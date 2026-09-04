Λατινοπούλου για Βελόπουλο: Κομπογιαννίτης που πουλάει κεραλοιφές, έχουμε γίνει Ισλαμαμπάντ από τους λαθρομετανάστες
Λατινοπούλου για Βελόπουλο: Κομπογιαννίτης που πουλάει κεραλοιφές, έχουμε γίνει Ισλαμαμπάντ από τους λαθρομετανάστες
Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έδειξε φωτογραφίες με ζημιές από το ΚΥΤ Μαλακάσας που όπως υποστήριξε έχουν προκαλέσει μετανάστες - «Δείτε εδώ τις καταστροφές των ΟΡΚ», ανέφερε
«Κομπογιαννίτη» χαρακτήρισε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, η επικεφαλής της Φωνής Λογικής και ευρωβουλευτής Αφροδίτη Λατινοπούλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξής της, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε επίθεση κατά της κυβέρνησης για το μεταναστευτικό.
Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και απαντώντας στο ερώτημα γιατί κάποιος να ψηφίσει τη Φωνή Λογικής και όχι τον Κυριάκο Βελόπουλο η Αφροδίτη Λατινοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά:
«Για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιαννίτη όταν έχει μια ασθένεια. Για τον ίδιο λόγο. Κομπογιαννίτες είναι αυτοί που πουλάνε κεραλοιφές και επιστολές (του Ιησού)».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία με άλλο κόμμα, σημειώνοντας πως «η Φωνή Λογικής είναι το μόνο κόμμα που μιλάει για συμμάζεμα του κράτους».
«Έχουμε γίνει Ισλαμαμπάντ από τους λαθρομετανάστες. Πάμε μια βόλτα στην Κυψέλη, στον Άγιο Παντελεήμονα, στη Θεσσαλονίκη. Πάμε μια βόλτα να περπατήσουμε, να δούμε εάν θα ακούσουμε ελληνικά ή πακιστανικά και αφγανικά. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Συνεχίζουν και δίνουν επιδόματα, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει κοπεί. Κλειστά κέντρα δεν υπάρχουν».
Στη συνέχεια, έδειξε φωτογραφίες από καταστροφές που, όπως ανέφερε, έχουν σημειωθεί στο ΚΥΤ Μαλακάσας.
«Δείτε εδώ καταστάσεις. Αυτά όλα τα έχουμε πληρώσει. Δείτε εδώ την κατάσταση, δείτε εδώ τις καταστροφές των ΟΡΚ. Αυτή τη στιγμή το ΚΥΤ Μαλακάσας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουμε πληρώσει όλοι μας για να έρχονται οι λαθρομετανάστες και να κάνουν αυτές τις καταστροφές. Ο πολιτισμός τους είναι αυτός».
Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και απαντώντας στο ερώτημα γιατί κάποιος να ψηφίσει τη Φωνή Λογικής και όχι τον Κυριάκο Βελόπουλο η Αφροδίτη Λατινοπούλου σημείωσε χαρακτηριστικά:
«Για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν κομπογιαννίτη όταν έχει μια ασθένεια. Για τον ίδιο λόγο. Κομπογιαννίτες είναι αυτοί που πουλάνε κεραλοιφές και επιστολές (του Ιησού)».
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία με άλλο κόμμα, σημειώνοντας πως «η Φωνή Λογικής είναι το μόνο κόμμα που μιλάει για συμμάζεμα του κράτους».
«Έχουμε γίνει Ισλαμαμπάντ»Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, ασκώντας κριτική στην κυβερνητική πολιτική και υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.
«Έχουμε γίνει Ισλαμαμπάντ από τους λαθρομετανάστες. Πάμε μια βόλτα στην Κυψέλη, στον Άγιο Παντελεήμονα, στη Θεσσαλονίκη. Πάμε μια βόλτα να περπατήσουμε, να δούμε εάν θα ακούσουμε ελληνικά ή πακιστανικά και αφγανικά. Δεν έχει γίνει το παραμικρό. Συνεχίζουν και δίνουν επιδόματα, κάτι το οποίο έπρεπε να έχει κοπεί. Κλειστά κέντρα δεν υπάρχουν».
Στη συνέχεια, έδειξε φωτογραφίες από καταστροφές που, όπως ανέφερε, έχουν σημειωθεί στο ΚΥΤ Μαλακάσας.
«Δείτε εδώ καταστάσεις. Αυτά όλα τα έχουμε πληρώσει. Δείτε εδώ την κατάσταση, δείτε εδώ τις καταστροφές των ΟΡΚ. Αυτή τη στιγμή το ΚΥΤ Μαλακάσας βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Οι Έλληνες φορολογούμενοι έχουμε πληρώσει όλοι μας για να έρχονται οι λαθρομετανάστες και να κάνουν αυτές τις καταστροφές. Ο πολιτισμός τους είναι αυτός».
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