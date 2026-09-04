Ο Μιλέι ανοίγει ξανά το μέτωπο των Φώκλαντ: «Ούριοι άνεμοι» από τον Τραμπ και νέα σύγκρουση με τη Βρετανία

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ότι δεν αποκλείει αναθεώρηση της θέσης της Ουάσινγκτον δίνουν νέα ώθηση στη διεκδίκηση του Μπουένος Άιρες - Ο πρόεδρος της Αργεντινής ανακοινώνει αυστηρότερες κυρώσεις σε εταιρείες που αναζητούν πετρέλαιο στα αμφισβητούμενα νερά των νησιών