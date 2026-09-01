Τουλάχιστον 12 νεκροί στην έκτη νύχτα ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία - Ο Μόντι πίεσε τον Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο
Αδιάκοπα τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές - Σε επιφυλακή οι χώρες του ΝΑΤΟ για πιθανές προβοκάτσιες - Ο Ζελένσκι περιμένει τους Γουίτκοφ και Κούσνερ για συζητήσεις
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν στο Κίεβο, ανάμεσά τους τρία παιδιά, κατά τη διάρκεια νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και drones εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής.
«Η περιοχή του Κιέβου δέχθηκε απόψε μαζική επίθεση με ρωσικούς πυραύλους και επιθετικά drones», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.
The horrific aftermath of last night’s massive Russian attack on Kyiv and Kyiv region with ballistic and cruise missiles and drones.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 1, 2026
In Kyiv, eight people were killed and seven more injured, including three children. Six of those killed were employees of Ukrainian Railways.
In… https://t.co/XccDJdvF7g pic.twitter.com/4lCOPwuA1v
Οι κάτοικοι περίπου δώδεκα ισχυρές εκρήξεις και είδαν λάμψεις στον ουρανό αργά το βράδυ της Δευτέρας, λίγη ώρα αφότου η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει για βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την περιοχή. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Αρχικά εκδόθηκε προειδοποίηση για «στόχο υψηλής ταχύτητας προς το Κίεβο» και ακολούθησαν διαδοχικές ειδοποιήσεις για πολλαπλούς στόχους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα, πυραύλους που προσέγγιζαν από τον νότο και drones με κινητήρες τζετ από τα ανατολικά.
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε αργότερα ότι η απειλή από «βαλλιστικά όπλα και άλλα μέσα επίθεσης εναντίον του Κιέβου και της περιοχής παραμένει σε ισχύ», καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.
Χτυπήθηκαν πέντε περιοχές του ΚιέβουΣύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές καταγράφηκαν σε πέντε περιοχές του Κιέβου: Χολοσίιβσκι, Νταρνίτσκι, Ντνιπρόβσκι, Σβιατοσίνσκι και Σολομιάνσκι.
💔🇺🇦 Destruction in a house in Boryspil after the Russian attack.— The Ukrainian Review (@UkrReview) September 1, 2026
48 people were evacuated from this house in the Kyiv region. Eight people are known to have been injured, including a child.
An enterprise in Boryspil was also damaged, and one person died there. pic.twitter.com/s94W3tHkl5
Τέσσερις νεκροί και 13 τραυματίες στο ΜπορίσπιλΣφοδρά ήταν τα πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, όπου πύραυλοι και drones προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές σε αρκετά σημεία.
Στο Μπορίσπιλ, ανατολικά του Κιέβου, υπέστησαν ζημιές μια πενταώροφη πολυκατοικία, ένα κατάστημα και δύο ιδιωτικές κατοικίες. Οι διασώστες απομάκρυναν 48 ανθρώπους από την περιοχή και απεγκλώβισαν δύο άτομα από τα συντρίμμια.
❗️Horrifying footage of yesterday's attack on warehouses in Pogreby, Kyiv region pic.twitter.com/vp84W5GBj2— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) September 1, 2026
Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για οκτώ τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.
Σε άλλο σημείο του Μπορίσπιλ, φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες σε εγκατάσταση υποδομών, ενώ ζημιές υπέστη και το κτίριο της επιχείρησης. Εκεί αναφέρθηκαν δύο νεκροί και τρεις τραυματίες. Ζημιές υπέστη επίσης πρατήριο καυσίμων, όπου αναφέρθηκε ακόμη ένας νεκρός. Αργότερα, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας του Κιέβου ανακοίνωσε ότι ο συνολικός απολογισμός στο Μπορίσπιλ είχε ανέλθει σε τέσσερις νεκρούς και 13 τραυματίες.
Έκτη συνεχόμενη ημέρα ρωσικών πληγμάτωνΗ νέα επίθεση σημειώθηκε, ενώ τα παιδιά στην Ουκρανία προετοιμάζονταν να επιστρέψουν στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Η στρατιωτική διοίκηση της περιοχής του Κιέβου είχε ήδη προειδοποιήσει να αποφεύγονται μεγάλες συγκεντρώσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου, υπό τον φόβο νέων ρωσικών επιθέσεων.
Το Κίεβο και η γύρω περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες αντιμέτωπα με συνεχείς ρωσικές επιθέσεις, με τα ταχύτερα drones που χρησιμοποιούν κινητήρες τζετ να εντείνουν την απειλή και να προκαλούν επανειλημμένους συναγερμούς.
Το τελευταίο μπαράζ αποτέλεσε την έκτη συνεχόμενη ημέρα ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή. Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα καταστροφικό ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών στο χωριό Μίλα, στην περιοχή του Κιέβου, από το οποίο σκοτώθηκαν 38 άνθρωποι.
Οι προσπάθειες για ειρήνηΟι νέες επιθέσεις σημειώνονται την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε «λεπτομερή και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι δύο πλευρές εργάζονται για την οριστικοποίηση των ημερομηνιών επίσκεψής τους στην Ουκρανία, με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών προσπαθειών.
Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι είπε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί «για χάρη της ανθρωπότητας». Ο Πούτιν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η Μόσχα «προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση».
"Every single day spent in war pushes humanity backward."— UNITED24 Media (@United24media) August 31, 2026
PM Modi directly told Putin to end his war against Ukraine. pic.twitter.com/ZtLqhYquWv
Σε επιφυλακή χώρες του ΝΑΤΟΗ συνεχιζόμενη σύγκρουση έχει οδηγήσει ορισμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα εκείνα που συνορεύουν με τη Ρωσία, στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και των μέτρων επιφυλακής τους, καθώς τα περιστατικά με drones στις παραμεθόριες περιοχές έχουν ενταθεί.
Η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική ενεργοποίησε για σύντομο χρονικό διάστημα μαχητικά αεροσκάφη στη Λετονία, ενώ η Φινλανδία επέβαλε περιορισμούς στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Οι κινήσεις αυτές έγιναν ενώ drones πετούσαν πάνω από τη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπου βρίσκεται και το λιμάνι Ουστ-Λούγκα.
Η Εσθονία εξέδωσε επίσης για σύντομο χρονικό διάστημα προειδοποίηση για εναέρια απειλή την Τρίτη.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάχκνα ευχαρίστησε μέσω ανάρτησής του το ΝΑΤΟ για την αντίδρασή του, σημειώνοντας ότι η Συμμαχία κινήθηκε «γρήγορα και ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί», απογειώνοντας μαχητικά αεροσκάφη.
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