Πέθανε ο βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας

Νοσηλευόταν από τις 17 Αυγούστου στο Εθνικό Νοσοκομείο του Οσλο λόγω των επιπλοκών της ασθένειας του αίματος από την οποία έπασχε - Σε δύσκολη περίοδο για το παλάτι ο θάνατος του 89χρονου βασιλιά