή τους. Η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη κοντά στο γυμναστήριο, γεγονός που δείχνει ότι οι δράστες είχαν σχεδιάσει προσεκτικά τη διαφυγή τους.
Οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα εξετάζουν αν ο Προυντέντε παρακολουθούνταν πριν από τη δολοφονία και αν η δολοφονική επίθεση συνδέεται με παλαιότερες απειλές. Πληροφορίες που εξετάζονται αναφέρουν ότι ο 33χρονος είχε μετακομίσει στο Σάο Πάολο αφού είχε δεχθεί απειλές στο Ρίο Γκράντε ντο Σουλ καθώς είχε ποινικό μητρώο για ανθρωποκτονία και διακίνηση ναρκωτικών. Ωστόσο, η σύζυγός του υποστήριξε ότι δεν είχε δεχθεί πρόσφατα απειλές.
Η αστυνομία του Σάο Πάολο συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να διαλευκάνει τα κίνητρα της δολοφονίας και να διαπιστώσει αν πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών που σχετίζεται με το παρελθόν ή με πρόσφατες επιχειρηματικές δραστηριότητές του 33χρονου.
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