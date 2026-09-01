Τουλάχιστον 12 νεκροί στην έκτη νύχτα ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία - Ο Μόντι πίεσε τον Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο
ΚΟΣΜΟΣ
Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία Βλαντίμιρ Πούτιν Ναρέντρα Μόντι Κίεβο Νεκροί

Τουλάχιστον 12 νεκροί στην έκτη νύχτα ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία - Ο Μόντι πίεσε τον Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο

Αδιάκοπα τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές - Σε επιφυλακή οι χώρες του ΝΑΤΟ για πιθανές προβοκάτσιες - Ο Ζελένσκι περιμένει τους Γουίτκοφ και Κούσνερ για συζητήσεις

Τουλάχιστον 12 νεκροί στην έκτη νύχτα ρωσικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία - Ο Μόντι πίεσε τον Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο
Για έκτη διαδοχική νύχτα, η Ρωσία έπληξε περιοχές της Ουκρανίας, αφήνοντας πίσω αρκετούς νεκρούς και τραυματίες, ενώ την ίδια ώρα δεν διαφαίνεται διπλωματική διέξοδος από την πιο αιματηρή σύγκρουση στην ευρωπαϊκή ήπειρο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγκεκριμένα, οι αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή τα ξημερώματα της Τρίτης είχαν σαν συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 12 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 18.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν στο Κίεβο, ανάμεσά τους τρία παιδιά, κατά τη διάρκεια νέας μαζικής ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και drones εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και της ευρύτερης περιοχής.

«Η περιοχή του Κιέβου δέχθηκε απόψε μαζική επίθεση με ρωσικούς πυραύλους και επιθετικά drones», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο.



Οι κάτοικοι περίπου δώδεκα ισχυρές εκρήξεις και είδαν λάμψεις στον ουρανό αργά το βράδυ της Δευτέρας, λίγη ώρα αφότου η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει για βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την περιοχή. Νέες εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης. Αρχικά εκδόθηκε προειδοποίηση για «στόχο υψηλής ταχύτητας προς το Κίεβο» και ακολούθησαν διαδοχικές ειδοποιήσεις για πολλαπλούς στόχους που κατευθύνονταν προς την πρωτεύουσα, πυραύλους που προσέγγιζαν από τον νότο και drones με κινητήρες τζετ από τα ανατολικά.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε αργότερα ότι η απειλή από «βαλλιστικά όπλα και άλλα μέσα επίθεσης εναντίον του Κιέβου και της περιοχής παραμένει σε ισχύ», καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια.

Χτυπήθηκαν πέντε περιοχές του Κιέβου

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές καταγράφηκαν σε πέντε περιοχές του Κιέβου: Χολοσίιβσκι, Νταρνίτσκι, Ντνιπρόβσκι, Σβιατοσίνσκι και Σολομιάνσκι.

Κλείσιμο


Τέσσερις νεκροί και 13 τραυματίες στο Μπορίσπιλ

Σφοδρά ήταν τα πλήγματα και στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, όπου πύραυλοι και drones προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και άλλες μη στρατιωτικές υποδομές, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές σε αρκετά σημεία.

Στο Μπορίσπιλ, ανατολικά του Κιέβου, υπέστησαν ζημιές μια πενταώροφη πολυκατοικία, ένα κατάστημα και δύο ιδιωτικές κατοικίες. Οι διασώστες απομάκρυναν 48 ανθρώπους από την περιοχή και απεγκλώβισαν δύο άτομα από τα συντρίμμια.



Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για οκτώ τραυματίες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά.

Σε άλλο σημείο του Μπορίσπιλ, φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες σε εγκατάσταση υποδομών, ενώ ζημιές υπέστη και το κτίριο της επιχείρησης. Εκεί αναφέρθηκαν δύο νεκροί και τρεις τραυματίες. Ζημιές υπέστη επίσης πρατήριο καυσίμων, όπου αναφέρθηκε ακόμη ένας νεκρός. Αργότερα, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας του Κιέβου ανακοίνωσε ότι ο συνολικός απολογισμός στο Μπορίσπιλ είχε ανέλθει σε τέσσερις νεκρούς και 13 τραυματίες.

Έκτη συνεχόμενη ημέρα ρωσικών πληγμάτων

Η νέα επίθεση σημειώθηκε, ενώ τα παιδιά στην Ουκρανία προετοιμάζονταν να επιστρέψουν στα σχολεία μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Η στρατιωτική διοίκηση της περιοχής του Κιέβου είχε ήδη προειδοποιήσει να αποφεύγονται μεγάλες συγκεντρώσεις σε περιοχές υψηλού κινδύνου, υπό τον φόβο νέων ρωσικών επιθέσεων.

Το Κίεβο και η γύρω περιοχή βρίσκονται τις τελευταίες εβδομάδες αντιμέτωπα με συνεχείς ρωσικές επιθέσεις, με τα ταχύτερα drones που χρησιμοποιούν κινητήρες τζετ να εντείνουν την απειλή και να προκαλούν επανειλημμένους συναγερμούς.

Το τελευταίο μπαράζ αποτέλεσε την έκτη συνεχόμενη ημέρα ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή. Είχε προηγηθεί την περασμένη εβδομάδα καταστροφικό ρωσικό πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών στο χωριό Μίλα, στην περιοχή του Κιέβου, από το οποίο σκοτώθηκαν 38 άνθρωποι.

Οι προσπάθειες για ειρήνη

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται την ώρα που συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι είχε «λεπτομερή και εποικοδομητική» τηλεφωνική συνομιλία με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι δύο πλευρές εργάζονται για την οριστικοποίηση των ημερομηνιών επίσκεψής τους στην Ουκρανία, με στόχο την προώθηση των ειρηνευτικών προσπαθειών.

Την ίδια ημέρα, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι είπε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί «για χάρη της ανθρωπότητας». Ο Πούτιν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η Μόσχα «προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση».



Σε επιφυλακή χώρες του ΝΑΤΟ

Η συνεχιζόμενη σύγκρουση έχει οδηγήσει ορισμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα εκείνα που συνορεύουν με τη Ρωσία, στην ενίσχυση των στρατιωτικών δυνατοτήτων και των μέτρων επιφυλακής τους, καθώς τα περιστατικά με drones στις παραμεθόριες περιοχές έχουν ενταθεί.

Η αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική ενεργοποίησε για σύντομο χρονικό διάστημα μαχητικά αεροσκάφη στη Λετονία, ενώ η Φινλανδία επέβαλε περιορισμούς στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Οι κινήσεις αυτές έγιναν ενώ drones πετούσαν πάνω από τη ρωσική περιφέρεια του Λένινγκραντ, όπου βρίσκεται και το λιμάνι Ουστ-Λούγκα.

Η Εσθονία εξέδωσε επίσης για σύντομο χρονικό διάστημα προειδοποίηση για εναέρια απειλή την Τρίτη.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσάχκνα ευχαρίστησε μέσω ανάρτησής του το ΝΑΤΟ για την αντίδρασή του, σημειώνοντας ότι η Συμμαχία κινήθηκε «γρήγορα και ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί», απογειώνοντας μαχητικά αεροσκάφη.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης