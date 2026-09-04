Ποιος σκότωσε την Ντάφνε; Η αθώωση του επιχειρηματία που φερόταν ως εγκέφαλος αφήνει τη Μάλτα χωρίς απαντήσεις
Ποιος σκότωσε την Ντάφνε; Η αθώωση του επιχειρηματία που φερόταν ως εγκέφαλος αφήνει τη Μάλτα χωρίς απαντήσεις
Αθωώθηκε με απόφαση των ενόρκων ο επιχειρηματίας Γιόργκεν Φένεχ που αντιμετώπιζε την κατηγορία ότι ήταν ο εγκέφαλος πίσω από τη δολοφονία της ερευνήτριας δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια
Εννέα χρόνια μετά τη δολοφονία της ερευνήτριας δημοσιογράφου Ντάφνε Καρουάνα Γκαλίτσια στη Μάλτα και ενώ έχουν ήδη καταδικαστεί τρεις φυσικοί αυτουργοί που τοποθέτησαν τη βόμβα στο αυτοκίνητό της, η δικαιοσύνη της χώρας δεν έχει δώσει απάντηση στο ερώτημα για τον «εντολέα» της επίθεσης. Τώρα το δικαστήριο της Βαλέτα αθώωσε τον 44χρονο επιχειρηματία Γιόργκεν Φένεχ, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία για την οργάνωση και τον συντονισμό της δολοφονικής επίθεσης. Ο Φένεχ είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Μάλτα. Η απόφαση πάρθηκε με πλειοψηφία 8 προς 1 από το σώμα των ενόρκων.
Ο Φένεχ συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2019 καθώς απέπλεε από το λιμάνι της Βαλέτας με το γιοτ του. Η κατηγορία της εισαγγελίας βασίστηκε σε στοιχεία που παρείχε ο οδηγός του, Μέλβιν Θέουμα, ο οποίος ομολόγησε ότι ενήργησε ως μεσάζων στη δολοφονία και έλαβε χάρη ως αντάλλαγμα για την κατάθεσή του.
Η σύλληψη του γνωστού επιχειρηματία, μαζί με τις υποψίες ότι εμπλέκονταν στην όλη υπόθεση και υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πυροδότησε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο τον Δεκέμβριο του 2019, σε μια χώρα όπου η διαφθορά θεωρείται ευρέως διαδεδομένη και η δημόσια ζωή ελέγχεται από λίγες οικογένειες και ένα ακλόνητο δικομματικό σύστημα. Για αυτόν τον λόγο ήταν από την αρχή σαφές ότι θα ήταν δύσκολο να λάμψει.
Ο τότε πρωθυπουργός, Τζόζεφ Μουσκάτ, κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να προστατεύσει φίλους και συμμάχους κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ο Μουσκάτ παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε από άλλους συναδέλφους της Ντάφνε το 2021 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση είχε δημιουργήσει ένα «κλίμα ατιμωρησίας» για όσους προσπάθησαν να φιμώσουν την τότε 53χρονη γνωστή δημοσιογράφο.
Ο Φένεχ ήταν διευθυντής της κοινοπραξίας σταθμών παραγωγής ενέργειας που η Καρουάνα Γκαλίτσια ερευνούσε εντατικά πριν από τη δολοφονία της. Λόγω αυτής της σύνδεσης, ο επιχειρηματίας θεωρήθηκε ως βασικός ύποπτος μετά τη δολοφονία της. Ο Θέουμα ισχυρίστηκε ότι ενήργησε ως μεσάζων μεταξύ των δολοφόνων και του Φένεχ, φερόμενου ως εγκεφάλου πίσω από την επίθεση, και υποστήριξε μάλιστα ότι ο Φένεχ του είχε δώσει 150.000 ευρώ. Υποστήριξε τον ισχυρισμό του με ηχογραφήσεις και μηνύματα κειμένου στα οποία αυτός και ο Φένεχ είχαν συζητήσει για τους δολοφόνους και την έρευνα για τη δολοφονία. Ο Φένεχ παραδέχτηκε ότι γνώριζε για το σχέδιο δολοφονίας, αλλά δήλωσε ότι ο πρώην φίλος του Κιθ Σέμπρι προσπάθησε να τον ενοχοποιήσει. Ισχυρίστηκε ότι ο Σέμπρι ήταν ο πραγματικός εγκέφαλος πίσω από τη δολοφονία. Εκείνη την εποχή, ο Σέμπρι ήταν αρχηγός του προσωπικού του τότε πρωθυπουργού Μουσκάτ, κάτι που έδωσε μια επιπλέον διάσταση διαπλοκής στην υπόθεση.
