Συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν: «Κορυφαίος εταίρος η Τουρκία» λέει ο Ρώσος πρόεδρος, στο τελικό στάδιο ο πυρηνικός σταθμός στο Ακούγιου
ΚΟΣΜΟΣ
Βλαντίμιρ Πούτιν Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν: «Κορυφαίος εταίρος η Τουρκία» λέει ο Ρώσος πρόεδρος, στο τελικό στάδιο ο πυρηνικός σταθμός στο Ακούγιου

Οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας βρίσκονται πραγματικά σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο σήμερα από ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος

Συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν: «Κορυφαίος εταίρος η Τουρκία» λέει ο Ρώσος πρόεδρος, στο τελικό στάδιο ο πυρηνικός σταθμός στο Ακούγιου
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Οι σχέσεις Τουρκίας - Ρωσίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει ποτέ, δήλωσε το μεσημέρι της Τρίτης ο Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο Κιργιζιστάν.

«Σήμερα, θεωρώ σημαντικό να αξιοποιήσουμε μια τέτοια ευκαιρία. Οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας βρίσκονται πραγματικά σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο σήμερα από ό,τι σε οποιαδήποτε προηγούμενη περίοδο», δήλωσε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο περιθώριο της Διάσκεψης Κορυφής των Αρχηγών Κρατών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO).



Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου για τις διμερείς σχέσεις, αναφέροντας ότι το έργο έχει εισέλθει στο τελικό του στάδιο.

«Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στα τελικά στάδια της κατασκευής, πριν από την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακκουγιού. Περιμένουμε να ολοκληρώσετε την κατασκευή και να θέσετε σε λειτουργία τον σταθμό», δήλωσε ο Ερντογάν.

«Με την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου, θα προχωρήσουμε και πάλι από κοινού προς την κατεύθυνση της έναρξης λειτουργίας ορισμένων νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.



Ο Ρώσος πρόεδρος από την πλευρά του, στις δηλώσεις που έκανε, χαρακτήρισε την Τουρκία σαν κορυφαίο συνεργάτη, τόσο σε επίπεδο διεθνών σχέσεων όσο και στην οικονομία.
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