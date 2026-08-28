Η ζωή του Χάακον, του νέου βασιλιά της Νορβηγίας: Η αγάπη για το σέρφινγκ, ο γάμος με κοινή θνητή και η καταδίκη του θετού γιου του για βιασμό
Η ζωή του Χάακον, του νέου βασιλιά της Νορβηγίας: Η αγάπη για το σέρφινγκ, ο γάμος με κοινή θνητή και η καταδίκη του θετού γιου του για βιασμό
Ο Χάακον πήγε σε δημόσιο δημοτικό σχολείο και για χρόνια δυσκολευόταν να αποδεχτεί τη θέση του στη βασιλική οικογένεια - Η στήριξη στην Μέτε-Μάριτ όταν ξέσπασε σκάνδαλο για emails με τον Τζέφρι Επστάιν
Ο πρίγκιπας Χάακον έγινε αμέσως βασιλιάς της Νορβηγίας μετά τον θάνατο, σήμερα το πρωί, του πατέρα του, του βασιλιά Χάραλντ.
Θα υπάρξουν πολλές ημέρες εθνικού πένθους μέχρι την τέλεση της κηδείας του Χάραλντ. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στον Καθεδρικό του Όσλο και ο Χάραλντ θα ταφεί πλάι στους προγόνους του στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Άκερσχους, ένα κάστρο του 13ου αιώνα το οποίο βλέπει στο λιμάνι του Όσλο.
Ο Χάραλντ θα ταφεί δίπλα στην μητέρα του, την πριγκίπισσα διάδοχο Μάρθα, τον πατέρα του, τον βασιλιά Όλαφ, την γιαγιά του, τη βασίλισσα Μοντ και τον παππού του, τον βασιλιά Χάακον.
Ως νέος βασιλιάς, ο τέταρτος στη σύγχρονη ιστορία της Νορβηγίας από τότε που η χώρα απέκτησε πλήρη ανεξαρτησία από τη Σουηδία, το 1905, ο 53χρονος Χάακον ονομάζεται Βασιλιάς Χάακον VIII. Ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στα social media δημοσίευσε το επίσημο πορτρέτο του νέου βασιλιά.
Κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό πριν σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και αργότερα Αναπτυξιακές Σπουδές στο London School of Economics.
Αποφάσισε να μην ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα και του παππού του στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία και αντ' αυτού γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ.
Ο Χάακον ανέπτυξε από μικρός αγάπη για τη μουσική και το σερφ. Έχει πει ότι, αν δεν ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας, θα είχε επιδιώξει να γίνει επαγγελματίας σέρφερ στο World Tour.
Όμως επί χρόνια δυσκολευόταν να αποδεχτεί τη θέση του. «Ναι, ήμουν μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά δεν ήθελα να μιλάω γι' αυτό... Στο σχολείο μου δημιουργούσε άγχος», έγραψε στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Χάακον» του 2023, αναπολώντας τις μέρες του στο δημόσιο σχολείο που πήγε στο Δημοτικό τα χρόνια του 1980.
Ήθελε να βρίσκεται «όσο το δυνατόν πιο μακριά» από το σπίτι του. Αλλά και να γεύεται άλλες απολαύσεις που πρόσφερε η Καλιφόρνια, όπως η μουσική σκηνή της και το σερφ. «Στο νερό, μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου», έγραψε στην αυτοβιογραφία του.
Θα υπάρξουν πολλές ημέρες εθνικού πένθους μέχρι την τέλεση της κηδείας του Χάραλντ. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί στον Καθεδρικό του Όσλο και ο Χάραλντ θα ταφεί πλάι στους προγόνους του στο βασιλικό μαυσωλείο του φρουρίου Άκερσχους, ένα κάστρο του 13ου αιώνα το οποίο βλέπει στο λιμάνι του Όσλο.
Ο Χάραλντ θα ταφεί δίπλα στην μητέρα του, την πριγκίπισσα διάδοχο Μάρθα, τον πατέρα του, τον βασιλιά Όλαφ, την γιαγιά του, τη βασίλισσα Μοντ και τον παππού του, τον βασιλιά Χάακον.
Ως νέος βασιλιάς, ο τέταρτος στη σύγχρονη ιστορία της Νορβηγίας από τότε που η χώρα απέκτησε πλήρη ανεξαρτησία από τη Σουηδία, το 1905, ο 53χρονος Χάακον ονομάζεται Βασιλιάς Χάακον VIII. Ο επίσημος λογαριασμός της βασιλικής οικογένειας στα social media δημοσίευσε το επίσημο πορτρέτο του νέου βασιλιά.
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«Στο σχολείο μου δημιουργούσε άγχος πως ήμουν μέλος της βασιλικής οικογένειας»Ο νέος βασιλιάς γεννήθηκε ως Χάακον Μάγκνους στις 20 Ιουλίου 1973 και φοίτησε σε δημόσιο δημοτικό σχολείο, όπως αναμένεται από τους βασιλείς στο σκανδιναβικό έθνος που τάσσεται υπέρ της ισότητας, αν και το γυμνάσιό του ήταν ιδιωτικό.
Κατατάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό πριν σπουδάσει πολιτικές επιστήμες στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Μπέρκλεϊ και αργότερα Αναπτυξιακές Σπουδές στο London School of Economics.
Αποφάσισε να μην ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα και του παππού του στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης στην Αγγλία και αντ' αυτού γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ.
Ο Χάακον ανέπτυξε από μικρός αγάπη για τη μουσική και το σερφ. Έχει πει ότι, αν δεν ήταν μέλος της βασιλικής οικογένειας, θα είχε επιδιώξει να γίνει επαγγελματίας σέρφερ στο World Tour.
Όμως επί χρόνια δυσκολευόταν να αποδεχτεί τη θέση του. «Ναι, ήμουν μέλος της βασιλικής οικογένειας, αλλά δεν ήθελα να μιλάω γι' αυτό... Στο σχολείο μου δημιουργούσε άγχος», έγραψε στην αυτοβιογραφία του με τίτλο «Χάακον» του 2023, αναπολώντας τις μέρες του στο δημόσιο σχολείο που πήγε στο Δημοτικό τα χρόνια του 1980.
Ήθελε να βρίσκεται «όσο το δυνατόν πιο μακριά» από το σπίτι του. Αλλά και να γεύεται άλλες απολαύσεις που πρόσφερε η Καλιφόρνια, όπως η μουσική σκηνή της και το σερφ. «Στο νερό, μπορούσα να είμαι ο εαυτός μου», έγραψε στην αυτοβιογραφία του.
«Ως ενήλικας, είμαι απόλυτα ευτυχισμένος στο νερό μαζί με την οικογένειά μου. Μου προσφέρει εσωτερική γαλήνη όταν η οικογένεια συγκεντρώνεται για να κάνει αυτό που μου αρέσει περισσότερο: να βρίσκεται ανάμεσα στα κύματα. Τίποτα δεν ξεπερνά αυτό το συναίσθημα», δήλωσε πρόσφατα ο Χάακον.
Λίγο μετά την επιστροφή του στη Νορβηγία το 1999, γνώρισε τη μέλλουσα σύζυγό του, τη Μέτε-Μάριτ, στο Quart Festival, το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές μουσικό φεστιβάλ της Νορβηγίας, στη γενέτειρά της, το Κρίστιανσαντ.
«Απλώς την κοίταξα. Ήταν σαν ένα φως», ανέφερε στην αυτοβιογραφία του ο Χάακον. Οι δυο τους κατάφεραν να βγαίνουν στα κρυφά για μερικούς μήνες μέχρι που διέρρευσε η είδηση.
«Αυτό που συνέβη ανάμεσα σ' εμένα και τον Χάακον συνέβη μεταξύ δύο φυσιολογικών ανθρώπων», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στους δημοσιογράφους, αντικρούοντας τις πρώτες προσπάθειες να την παρουσιάσουν ως μια σύγχρονη Σταχτοπούτα.
Όταν η σχέση δημοσιοποιήθηκε, τα μέσα ενημέρωσης έδωσαν μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι εκείνη ήταν μια κοινή θνητή και ανύπαντρη μητέρα που είχε περάσει πολύ χρόνο στα νιάτα της στα κλαμπ house μουσικής της Νορβηγίας.
Ο σάλος κόπασε αφού ο βασιλιάς Χάραλντ -ο οποίος είχε παντρευτεί επίσης μια κοινή θνητή, τη βασίλισσα Σόνια, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του- την καλωσόρισε δημόσια στην οικογένεια.
Ο Χάακον είπε ότι η Μέτε-Μάριτ τον βοήθησε να βγει από το καβούκι του και την περιέγραψε ως το συναισθηματικό αντίβαρο στο αναλυτικό του μυαλό. «Δεν είμαι πολύ καλός κοινωνικά. Η Μέτε έχει φυσικό ταλέντο. Μπορεί να μπει σε ένα δωμάτιο και να τα πάει καλά με όλους», έγραψε.
Παντρεύτηκαν το 2001 και απέκτησαν δύο παιδιά, την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, ενώ η Μέτε-Μάριτ έχει και έναν γιό, τον Μάριους από προηγούμενη σχέση.
«Ακόμα κουβαλάω την ταλαιπωρία από εκείνη τη χρονιά. Το να νιώθω κυνηγημένη είναι ένα συντριπτικό συναίσθημα», αναφέρει η ίδια στο βιβλίο του Χάακον. «Σας το ορκίζομαι, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στο να ξεπλένεις τις αμαρτίες σου σε κοινή θέα. Είναι τρομερό».
Η νέα βασίλισσα της Νορβηγίας γεννήθηκε ως Μέτε-Μάριτ Τιέσεμ Χόιμπι, στο Κρίστιανσαντ στις 19 Αυγούστου 1973, από πατέρα δημοσιογράφο και μητέρα τραπεζική υπάλληλο. Το ζευγάρι χώρισε όταν εκείνη ήταν παιδί και η Μέτε-Μάριτ έζησε με τη μητέρα της και τα αδέλφια της.
Αναφορικά με την περίοδο που ζούσε μια ζωή με ξέφρενα πάρτι, η Μέτε-Μάριτ δήλωσε στους δημοσιογράφους το 2001: «Εκείνη την εποχή, ήταν σημαντικό για μένα να ζω ενάντια σε αυτό που ήταν αποδεκτό. Αυτό με οδήγησε επίσης στο να ζήσω αρκετά ξέφρενα». «Βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον όπου τα πράγματα δοκιμάζονταν και ξεπερνούσαμε τα όρια», πρόσθεσε.
Μεταξύ 2000 και 2002, σπούδασε Ηθική στο πανεπιστήμιο του Όσλο και το 2003 παρακολούθησε μαθήματα στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Λονδίνου, με έμφαση στη διεθνή ανάπτυξη, τον HIV/AIDS και τα ζητήματα προσφύγων.
Εγκλιματίστηκε στη ζωή μιας βασιλικής συζύγου: ενεργώντας ως προστάτιδα σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και μεγαλώνοντας τα παιδιά της.
Περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα, ξέσπασε μια άλλη καταιγίδα στα μέσα ενημέρωσης, όταν αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον Ιανουάριο περιλάμβαναν την ανταλλαγή emails μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.
Η Μέτε-Μάριτ δεν απάντησε δημόσια για επτά εβδομάδες και ο Χάακον εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι η σύζυγός του χρειαζόταν χρόνο για να συνέλθει. Όταν εκείνη έδωσε μια 20λεπτη συνέντευξη στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK τον Μάρτιο, καθόταν δίπλα της και είπε ότι ένας γάμος είναι τόσο για «τις καλές όσο και για τις κακές μέρες».
«Η Μέτε είναι στοργική, σοφή και πραγματικά δυνατή. Και γι' αυτό θα την υποστηρίζω πάντα όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο», δήλωσε ο Χάακον στη συνέντευξή του.
Ο Χάακον εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα φερόμενα θύματα και λέγοντας ότι δεν θα παραστεί στο δικαστήριο. «Υποστηρίζουμε τον Μάριους στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Φροντίζουμε και τα άλλα παιδιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας βασιλικής επίσκεψης. «Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα τις τελευταίες ημέρες ήταν να φροντίσω την οικογένεια», συμπλήρωσε.
Τον Ιούνιο, ο Μάριους κρίθηκε ένοχος για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Τόσο ο ίδιος όσο και η εισαγγελία έχουν ασκήσει έφεση κατά της ποινής.
Η Μέτε-Μάριτ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας που την ανάγκασαν να μειώσει τον φόρτο εργασίας της. Πάσχει από χρόνια πνευμονική ίνωση, μια ανίατη ασθένεια που δυσκολεύει την αναπνοή της και την αφήνει εξαντλημένη. Δύο ημέρες μετά την καταδίκη του Mάριους, το παλάτι ανακοίνωσε ότι η Μέτε-Μάριτ είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα, χωρίς να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκε η επέμβαση. Ύστερα από αρκετές εβδομάδες ανάρρωσης στο νοσοκομείο, επέστρεψε σπίτι και γιόρτασε την ασημένια επέτειο του γάμου της με τον Χαάκον τον Αύγουστο.
Λίγο μετά την επιστροφή του στη Νορβηγία το 1999, γνώρισε τη μέλλουσα σύζυγό του, τη Μέτε-Μάριτ, στο Quart Festival, το μεγαλύτερο και πιο δημοφιλές μουσικό φεστιβάλ της Νορβηγίας, στη γενέτειρά της, το Κρίστιανσαντ.
Η γνωριμία με την Μέτε-Μάριτ και η αποδοχή της
«Απλώς την κοίταξα. Ήταν σαν ένα φως», ανέφερε στην αυτοβιογραφία του ο Χάακον. Οι δυο τους κατάφεραν να βγαίνουν στα κρυφά για μερικούς μήνες μέχρι που διέρρευσε η είδηση.
«Αυτό που συνέβη ανάμεσα σ' εμένα και τον Χάακον συνέβη μεταξύ δύο φυσιολογικών ανθρώπων», δήλωσε η Μέτε-Μάριτ στους δημοσιογράφους, αντικρούοντας τις πρώτες προσπάθειες να την παρουσιάσουν ως μια σύγχρονη Σταχτοπούτα.
Όταν η σχέση δημοσιοποιήθηκε, τα μέσα ενημέρωσης έδωσαν μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι εκείνη ήταν μια κοινή θνητή και ανύπαντρη μητέρα που είχε περάσει πολύ χρόνο στα νιάτα της στα κλαμπ house μουσικής της Νορβηγίας.
Ο σάλος κόπασε αφού ο βασιλιάς Χάραλντ -ο οποίος είχε παντρευτεί επίσης μια κοινή θνητή, τη βασίλισσα Σόνια, παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα του- την καλωσόρισε δημόσια στην οικογένεια.
Ο Χάακον είπε ότι η Μέτε-Μάριτ τον βοήθησε να βγει από το καβούκι του και την περιέγραψε ως το συναισθηματικό αντίβαρο στο αναλυτικό του μυαλό. «Δεν είμαι πολύ καλός κοινωνικά. Η Μέτε έχει φυσικό ταλέντο. Μπορεί να μπει σε ένα δωμάτιο και να τα πάει καλά με όλους», έγραψε.
Παντρεύτηκαν το 2001 και απέκτησαν δύο παιδιά, την πριγκίπισσα Ίνγκριντ Αλεξάνδρα και τον πρίγκιπα Σβέρε Μάγκνους, ενώ η Μέτε-Μάριτ έχει και έναν γιό, τον Μάριους από προηγούμενη σχέση.
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«Ακόμα κουβαλάω την ταλαιπωρία από εκείνη τη χρονιά. Το να νιώθω κυνηγημένη είναι ένα συντριπτικό συναίσθημα», αναφέρει η ίδια στο βιβλίο του Χάακον. «Σας το ορκίζομαι, δεν υπάρχει τίποτα ρομαντικό στο να ξεπλένεις τις αμαρτίες σου σε κοινή θέα. Είναι τρομερό».
Η νέα βασίλισσα της Νορβηγίας γεννήθηκε ως Μέτε-Μάριτ Τιέσεμ Χόιμπι, στο Κρίστιανσαντ στις 19 Αυγούστου 1973, από πατέρα δημοσιογράφο και μητέρα τραπεζική υπάλληλο. Το ζευγάρι χώρισε όταν εκείνη ήταν παιδί και η Μέτε-Μάριτ έζησε με τη μητέρα της και τα αδέλφια της.
