Λατινοπούλου για Βελόπουλο: Κομπογιαννίτης που πουλάει κεραλοιφές, έχουμε γίνει Ισλαμαμπάντ από τους λαθρομετανάστες

Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής έδειξε φωτογραφίες με ζημιές από το ΚΥΤ Μαλακάσας που όπως υποστήριξε έχουν προκαλέσει μετανάστες - «Δείτε εδώ τις καταστροφές των ΟΡΚ», ανέφερε