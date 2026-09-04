«Σε λίγο θα έρθει ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια, ήμαρτον» απαντά ο Σιακαντάρης της ΕΛΑΣ στην Αναστασίου για τα βραχιόλια της γιαγιάς της

Αρκετή κουβέντα έχει ξεσπάσει από χθες μετά την αναφορά

, ότι η εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» που εξήγγειλε ο

θα συμπεριλάβει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές

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H Βάσια Αναστασίου για τις θυρίδες και την ΕΛΑΣ

Νωρίτερα, το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ,

, είχε δώσει μια διαφορετική διάσταση στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αναφορά

, ότι η εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» που εξήγγειλε ο

θα συμπεριλάβει μέχρι και στην καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής «ο κόσμος έχει αγχωθεί» από τις δηλώσεις των στελεχών της ΕΛΑΣ.

Θέλοντας, μάλιστα, να δώσει ένα παράδειγμα του ισχυρισμού της αυτού, η κυρία Αναστασίου είπε «εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου είπε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια».

«Να το πούμε απλά, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά μου και αγχώθηκε» συνέχισε η κυρία Αναστασίου.

Η ίδια, δε, πρόσθεσε ότι «η γιαγιά μου είπε θα πάρω Zanax και της είπα "όχι γιαγιά είσαι 85".

Με αφορμή, τέλος, αυτή την αναφορά της Βάσιας Αναστασίου, ο παριστάμενος ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, αναρωτήθηκε χαριτολογώντας «έχει χρυσά δόντια η γιαγιά;», με το στέλεχος του

να απαντά «όχι, χρυσά δόντια δεν έχει».