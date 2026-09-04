Φρόσω Ράλλη: Η θρυλική τηλεοπτική παραγωγός επιστρέφει με νέα σειρά στην TV

Τη γνωρίζω πολύ καλά εδώ και τέσσερις δεκαετίες, είμαστε εξαιρετικά καλοί φίλοι, έχουμε κάνει άπειρη παρέα, έχουμε πάρα πολλούς κοινούς γνωστούς, ξεκινάει εκείνη μια ιστορία, τη συνεχίζω εγώ και τούμπαλιν, διαβάζουμε παρόμοια βιβλία, αγαπάμε το ίδιο είδος εικαστικής τέχνης, μας αρέσουν κάθε είδους κατασκευές, αγαπάμε το σπίτι και έχουμε και οι δύο ολόκληρη συλλογή από γυαλιά οράσεως.Εκείνη, βέβαια, πλέον έκανε επέμβαση και δεν φοράει πια, διότι προφανώς θέλει να μας κομπλάρει ακόμα περισσότερο με το χρώμα των ματιών της, το οποίο είναι πιο διάφανο κι από τα νερά στο Καστελόριζο - δεν έχω δει πιο καθαρά νερά στη ζωή μου. Λοιπόν, όλα τα παραπάνω είναι ένα μεγάλο, ασύστολο ψέμα. Εντάξει, όχι όλα. Αλλά, και πάλι, μπορεί και όχι.Δεν μετράει μόνο το γεγονός ότι είναι σαν να την ξέρω καλά μέσα από τις τηλεοπτικές δουλειές της, κυρίως μετράει ότι στο πρώτο δεκάλεπτο κουβέντας μαζί της, καταλαβαίνεις πωςείναι η UHU που κολλάει γύρω της ανθρώπους και συναισθήματα.Στο σπίτι της, με την παρουσία της Μελίνας διάσπαρτη παντού, με τη Χλόη, το ολόμαυρο απίθανο κανίς της που είναι κουρεμένο σαν τη Μάρθα Καραγιάννη, να γυρνάει σαν σβούρα, σαν να θέλει να ανακατέψει το παρελθόν και το παρόν της μαμάς της, μιλάμε με αφορμή το «TV Land» για πράγματα που αγαπάμε.Η πρώτη είναι όταν ξεκίνησα να δουλεύω, στα οικογενειακά Στούντιο ΑΤΑ. Γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους, δούλεψα με τους θεούς του σινεμά. Από εκείνη την εποχή έμαθα ότι πρέπει να είσαι συνεπής, να δουλεύεις σκληρά, να είσαι απλός, προσιτός όπως ήταν κι εκείνοι, χωρίς ίχνος βεντετισμού. Η δεύτερη εποχή είναι αφού τελείωσε η εποχή ΑΤΑ και πήγα στον ANT1 για έναν χρόνο. Εκεί είδα πραγματικά τι γίνεται πιο έξω, μπήκα στη σκληρή πραγματικότητα της ζωής με ανταγωνισμούς, αντιζηλίες, τρικλοποδιές. Εμαθα ότι η ζωή είναι δύσκολη, ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι αυτό που δείχνουν. Με σόκαρε τρομερά αυτό. Δεν το περίμενα. Πραγματικά ζούσα σε ένα παράλληλο δικό μου σύμπαν. Μετά τον ANT1, σταμάτησα να δουλεύω για δέκα χρόνια και εξαφανίστηκα εντελώς από προσώπου Γης. Εφτασα στον πάτο ψυχολογικά και σωματικά. Είδα τη σκοτεινή πλευρά της ζωής, μέχρι που άρχισα να ταξιδεύω και να ψάχνομαι. Δεν έκανα ταξίδια αναψυχής, έκανα ταξίδια ψυχής και συνάντησα ανθρώπους εκτός αυτού του περιβάλλοντος.Εκείνα στο Εκουαδόρ και στο Μπουένος Αϊρες, όπου πήγα για δύο μήνες. Στο Εκουαδόρ τόλμησα εναλλακτικές θεραπείες και μου άλλαξαν τη ζωή. Εκοψα τα αντικαταθλιπτικά και έγινα άνθρωπος. Ηρθα σε επαφή με την ψυχή μου και το μυαλό μου, ευθυγραμμίστηκα και βγήκα καινούρια. Εγώ που ήμουν ένας καταθλιπτικός άνθρωπος, που έκανα 29 χρόνια ψυχανάλυση και ψυχοθεραπεία και έπαιρνα αντικαταθλιπτικά, μετά από αυτά τα ταξίδια σταμάτησα τα πάντα και πήρα τη ζωή αλλιώς.Ναι, τώρα που είμαι πλέον μεγάλη γυναίκα και σοφότερη, κρατάω μόνο τα καλά. Μπόρεσα να μπω ξανά στην τηλεόραση κάνοντας αυτό που μου αρέσει, την καλλιτεχνική πλευρά της δουλειάς. Ξέρετε, έχω σοβαρό θέμα με το χρήμα. Θεωρώ ότι είναι ο διάβολος αυτής της γης. Ο,τι έχει να κάνει με χρήμα μού είναι απωθητικό. Προτιμώ, λοιπόν, να ζω στον μαγικό κόσμο της καλλιτεχνίας.Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ δεν είμαι κυνική. Είναι το ύφασμά μου τέτοιο. Ποτέ δεν θα βάλω τρικλοποδιά σε άλλους. Ποτέ δεν θα κάνω κάτι εν γνώσει μου που να θίξει και να πειράξει τους άλλους.Συνεχώς και κυρίως στον μπαμπά μου! Οταν πήγα στη Δήμητρα Παπαδοπούλου για τους «Απαράδεκτους», της είπα: «Δήμητρα, πρέπει να κάνω μια επιτυχία, πρέπει να είμαι η Φρόσω Ράλλη». Και μου είπε κι εκείνη: «Κι εγώ πρέπει να κάνω μια επιτυχία, πάμε να την κάνουμε». Επρεπε να αποδείξω ότι είμαι κι εγώ κάποια.Ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Αισθάνθηκα ότι είμαι κάτι, ας το πούμε «σπουδαίο», τώρα τελευταία που μου λένε συχνά «είσαι η ιστορία της τηλεόρασης». Λέω από μέσα μου «βρε, μπας και είμαι καταπληκτική; Μπας και είμαι υπέροχη;». (γέλια)Να κάνω υπομονή. Είναι προσόν η υπομονή. Να μπορείς να μην ανοίγεις το στόμα σου εν θερμώ.Λέω από μέσα μου 17 φορές το μάντρα μου μέχρι να ηρεμήσω, να ησυχάσω και να μην ανοίξω το στόμα μου. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θυμώνω εύκολα και το δείχνω. Είναι καλύτερα να το εξωτερικεύεις, πιστεύω. Αν ο άλλος παρεξηγηθεί, είναι δικό του θέμα. Ποτέ δεν θα το κάνω άδικα, αλλά είναι κάποια πράγματα που με φτάνουν ως εδώ. Δυστυχώς, από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει μια δουλειά, είσαι λίγο στα χέρια των ηθοποιών. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να σου κάνει κακό, μπορεί να σου το κάνει, μπορεί να αρχίσει να μη λέει τα λόγια του ή να καθυστερεί να έρθει στο γύρισμα. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις και τίποτα, διότι η σειρά παίζεται. Αρα θέλει υπομονή. Πρέπει σ’ αυτούς τους ανθρώπους να συμπεριφέρεσαι με αγάπη. Προσωπικά, τους αγαπώ, τους σέβομαι, θαυμάζω το ταλέντο τους. Μου σπάνε τα νεύρα ώρες-ώρες, δεν λέω, αλλά τους αγαπώ.Ναι, υπάρχουν κάποιες. Ο,τι δεν πάει καλά το παίρνω λίγο προσωπικά. Περισσότερο με πιάνει ντροπή, ότι κάτι δεν έκανα καλά, παρά στεναχωριέμαι, γιατί αγαπώ πολύ όλες τις δουλειές που κάνω. Ακόμα και κάτι αγγαρείες που κάναμε, αν δεν τις αγαπούσα, δεν θα είχα μπορέσει να τις κάνω. Καλά, γενικώς ό,τι κάνω, όταν βγαίνει στον αέρα, έχω πάντα μια ντροπή. Στους «Απαράδεκτους», όταν βγήκαν τα πρώτα επεισόδια δεν χτύπησε το τηλέφωνο. Ελεγα, Θεέ μου, Θεέ μου, τι κάναμε!Και τα δύο. Θέλεις η δουλειά που κάνεις να αρέσει στον κόσμο. Χαίρομαι όταν μου μιλάνε ακόμα για τις «Ψυχοκόρες», για τους «Απαράδεκτους», για το «Σ’ αγαπώ, μ’ αγαπάς». Σε ό,τι αφορά το οικογενειακό κλίμα, να σας πω ότι όταν δουλεύεις εννιά μήνες κάθε μέρα με κάποιους ανθρώπους, πρέπει να είσαι πολύ σιχαμένος για να μη δεθείς μαζί τους. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ, που δεν είμαι κάθε μέρα στα γυρίσματα, τους αγαπώ. Χτυπάει η καρδιά μου όταν τους βλέπω.Οτι ήμουν ένας καλός άνθρωπος, σωστός και δίκαιος, αυτό με ενδιαφέρει.Ας τα βάλουμε σε έναν τίτλο και τα δύο, παραφράζοντας τη «Λαίδη και τον Αλήτη». Θα έλεγα ότι είμαι «Κυρία και Μποέμ». Αν εξαιρέσουμε τα πάρτυ στα πολύ νιάτα μου, γενικώς δεν είμαι της κοσμικότητας, την απέφευγα και πήγαινα μόνο σε καλέσματα που απαιτούσε η δουλειά. Εκεί έπρεπε να στέκομαι στο ύψος των περιστάσεων, να τηρώ κανόνες και κώδικες. Από την άλλη, έχω και την πιο μοναχική, την πιο ταξιδιάρικη, την πιο ανατρεπτική, θα έλεγα, λίγο πιο σκοτεινή πλευρά.Μα, είμαι θετικός άνθρωπος και θεωρώ ότι είμαι και καλός άνθρωπος. Θέλω το καλό για όλους. Δεν μπορώ τη μιζέρια και την τοξικότητα. Οι κακοί άνθρωποι με θυμώνουν και με τρομάζουν. Ας ελπίσουμε λοιπόν, ότι στο τέλος το καλό θα νικήσει ◆