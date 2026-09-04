Το Λονδίνο απαντά στον Μιλέι για τα Φώκλαντ: Είναι βρετανικά, η δέσμευσή μας είναι «απόλυτη και ακλόνητη»
ΚΟΣΜΟΣ
Φώκλαντ Χαβιέρ Μιλέι Γουές Στρίτινγκ

Το Λονδίνο απαντά στον Μιλέι για τα Φώκλαντ: Είναι βρετανικά, η δέσμευσή μας είναι «απόλυτη και ακλόνητη»

Ο  πρόεδρος της Αργεντινής μίλησε για «ούριους ανέμους» για την ιστορική διεκδίκηση της Αργεντινής επί των νησιών αυτών

Το Λονδίνο απαντά στον Μιλέι για τα Φώκλαντ: Είναι βρετανικά, η δέσμευσή μας είναι «απόλυτη και ακλόνητη»
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Τα νησιά Φώκλαντ «είναι βρετανικά» και «η δέσμευσή μας» έναντι αυτών «είναι απόλυτη και ακλόνητη», δήλωσε σήμερα ο βρετανός υπουργός Άμυνας Γουές Στρίτινγκ, αφού ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι μίλησε για «ούριους ανέμους» για την ιστορική διεκδίκηση της Αργεντινής επί των νησιών αυτών, τα οποία στην Αργεντινή ονομάζονται Μαλβίνες.

Τα Φώκλαντ (Μαλβίνες), ένα αρχιπέλαγος που βρίσκεται σε απόσταση 600 χιλιομέτρων από την ακτή της Αργεντινής στην Παταγονία και του οποίου την κυριαρχία διεκδικούν το Μπουένος Άιρες και το Λονδίνο, «είναι βρετανικά επειδή οι κάτοικοί τους επέλεξαν να είναι βρετανικά», δήλωσε ο Γουές Στρίτινγκ μέσω του X. «Η δέσμευσή μας έναντι των Φώκλαντ είναι απόλυτη και ακλόνητη», πρόσθεσε.
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