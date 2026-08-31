«Αν χρειαστεί, να το κάνουμε χωρίς συζήτηση»: Ρώσος βουλευτής κρατά ανοιχτή την απειλή πυρηνικού όπλου κατά της Ουκρανίας
«Αν χρειαστεί, να το κάνουμε χωρίς συζήτηση»: Ρώσος βουλευτής κρατά ανοιχτή την απειλή πυρηνικού όπλου κατά της Ουκρανίας
Ο Αλεξέι Ζουράβλεφ, επικεφαλής εθνικιστικού κόμματος, τάχθηκε ανοιχτά υπέρ της χρήσης τακτικών πυρηνικών όπλων για να αναγκαστεί η Ουκρανία «να συνηθηκολογήσει» – Οι φόβοι για νέα κλιμάκωση από τον Πούτιν, η μυστική επίσκεψη του αρχηγού της CIA στη Μόσχα και το «όχι» του Κρεμλίνου σε σύνοδο με Τραμπ και Ζελένσκι
Ανοιχτά υπέρ της χρήσης πυρηνικού όπλου εναντίον της Ουκρανίας, προκειμένου να εξαναγκαστεί το Κίεβο σε συνθηκολόγηση, τάχθηκε υψηλόβαθμος Ρώσος βουλευτής, την ώρα που επανέρχονται οι ανησυχίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου από τη Μόσχα.
Ο Αλεξέι Ζουράβλεφ, βουλευτής της Κρατικής Δούμας και επικεφαλής του εθνικιστικού κόμματος Rodina, δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα, απορρίπτοντας ακόμη και τη συζήτηση για το κατά πόσο η Μόσχα πρέπει να περάσει το λεγόμενο «πυρηνικό κατώφλι».
«Η Ρωσία πρέπει να χτυπήσει με τέτοιο τρόπο ώστε ο εχθρός να καταλάβει ότι πρέπει να συνθηκολογήσει», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε την Κυριακή στο Telegram.
«Δεν θα έπρεπε καν να γίνεται τέτοια συζήτηση. Εάν χρειαστεί, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε (τακτικά πυρηνικά όπλα)... Εάν χρειαστεί να χτυπήσουμε, θα χτυπήσουμε. Και αυτό δεν τίθεται προς συζήτηση», πρόσθεσε.
Το Bloomberg είχε μεταδώσει, επικαλούμενο πηγές κοντά στο Κρεμλίνο, ότι ο Ρώσος πρόεδρος προετοιμαζόταν για νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία και ότι θα μπορούσε, ως έσχατη λύση για την αποφυγή μιας ήττας, να εξετάσει ακόμη και τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων.
Δεν υπάρχουν, ωστόσο, στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει λάβει απόφαση για χρήση πυρηνικών όπλων.
Σύμφωνα με πηγές του Axios, αποστολή του Ράτκλιφ ήταν να διερευνήσει κατά πόσο ο Πούτιν θα μπορούσε να πειστεί να εγκαταλείψει την επιλογή της περαιτέρω κλιμάκωσης και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Οι New York Times ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της CIA παρουσίασε στη ρωσική πλευρά μια ιδιαίτερα δυσοίωνη αξιολόγηση για την κατάσταση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και της οικονομίας, καλώντας τη Μόσχα να προχωρήσει σε συμφωνία προτού η θέση της επιδεινωθεί περαιτέρω.
Λίγο μετά την επίσκεψή του, η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμή πυραύλου με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής και βεληνεκές που του επιτρέπει να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν γνωστοποίησε ποιος τύπος πυραύλου δοκιμάστηκε.
Το Bloomberg, πάντως, ανέφερε ότι δεν υπήρχαν τότε ενδείξεις πως ο Πούτιν προετοιμαζόταν πράγματι για τη χρήση πυρηνικού όπλου.
Ο Αλεξέι Ζουράβλεφ, βουλευτής της Κρατικής Δούμας και επικεφαλής του εθνικιστικού κόμματος Rodina, δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να χρησιμοποιήσει τακτικά πυρηνικά όπλα, απορρίπτοντας ακόμη και τη συζήτηση για το κατά πόσο η Μόσχα πρέπει να περάσει το λεγόμενο «πυρηνικό κατώφλι».
«Η Ρωσία πρέπει να χτυπήσει με τέτοιο τρόπο ώστε ο εχθρός να καταλάβει ότι πρέπει να συνθηκολογήσει», δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε την Κυριακή στο Telegram.
«Δεν θα έπρεπε καν να γίνεται τέτοια συζήτηση. Εάν χρειαστεί, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουμε (τακτικά πυρηνικά όπλα)... Εάν χρειαστεί να χτυπήσουμε, θα χτυπήσουμε. Και αυτό δεν τίθεται προς συζήτηση», πρόσθεσε.
