Παγώνουν οι λογαριασμοί εταιρείας που σχετίζεται με την επένδυση του Κούσνερ στην Αλβανία, εξακολουθεί να στηρίζει το έργο ο Ράμα

Η απόφαση αφορά την εταιρεία Albania Land Development που σχετίζεται με το έργο των 4 δισ. ευρώ - Παρέμβαση της Κομισιόν για το αν το σχέδιο επηρεάζει την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας