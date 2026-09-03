Γάλλος σκότωσε τα δύο παιδιά του, την πεθερά του και αυτοκτόνησε - Το βίντεο της φρίκης και το ταξίδι επανασύνδεσης της οικογένειας στην Ελλάδα

Σε διαδικασία διαζυγίου βρίσκονταν ο 42χρονος και η σύζυγός του, οι οποίοι λίγους μήνες πριν είχαν ταξιδέψει μαζί στην Ελλάδα, σε μια προσπάθεια να αφήσουν πίσω την κρίση στη σχέση τους