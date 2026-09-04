«Σε λίγο θα έρθει ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια, ήμαρτον» απαντά ο Σιακαντάρης της ΕΛΑΣ στην Αναστασίου για τα βραχιόλια της γιαγιάς της
«Σε λίγο θα έρθει ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια, ήμαρτον» απαντά ο Σιακαντάρης της ΕΛΑΣ στην Αναστασίου για τα βραχιόλια της γιαγιάς της
Ο εκ των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε τις δηλώσεις της γύρω από την «πατριωτική εισφορά» και την αγωνία της γιαγιάς της αν «ο Τσίπρας θα της πάρει τα βραχιόλια»
Αρκετή κουβέντα έχει ξεσπάσει από χθες μετά την αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά, ότι η εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας θα συμπεριλάβει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες.
Ο εκ των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα και εμπνευστής του «μανιφέστου» του κόμματός του, Γιώργος Σιακαντάρης απαντά τώρα στην τοποθέτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου. Η ίδια ανέφερε ότι η γιαγιά της την τηλεφώνησε ανήσυχη και τη ρώτησε: «παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια;».
Στην τοποθέτηση αυτή απάντησε ο Γιώργος Σιακαντάρης, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια. Ήμαρτον. Τέτοια επιχειρηματολογία;» και συνέχισε με ειρωνική διάθεση, σχολιάζοντας: «Σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια».
Ο Γιώργος Σιακαντάρης προχώρησε στη συνέχεια σε διευκρινιστική ανάρτηση σημειώνοντας ότι δεν ήθελε να μειώσει το ΠΑΣΟΚ. «Η ανάρτηση μου για τη γιαγιά της κυρίας Αναστασίου αναπαραχθηκε πολλαπλως. Γι αυτό θέλω να διευκρινίσω πως το σχόλιο μου καμια σχέση δεν είχε με οποιαδήποτε μείωση του όλου ΠΑΣΟΚ. Σαν την κυρία Αναστασίου υπάρχουν πολλές και πολλοί στα κόμματα, σε ολα τα κόμματα. Το σχόλιο αφορούσε την ιδεολογική και γνωσεακη ανεπάρκεια πολλών εξ αυτών και τίποτα άλλο», σημείωσε ο ίδιος.
Νωρίτερα, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, είχε δώσει μια διαφορετική διάσταση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά, ότι η εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας θα συμπεριλάβει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής «ο κόσμος έχει αγχωθεί» από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ.
Θέλοντας, μάλιστα, να δώσει ένα παράδειγμα του ισχυρισμού της αυτού, η κυρία Αναστασίου είπε «εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια».
«Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε» συνέχισε η κυρία Αναστασίου.
Η ίδια, δε, πρόσθεσε ότι «η γιαγιά μου είπε θα πάρω Zanax και της είπα "όχι γιαγιά είσαι 85".
Με αφορμή, τέλος, αυτή την αναφορά της Βάσιας Αναστασίου, ο παριστάμενος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, αναρωτήθηκε χαριτολογώντας «έχει χρυσά δόντια η γιαγιά;», με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να απαντά «όχι, χρυσά δόντια δεν έχει».
Ο εκ των στενών συνεργατών του Αλέξη Τσίπρα και εμπνευστής του «μανιφέστου» του κόμματός του, Γιώργος Σιακαντάρης απαντά τώρα στην τοποθέτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου. Η ίδια ανέφερε ότι η γιαγιά της την τηλεφώνησε ανήσυχη και τη ρώτησε: «παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια;».
Στην τοποθέτηση αυτή απάντησε ο Γιώργος Σιακαντάρης, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Η κυρία Αναστασίου του ΠΑΣΟΚ είπε πως η γιαγιά της φοβάται πως θα της πάρουν τα βραχιόλια. Ήμαρτον. Τέτοια επιχειρηματολογία;» και συνέχισε με ειρωνική διάθεση, σχολιάζοντας: «Σε λίγο θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια».
Ο Γιώργος Σιακαντάρης προχώρησε στη συνέχεια σε διευκρινιστική ανάρτηση σημειώνοντας ότι δεν ήθελε να μειώσει το ΠΑΣΟΚ. «Η ανάρτηση μου για τη γιαγιά της κυρίας Αναστασίου αναπαραχθηκε πολλαπλως. Γι αυτό θέλω να διευκρινίσω πως το σχόλιο μου καμια σχέση δεν είχε με οποιαδήποτε μείωση του όλου ΠΑΣΟΚ. Σαν την κυρία Αναστασίου υπάρχουν πολλές και πολλοί στα κόμματα, σε ολα τα κόμματα. Το σχόλιο αφορούσε την ιδεολογική και γνωσεακη ανεπάρκεια πολλών εξ αυτών και τίποτα άλλο», σημείωσε ο ίδιος.
H Βάσια Αναστασίου για τις θυρίδες και την ΕΛΑΣ
Νωρίτερα, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, είχε δώσει μια διαφορετική διάσταση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά, ότι η εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» που εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας θα συμπεριλάβει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής «ο κόσμος έχει αγχωθεί» από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ.
Θέλοντας, μάλιστα, να δώσει ένα παράδειγμα του ισχυρισμού της αυτού, η κυρία Αναστασίου είπε «εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια».
«Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε» συνέχισε η κυρία Αναστασίου.
Η ίδια, δε, πρόσθεσε ότι «η γιαγιά μου είπε θα πάρω Zanax και της είπα "όχι γιαγιά είσαι 85".
Με αφορμή, τέλος, αυτή την αναφορά της Βάσιας Αναστασίου, ο παριστάμενος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, αναρωτήθηκε χαριτολογώντας «έχει χρυσά δόντια η γιαγιά;», με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ να απαντά «όχι, χρυσά δόντια δεν έχει».
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