Αναφορικά με την περίοδο που ζούσε μια ζωή με ξέφρενα πάρτι, η Μέτε-Μάριτ δήλωσε στους δημοσιογράφους το 2001: «Εκείνη την εποχή, ήταν σημαντικό για μένα να ζω ενάντια σε αυτό που ήταν αποδεκτό. Αυτό με οδήγησε επίσης στο να ζήσω αρκετά ξέφρενα». «Βρισκόμουν σε ένα περιβάλλον όπου τα πράγματα δοκιμάζονταν και ξεπερνούσαμε τα όρια», πρόσθεσε.
Μεταξύ 2000 και 2002, σπούδασε Ηθική στο πανεπιστήμιο του Όσλο και το 2003 παρακολούθησε μαθήματα στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Λονδίνου, με έμφαση στη διεθνή ανάπτυξη, τον HIV/AIDS και τα ζητήματα προσφύγων.
Εγκλιματίστηκε στη ζωή μιας βασιλικής συζύγου: ενεργώντας ως προστάτιδα σε διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμμετέχοντας σε εκδηλώσεις και μεγαλώνοντας τα παιδιά της.
Περισσότερο από δύο δεκαετίες αργότερα, ξέσπασε μια άλλη καταιγίδα στα μέσα ενημέρωσης, όταν αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον Ιανουάριο περιλάμβαναν την ανταλλαγή emails μεταξύ της Μέτε-Μάριτ και του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν.
Το σκάνδαλο με τον Επστάιν
Η Μέτε-Μάριτ δεν απάντησε δημόσια για επτά εβδομάδες και ο Χάακον εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας ότι η σύζυγός του χρειαζόταν χρόνο για να συνέλθει. Όταν εκείνη έδωσε μια 20λεπτη συνέντευξη στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα NRK τον Μάρτιο, καθόταν δίπλα της και είπε ότι ένας γάμος είναι τόσο για «τις καλές όσο και για τις κακές μέρες».
«Η Μέτε είναι στοργική, σοφή και πραγματικά δυνατή. Και γι' αυτό θα την υποστηρίζω πάντα όταν συμβαίνει κάτι δύσκολο», δήλωσε ο Χάακον στη συνέντευξή του.
Καταδίκη για βιασμόΤην ίδια στιγμή που εκτυλισσόταν το σκάνδαλο Επστάιν, ο γιος της Μέτε-Μάριτ, ο Μάριους Μποργκ Χόϊμπι, θετός γιος του Χάακον, δικαζόταν για βιασμό και ενδοοικογενειακή βία, κατηγορίες που αρνήθηκε.
Ο Χάακον εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα φερόμενα θύματα και λέγοντας ότι δεν θα παραστεί στο δικαστήριο. «Υποστηρίζουμε τον Μάριους στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Φροντίζουμε και τα άλλα παιδιά», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο μιας βασιλικής επίσκεψης. «Για μένα, το πιο σημαντικό πράγμα τις τελευταίες ημέρες ήταν να φροντίσω την οικογένεια», συμπλήρωσε.
Τον Ιούνιο, ο Μάριους κρίθηκε ένοχος για δύο από τις τέσσερις κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία ενδοοικογενειακής βίας και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης. Τόσο ο ίδιος όσο και η εισαγγελία έχουν ασκήσει έφεση κατά της ποινής.
Η Μέτε-Μάριτ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας που την ανάγκασαν να μειώσει τον φόρτο εργασίας της. Πάσχει από χρόνια πνευμονική ίνωση, μια ανίατη ασθένεια που δυσκολεύει την αναπνοή της και την αφήνει εξαντλημένη. Δύο ημέρες μετά την καταδίκη του Mάριους, το παλάτι ανακοίνωσε ότι η Μέτε-Μάριτ είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη μεταμόσχευση πνεύμονα, χωρίς να διευκρινίσει πότε πραγματοποιήθηκε η επέμβαση. Ύστερα από αρκετές εβδομάδες ανάρρωσης στο νοσοκομείο, επέστρεψε σπίτι και γιόρτασε την ασημένια επέτειο του γάμου της με τον Χαάκον τον Αύγουστο.
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