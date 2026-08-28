Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας
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Νορβηγία Βασιλιάς Μέτε - Μάριτ

Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας

Νοσηλευόταν από τις 17 Αυγούστου στο Εθνικό Νοσοκομείο του Οσλο λόγω των επιπλοκών της ασθένειας του αίματος από την οποία έπασχε - Σε δύσκολη περίοδο για το παλάτι ο θάνατος του 89χρονου βασιλιά

Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας
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Απεβίωσε ο βασιλιάς της Νορβηγίας Χάραλντ σε ηλικία 89 ετών, όπως αναφέρει ανακοίνωση των ανακτόρων.

Υπενθυμίζεται ότι εχθές το βασιλικό παλάτι είχε χαρακτηρίσει σε ανακοίνωσή του «εξαιρετικά σοβαρή» την κατάσταση της υγείας του βασιλιά Χάραλντ, που νοσηλευόταν από τις 17 Αυγούστου στο Εθνικό Νοσοκομείο του Οσλο λόγω των επιπλοκών της ασθένειας του αίματος από την οποία έπασχε.

Ο βασιλιάς Χάραλντ που ανέβηκε στον θρόνο το 1991 είχε εδώ και χρόνια σημαντικά προβλήματα υγείας, αλλά αρνιόταν να παραιτηθεί παραχωρώντας τον θρόνο της Νορβηγίας στον γιο και διάδοχό του πρίγκιπα Χάακον.

Ο θάνατος του βασιλιά Χάραλντ συμπίπτει με μία περίοδο κατά την οποία η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας πλήττεται από σκάνδαλα που συνδέονται με την σύζυγο του Χάακον πριγκίπισσα διάδοχο Μέτε-Μάριτ. Η δημοσίευση στα τέλη του Ιανουαρίου στις ΗΠΑ των εγγράφων του φακέλου του Τζέφρι Επστιν έφερε στο φως την αλληλογραφία της μαζί του κατά την περίοδο 2011 - 2014, όταν ήταν ήδη καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα. Η πριγκίπισσα έχει βρεθεί επίσης αντιμέτωπη με τις δικαστικές περιπέτειες του γιου της από προηγούμενη σχέση, του Μάριους Μποργκ Χόιμπι. Ο 29χρονος καταδικάσθηκε τον Ιούνιο σε φυλάκιση 4 ετών για δύο βιασμούς και 32 ακόμη κατηγορίες για βία. Εχει καταθέσει έφεση κατά της απόφασης.

Η ίδια η Μέτε-Μάριτ πάσχει από ανίατη πνευμονική νόσο και υποβλήθηκε τον Ιούλιο σε μεταμόσχευση πνευμόνων.
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