Η οικογένεια της Ντάφνε αντέδρασε με απογοήτευση στην απόφαση για την αθώωση του Φένεχ και σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι αυτή η ετυμηγορία στέρησε από τη δημοσιογράφο τη δικαιοσύνη που της άξιζε. «Η σημερινή μέρα θα έπρεπε να της ανήκει», δήλωσε η οικογένεια. Οι θεσμικές αδυναμίες που επέτρεψαν τη δολοφονία της παραμένουν ανεπίλυτες, προσθέτει η σχετική δήλωση. Η μαλτέζικη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Occupy Justice ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για δικαιοσύνη, μέχρι να διαπιστωθεί «ολόκληρη η αλυσίδα ευθύνης» για τη δολοφονία. Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν και από δημοσιογράφους στη Μάλτα, οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν υποχρέωση να συνεχίσουν το ερευνητικό τους έργο ανεξαρτήτως εμποδίων και απειλών από ισχυρούς κύκλους και συμφέροντα.
Εκπρόσωποι δύο διεθνών οργανισμών για την ελευθερία του Τύπου επισκέφθηκαν την αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας Times of Malta την Πέμπτη σε ένδειξη αλληλεγγύης μετά την ολοκλήρωση της δίκης. Η Φλουτούρα Κουσάρι του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης (ECPMF) και ο Τομ Γκίμπσον της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) συναντήθηκαν με συντάκτες και δημοσιογράφους και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο έργο της αίθουσας σύνταξης της εφημερίδας που επιχειρεί εδώ και χρόνια να μην αφήσει να ξεχαστεί η υπόθεση.
Δήλωση έκανε και η Μαλτέζα πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα: «Αγαπητή Ντάφνε. Δεν θα τα παρατήσουμε και δεν θα υποχωρήσουμε» έγραψε χαρακτηριστικά.
Πηγή: Deutsche Welle με πληροφορίες από ARD, Times of Malta
Ο Φένεχ συνελήφθη τον Νοέμβριο του 2019 καθώς απέπλεε από το λιμάνι της Βαλέτας με το γιοτ του. Η κατηγορία της εισαγγελίας βασίστηκε σε στοιχεία που παρείχε ο οδηγός του, Μέλβιν Θέουμα, ο οποίος ομολόγησε ότι ενήργησε ως μεσάζων στη δολοφονία και έλαβε χάρη ως αντάλλαγμα για την κατάθεσή του.
Μια κλασική υπόθεση διαφθοράς
Η σύλληψη του γνωστού επιχειρηματία, μαζί με τις υποψίες ότι εμπλέκονταν στην όλη υπόθεση και υψηλόβαθμοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πυροδότησε διαμαρτυρίες σε εθνικό επίπεδο τον Δεκέμβριο του 2019, σε μια χώρα όπου η διαφθορά θεωρείται ευρέως διαδεδομένη και η δημόσια ζωή ελέγχεται από λίγες οικογένειες και ένα ακλόνητο δικομματικό σύστημα. Για αυτόν τον λόγο ήταν από την αρχή σαφές ότι θα ήταν δύσκολο να λάμψει.
Ο τότε πρωθυπουργός, Τζόζεφ Μουσκάτ, κατηγορήθηκε ότι προσπάθησε να προστατεύσει φίλους και συμμάχους κατά τη διάρκεια της έρευνας. Ο Μουσκάτ παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2020. Μια έρευνα που δημοσιεύθηκε από άλλους συναδέλφους της Ντάφνε το 2021 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η κυβέρνηση είχε δημιουργήσει ένα «κλίμα ατιμωρησίας» για όσους προσπάθησαν να φιμώσουν την τότε 53χρονη γνωστή δημοσιογράφο.
Ποιες υποθέσεις ερευνούσε η Ντάφνε
Ο Φένεχ ήταν διευθυντής της κοινοπραξίας σταθμών παραγωγής ενέργειας που η Καρουάνα Γκαλίτσια ερευνούσε εντατικά πριν από τη δολοφονία της. Λόγω αυτής της σύνδεσης, ο επιχειρηματίας θεωρήθηκε ως βασικός ύποπτος μετά τη δολοφονία της. Ο Θέουμα ισχυρίστηκε ότι ενήργησε ως μεσάζων μεταξύ των δολοφόνων και του Φένεχ, φερόμενου ως εγκεφάλου πίσω από την επίθεση, και υποστήριξε μάλιστα ότι ο Φένεχ του είχε δώσει 150.000 ευρώ. Υποστήριξε τον ισχυρισμό του με ηχογραφήσεις και μηνύματα κειμένου στα οποία αυτός και ο Φένεχ είχαν συζητήσει για τους δολοφόνους και την έρευνα για τη δολοφονία. Ο Φένεχ παραδέχτηκε ότι γνώριζε για το σχέδιο δολοφονίας, αλλά δήλωσε ότι ο πρώην φίλος του Κιθ Σέμπρι προσπάθησε να τον ενοχοποιήσει. Ισχυρίστηκε ότι ο Σέμπρι ήταν ο πραγματικός εγκέφαλος πίσω από τη δολοφονία. Εκείνη την εποχή, ο Σέμπρι ήταν αρχηγός του προσωπικού του τότε πρωθυπουργού Μουσκάτ, κάτι που έδωσε μια επιπλέον διάσταση διαπλοκής στην υπόθεση.
Απόφαση σοκ για συγγενείς και φίλους
Η οικογένεια της Ντάφνε αντέδρασε με απογοήτευση στην απόφαση για την αθώωση του Φένεχ και σε ανακοίνωσή της υπογράμμισε ότι αυτή η ετυμηγορία στέρησε από τη δημοσιογράφο τη δικαιοσύνη που της άξιζε. «Η σημερινή μέρα θα έπρεπε να της ανήκει», δήλωσε η οικογένεια. Οι θεσμικές αδυναμίες που επέτρεψαν τη δολοφονία της παραμένουν ανεπίλυτες, προσθέτει η σχετική δήλωση. Η μαλτέζικη οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Occupy Justice ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για δικαιοσύνη, μέχρι να διαπιστωθεί «ολόκληρη η αλυσίδα ευθύνης» για τη δολοφονία. Ανάλογες αντιδράσεις υπήρξαν και από δημοσιογράφους στη Μάλτα, οι οποίοι δηλώνουν ότι έχουν υποχρέωση να συνεχίσουν το ερευνητικό τους έργο ανεξαρτήτως εμποδίων και απειλών από ισχυρούς κύκλους και συμφέροντα.
Εκπρόσωποι δύο διεθνών οργανισμών για την ελευθερία του Τύπου επισκέφθηκαν την αίθουσα σύνταξης της εφημερίδας Times of Malta την Πέμπτη σε ένδειξη αλληλεγγύης μετά την ολοκλήρωση της δίκης. Η Φλουτούρα Κουσάρι του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ελευθερία του Τύπου και των Μέσων Ενημέρωσης (ECPMF) και ο Τομ Γκίμπσον της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) συναντήθηκαν με συντάκτες και δημοσιογράφους και εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο έργο της αίθουσας σύνταξης της εφημερίδας που επιχειρεί εδώ και χρόνια να μην αφήσει να ξεχαστεί η υπόθεση.
Δήλωση έκανε και η Μαλτέζα πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα: «Αγαπητή Ντάφνε. Δεν θα τα παρατήσουμε και δεν θα υποχωρήσουμε» έγραψε χαρακτηριστικά.
Πηγή: Deutsche Welle με πληροφορίες από ARD, Times of Malta
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