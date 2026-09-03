Δεν υπάρχει χώρος για ισλαμική κυριαρχία στις ΗΠΑ, γυρίστε στις τρύπες σας, λέει στους μουσουλμάνους ο γιος του συνιδρυτή της Χαμάς

Ποιος είναι ο Μοσάμπ Χασάν Γιούσεφ

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Αίσθηση προκαλεί το ξέσπασμα του, γιου από τα ιδρυτικά στελέχη της Χαμάς και για χρόνια πληροφοριοδότη της ισραλινής Σιν Μπετ, κατά των μουσουλμάνων και της παρουσίασης του στις ΗΠΑ.Σε εβραιο-αμερικανική σύνοδο που διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Λος Άντζελες, ο Γιούσεφ μίλησε σε υψηλούς τόνους κατά των μουσουλμάνων.«Δεν θέλω μουσουλμάνους στην Αμερική. Πάρτε δρόμο, πηγαίνετε στις σκ...τρυπες από όπου ήλθετε και μεταρρυθμίστε τις χώρες σας», είπε με το κοινό να επιδοκιμάζει.Στη συνέχεια μίλησε σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους: «Δεν δίνω δεκάρα για το Κοράνι, για τον προφήτη σας και όλη την πίστη σας. Με αηδιάζετε».Την εκδήλωση είχε οργανώσει ομάδα Ορθόδοξων Εβραίων ενώ την υποστήριζαν σημαντικές φιλοϊσραηλινές οργανώσεις. Μεταξύ άλλων παρόντες ήταν ο πρεσβευτής του Ισραήλ στις ΗΠΑκαι ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ,, οι οποίοι και εκφώνησαν ομιλίες.Από γιος σημαίνοντος στελέχους της Χαμάς σε ομιλητή σε ισραηλινά φόρουμ και πολέμιο του Ισλάμ, η διαδρομή του Μοσάμπ Χασάν Γιούσεφ είναι περιπετειώδης.Είναι ο πρωτότοκος γιος του σεΐχη Χασάν Γιουσέφ, ενός από τους ανθρώπους που ίδρυσαν τη Χαμάς. Ο Μοσάμπ έζησε και έδρασε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.Σε νεαρή ηλικία στρατολογήθηκε από την ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας, τη Σιν Μπετ καιΑργότερα έφυγε στις ΗΠΑ, ενώ πλέον η οικογένειά του τον αποκήρυξε, και έγινε χριστιανός.