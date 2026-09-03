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Δεν υπάρχει αδιάσειστο στοιχείο ότι το Μαρόκο σχεδίασε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα, λέει ο Σάντσεθ
Δεν υπάρχει αδιάσειστο στοιχείο ότι το Μαρόκο σχεδίασε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα, λέει ο Σάντσεθ
Το θέμα του ενδεχόμενου ρόλου του Μαρόκου στο συμβάν βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ισπανία εδώ και έναν μήνα
Καμία υπηρεσία και κανένας διεθνής θεσμός δεν έχει δώσει στην ισπανική κυβέρνηση ατράνταχτα στοιχεία ότι το Μαρόκο σχεδίασε ή ενορχήστρωσε την μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα στα τέλη του Ιουλίου, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ενώπιον των βουλευτών κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα την μεταναστευτική αυτή κρίση.
«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κανένας θεσμός, ούτε η διπλωματική υπηρεσία, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε κανένας διεθνής θεσμός, έχει δώσει στην ισπανική κυβέρνηση οποιοδήποτε αδιάσειστο στοιχείο ότι το Μαρόκο σχεδίασε ή εκτέλεσε το συμβάν», είπε.
Ωστόσο, η μαροκινή χωροφυλακή επέτρεψε τις διελεύσεις για ένα διάστημα 10 ωρών στις 30 Ιουλίου. Οι ισπανικές Αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν αν αυτό οφειλόταν σε αδράνεια ή ανικανότητα ανάσχεσης της ροής, είπε.
Το θέμα του ενδεχόμενου ρόλου του Μαρόκου στο συμβάν βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ισπανία εδώ και έναν μήνα. Οι συζητήσεις αυτές ενισχύθηκαν από την διαρροή στον Τύπο χθες αστυνομικής έκθεσης που συμπεραίνει ότι δεν επρόκειτο για ένα αυθόρμητο μεταναστευτικό περιστατικό, αλλά για μία σχεδιασμένη και κατά στάδια εκτελεσμένη επιχείρηση με στόχο να κατακλυσθούν τα σημεία συνοριακού ελέγχου. Η έκθεση αναδεικνύει την ανεκτική στάση των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας κατά την επιδρομή στα σύνορα του Μαρόκου με την Θέουτα που επέτρεψε την μαζική εισροή των μεταναστών στο ισπανικό έδαφος.
Στην αστυνομική έκθεση αναφέρεται ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Μαρόκου αρχικά ήταν ολιγομελέστερες από συνήθως κοντά στο συνοριακό πέρασμα και δεν προσπάθησαν να διαλύσουν το πλήθος. Ορισμένοι ένστολοι μάλιστα υπεδείκνυαν στους μετανάστες τον δρόμο προς το σημείο διέλευσης, ενώ άλλοι άγνωστοι φαίνονταν να κατευθύνουν ή να ελέγχουν τις ροές.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός κατήγγειλε ενώπιον των βουλευτών τις «απαράδεκτες» δηλώσεις μαροκινών κυβερνητικών αξιωματούχων για την Θέουτα και την Μελίγια, τους δύο ισπανικούς θύλακες στη βόρεια Αφρική.
«Ακούσαμε δύο υπουργούς να κάνουν απαράδεκτες δηλώσεις για τη Θέουτα και την Μελίγια (...) δύο δηλώσεις, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τις οποίες φυσικά απορρίψαμε κατηγορηματικά και για τις οποίες, θέλω να σας πληροφορήσω, καλέσαμε την μαροκινή πρεσβευτή στις 21 Ιουλίου»δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ αναφερόμενος στους μαροκινούς υπουργούς που δήλωσαν ότι το Μαρόκο έχει κυριαρχικά δικαιώματα επί των δύο ισπανικών θυλάκων.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε επίσης τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ' να επισκεφθεί την Μελίγια και τη Θέουτα τις επόμενες εβδομάδες για να εκφράσει την απόλυτη προσήλωση του ισπανικού κράτους προς τους δύο ισπανικούς θύλακες.
Η τελευταία επίσκεψη Ισπανού μονάρχη εκεί πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2007 και είχε προκαλέσει διπλωματική κρίση με το Μαρόκο που διεκδικεί την κυριαρχία επί των εδαφών αυτών.
«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κανένας θεσμός, ούτε η διπλωματική υπηρεσία, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε κανένας διεθνής θεσμός, έχει δώσει στην ισπανική κυβέρνηση οποιοδήποτε αδιάσειστο στοιχείο ότι το Μαρόκο σχεδίασε ή εκτέλεσε το συμβάν», είπε.
Ωστόσο, η μαροκινή χωροφυλακή επέτρεψε τις διελεύσεις για ένα διάστημα 10 ωρών στις 30 Ιουλίου. Οι ισπανικές Αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν αν αυτό οφειλόταν σε αδράνεια ή ανικανότητα ανάσχεσης της ροής, είπε.
Το θέμα του ενδεχόμενου ρόλου του Μαρόκου στο συμβάν βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στην Ισπανία εδώ και έναν μήνα. Οι συζητήσεις αυτές ενισχύθηκαν από την διαρροή στον Τύπο χθες αστυνομικής έκθεσης που συμπεραίνει ότι δεν επρόκειτο για ένα αυθόρμητο μεταναστευτικό περιστατικό, αλλά για μία σχεδιασμένη και κατά στάδια εκτελεσμένη επιχείρηση με στόχο να κατακλυσθούν τα σημεία συνοριακού ελέγχου. Η έκθεση αναδεικνύει την ανεκτική στάση των μαροκινών δυνάμεων ασφαλείας κατά την επιδρομή στα σύνορα του Μαρόκου με την Θέουτα που επέτρεψε την μαζική εισροή των μεταναστών στο ισπανικό έδαφος.
Στην αστυνομική έκθεση αναφέρεται ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Μαρόκου αρχικά ήταν ολιγομελέστερες από συνήθως κοντά στο συνοριακό πέρασμα και δεν προσπάθησαν να διαλύσουν το πλήθος. Ορισμένοι ένστολοι μάλιστα υπεδείκνυαν στους μετανάστες τον δρόμο προς το σημείο διέλευσης, ενώ άλλοι άγνωστοι φαίνονταν να κατευθύνουν ή να ελέγχουν τις ροές.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός κατήγγειλε ενώπιον των βουλευτών τις «απαράδεκτες» δηλώσεις μαροκινών κυβερνητικών αξιωματούχων για την Θέουτα και την Μελίγια, τους δύο ισπανικούς θύλακες στη βόρεια Αφρική.
«Ακούσαμε δύο υπουργούς να κάνουν απαράδεκτες δηλώσεις για τη Θέουτα και την Μελίγια (...) δύο δηλώσεις, κυρίες και κύριοι βουλευτές, τις οποίες φυσικά απορρίψαμε κατηγορηματικά και για τις οποίες, θέλω να σας πληροφορήσω, καλέσαμε την μαροκινή πρεσβευτή στις 21 Ιουλίου»δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ αναφερόμενος στους μαροκινούς υπουργούς που δήλωσαν ότι το Μαρόκο έχει κυριαρχικά δικαιώματα επί των δύο ισπανικών θυλάκων.
Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε επίσης τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ' να επισκεφθεί την Μελίγια και τη Θέουτα τις επόμενες εβδομάδες για να εκφράσει την απόλυτη προσήλωση του ισπανικού κράτους προς τους δύο ισπανικούς θύλακες.
Η τελευταία επίσκεψη Ισπανού μονάρχη εκεί πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο 2007 και είχε προκαλέσει διπλωματική κρίση με το Μαρόκο που διεκδικεί την κυριαρχία επί των εδαφών αυτών.
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