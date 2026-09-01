Συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν: «Κορυφαίος εταίρος η Τουρκία» λέει ο Ρώσος πρόεδρος, στο τελικό στάδιο ο πυρηνικός σταθμός στο Ακούγιου

Οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας βρίσκονται πραγματικά σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο σήμερα από ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος