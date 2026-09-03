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Δεν υπάρχει χώρος για ισλαμική κυριαρχία στις ΗΠΑ, γυρίστε στις τρύπες σας, λέει στους μουσουλμάνους ο γιος του συνιδρυτή της Χαμάς
Δεν υπάρχει χώρος για ισλαμική κυριαρχία στις ΗΠΑ, γυρίστε στις τρύπες σας, λέει στους μουσουλμάνους ο γιος του συνιδρυτή της Χαμάς
Ο Μοσάμπ Χασάν Γιούσεφ, για πολλά χρόνια πληροφοριοδότης των ισραηλινών υπηρεσιών, πλέον στρέφεται ανοιχτά και σε κάθε ευκαιρία κατά του Ισλάμ
Αίσθηση προκαλεί το ξέσπασμα του Μοσάμπ Χασάν Γιούσεφ, γιου από τα ιδρυτικά στελέχη της Χαμάς και για χρόνια πληροφοριοδότη της ισραλινής Σιν Μπετ, κατά των μουσουλμάνων και της παρουσίασης του στις ΗΠΑ.
Σε εβραιο-αμερικανική σύνοδο που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Λος Άντζελες, ο Γιούσεφ μίλησε σε υψηλούς τόνους κατά των μουσουλμάνων.
«Δεν θέλω μουσουλμάνους στην Αμερική. Πάρτε δρόμο, πηγαίνετε στις σκ...τρυπες από όπου ήλθετε και μεταρρυθμίστε τις χώρες σας», είπε με το κοινό να επιδοκιμάζει.
Στη συνέχεια μίλησε σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους: «Δεν δίνω δεκάρα για το Κοράνι, για τον προφήτη σας και όλη την πίστη σας. Με αηδιάζετε».
Την εκδήλωση είχε οργανώσει ομάδα Ορθόδοξων Εβραίων ενώ την υποστήριζαν σημαντικές φιλοϊσραηλινές οργανώσεις. Μεταξύ άλλων παρόντες ήταν ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λέιτερ και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, οι οποίοι και εκφώνησαν ομιλίες.
Είναι ο πρωτότοκος γιος του σεΐχη Χασάν Γιουσέφ, ενός από τους ανθρώπους που ίδρυσαν τη Χαμάς. Ο Μοσάμπ έζησε και έδρασε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Σε νεαρή ηλικία στρατολογήθηκε από την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, τη Σιν Μπετ και για 10 χρόνια, από το 1997 έως το 2007 έδινε σημαντικές πληροφορίες.
Αργότερα έφυγε στις ΗΠΑ, ενώ πλέον η οικογένειά του τον αποκήρυξε, και έγινε χριστιανός.
Σε εβραιο-αμερικανική σύνοδο που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Λος Άντζελες, ο Γιούσεφ μίλησε σε υψηλούς τόνους κατά των μουσουλμάνων.
«Δεν θέλω μουσουλμάνους στην Αμερική. Πάρτε δρόμο, πηγαίνετε στις σκ...τρυπες από όπου ήλθετε και μεταρρυθμίστε τις χώρες σας», είπε με το κοινό να επιδοκιμάζει.
Son of Hamas “there is no room for Islamic dominance in the US.”— Stella Escobedo (@StellaEscoTV) August 31, 2026
“Go back to the shit holes where you came from and reform your own countries.” pic.twitter.com/zZAOnCcw1T
Την εκδήλωση είχε οργανώσει ομάδα Ορθόδοξων Εβραίων ενώ την υποστήριζαν σημαντικές φιλοϊσραηλινές οργανώσεις. Μεταξύ άλλων παρόντες ήταν ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑ Γεχιέλ Λέιτερ και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, οι οποίοι και εκφώνησαν ομιλίες.
Ποιος είναι ο Μοσάμπ Χασάν ΓιούσεφΑπό γιος σημαίνοντος στελέχους της Χαμάς σε ομιλητή σε ισραηλινά φόρουμ και πολέμιο του Ισλάμ, η διαδρομή του Μοσάμπ Χασάν Γιούσεφ είναι περιπετειώδης.
Είναι ο πρωτότοκος γιος του σεΐχη Χασάν Γιουσέφ, ενός από τους ανθρώπους που ίδρυσαν τη Χαμάς. Ο Μοσάμπ έζησε και έδρασε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Σε νεαρή ηλικία στρατολογήθηκε από την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, τη Σιν Μπετ και για 10 χρόνια, από το 1997 έως το 2007 έδινε σημαντικές πληροφορίες.
Αργότερα έφυγε στις ΗΠΑ, ενώ πλέον η οικογένειά του τον αποκήρυξε, και έγινε χριστιανός.
Η περίοδος της συνεργασία του με τη Σιν Μπετ έγιναν το αντικείμενο του ντοκιμαντέρ «Πράσινος Πρίγκιπας» (2014), από το συνθηματικό με το οποίο ήταν γνωστός στην υπηρεσία.
Στο ντοκιμαντέρ μιλούσε ο ίδιος και ο επί πολλά χρόνια χειριστής του από τη Σιν Μπετ, ο Γκόνεν Μπεν Γιτζάκ.
Στο ντοκιμαντέρ μιλούσε ο ίδιος και ο επί πολλά χρόνια χειριστής του από τη Σιν Μπετ, ο Γκόνεν Μπεν Γιτζάκ.
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