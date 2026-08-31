«Αν χρειαστεί, να το κάνουμε χωρίς συζήτηση»: Ρώσος βουλευτής κρατά ανοιχτή την απειλή πυρηνικού όπλου κατά της Ουκρανίας

Οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση από τον Πούτιν

Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του αρχηγού της CIA στη Μόσχα

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Ανοιχτά υπέρ της χρήσης πυρηνικού όπλου εναντίον της, προκειμένου να εξαναγκαστεί το Κίεβο σε συνθηκολόγηση, τάχθηκε υψηλόβαθμος Ρώσος βουλευτής, την ώρα που επανέρχονται οι ανησυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου από τη Μόσχα.βουλευτής της Κρατικής Δούμας και επικεφαλής του εθνικιστικού κόμματος, δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα, απορρίπτοντας ακόμη και τη συζήτηση για το κατά πόσο η Μόσχα πρέπει να περάσει το λεγόμενο «πυρηνικό κατώφλι».«Η Ρωσία πρέπει να χτυπήσει με τέτοιο τρόπο ώστε ο εχθρός να καταλάβει ότι πρέπει να συνθηκολογήσει», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε την Κυριακή στο«Δεν θα έπρεπε καν να γίνεται τέτοια συζήτηση. Εάν χρειαστεί, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε (τακτικά πυρηνικά όπλα)... Εάν χρειαστεί να χτυπήσουμε, θα χτυπήσουμε. Και αυτό δεν τίθεται προς συζήτηση», πρόσθεσε.Οι δηλώσεις Ζουράβλεφ έρχονται την ώρα που νέα δημοσιεύματα αναφέρονται σε ανησυχίες εντός των ΗΠΑ και της Ευρώπης σχετικά με το κατά πόσο οθα μπορούσε να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο.Τοείχε μεταδώσει, επικαλούμενο πηγές κοντά στο Κρεμλίνο, ότι ο Ρώσος πρόεδρος προετοιμαζόταν για νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία και ότι θα μπορούσε, ως έσχατη λύση για την αποφυγή μιας ήττας, να εξετάσει ακόμη και τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων.Δεν υπάρχουν, ωστόσο, στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει λάβει απόφαση για χρήση πυρηνικών όπλων.Η νέα πυρηνική ρητορική ακολουθεί την απροσδόκητη επίσκεψη του διευθυντή της CIAστη Μόσχα στις 25 Αυγούστου.Σύμφωνα με πηγές του, αποστολή τουήταν να διερευνήσει κατά πόσο οθα μπορούσε να πειστεί να εγκαταλείψει την επιλογή της περαιτέρω κλιμάκωσης και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.Οιανέφεραν ότι ο επικεφαλής τηςπαρουσίασε στη ρωσική πλευρά μια ιδιαίτερα δυσοίωνη αξιολόγηση για την κατάσταση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και της οικονομίας, καλώντας τη Μόσχα να προχωρήσει σε συμφωνία προτού η θέση της επιδεινωθεί περαιτέρω.Λίγο μετά την επίσκεψή του, η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμή πυραύλου με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής και βεληνεκές που του επιτρέπει να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν γνωστοποίησε ποιος τύπος πυραύλου δοκιμάστηκε.Το Bloomberg, πάντως, ανέφερε ότι δεν υπήρχαν τότε ενδείξεις πως ο Πούτιν προετοιμαζόταν πράγματι για τη χρήση πυρηνικού όπλου.