Russian State Duma deputy Aleksey Zhuravlev, who serves as First Deputy Chairman of the Defense Committee, called for the use of tactical nuclear weapons. "We must use tactical nuclear weapons, and there is no need to debate it. We must force the enemy to capitulate," he said.… pic.twitter.com/ZrooMUyOCq— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 30, 2026
Οι φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση από τον ΠούτινΟι δηλώσεις Ζουράβλεφ έρχονται την ώρα που νέα δημοσιεύματα αναφέρονται σε ανησυχίες εντός των ΗΠΑ και της Ευρώπης σχετικά με το κατά πόσο ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο.
Το Bloomberg είχε μεταδώσει, επικαλούμενο πηγές κοντά στο Κρεμλίνο, ότι ο Ρώσος πρόεδρος προετοιμαζόταν για νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία και ότι θα μπορούσε, ως έσχατη λύση για την αποφυγή μιας ήττας, να εξετάσει ακόμη και τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων.
Δεν υπάρχουν, ωστόσο, στοιχεία που να δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει λάβει απόφαση για χρήση πυρηνικών όπλων.
Η αιφνιδιαστική επίσκεψη του αρχηγού της CIA στη ΜόσχαΗ νέα πυρηνική ρητορική ακολουθεί την απροσδόκητη επίσκεψη του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου.
Σύμφωνα με πηγές του Axios, αποστολή του Ράτκλιφ ήταν να διερευνήσει κατά πόσο ο Πούτιν θα μπορούσε να πειστεί να εγκαταλείψει την επιλογή της περαιτέρω κλιμάκωσης και να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
Οι New York Times ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της CIA παρουσίασε στη ρωσική πλευρά μια ιδιαίτερα δυσοίωνη αξιολόγηση για την κατάσταση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και της οικονομίας, καλώντας τη Μόσχα να προχωρήσει σε συμφωνία προτού η θέση της επιδεινωθεί περαιτέρω.
Λίγο μετά την επίσκεψή του, η Ρωσία πραγματοποίησε δοκιμή πυραύλου με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικής κεφαλής και βεληνεκές που του επιτρέπει να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν γνωστοποίησε ποιος τύπος πυραύλου δοκιμάστηκε.
Το Bloomberg, πάντως, ανέφερε ότι δεν υπήρχαν τότε ενδείξεις πως ο Πούτιν προετοιμαζόταν πράγματι για τη χρήση πυρηνικού όπλου.
Η Κίνα προειδοποιεί τη ΜόσχαΈνα ρωσικό πυρηνικό πλήγμα θα μπορούσε παράλληλα να προκαλέσει σοβαρή κρίση στις σχέσεις της Μόσχας ακόμη και με τους στενότερους εταίρους της.
Η Κίνα έχει ταχθεί κατηγορηματικά κατά της χρήσης πυρηνικών όπλων στον πόλεμο και, σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, έχει προειδοποιήσει το Κρεμλίνο να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια.
Κρεμλίνο: «Απολύτως κανένα νόημα» σε σύνοδο Πούτιν-Τραμπ-ΖελένσκιΜέσα σε αυτό το κλίμα, το Κρεμλίνο εμφανίστηκε τη Δευτέρα να απορρίπτει ουσιαστικά την προοπτική μιας τριμερούς ειρηνευτικής συνόδου μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν, του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι μια τέτοια συνάντηση δεν θα είχε «απολύτως κανένα νόημα», εάν δεν υπήρχε ήδη έτοιμη συμφωνία προς υπογραφή.
«Γνωρίζετε πολύ καλά τη θέση του αρχηγού του κράτους μας: μια τέτοια συνάντηση είναι δυνατή μόνο για την οριστικοποίηση συμφωνιών», δήλωσε ο Πεσκόφ, προσθέτοντας ότι η επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης αποτελεί «πολύ σύνθετη διαδικασία» με πολλές επιμέρους παραμέτρους.
Παράλληλα, κατηγόρησε το Κίεβο ότι αρνείται να επιδιώξει αυτό που η Μόσχα χαρακτηρίζει «πραγματική διευθέτηση» του πολέμου.
Η πρόταση για τριμερή σύνοδοΟι δηλώσεις του Πεσκόφ ακολούθησαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Ράτκλιφ έθεσε στο τραπέζι την ιδέα μιας τριμερούς συνόδου κατά τη διάρκεια της μυστικής επίσκεψής του στη Μόσχα στις 25 Αυγούστου.
Πηγές του Axios ανέφεραν ότι ο επικεφαλής της CIA συζήτησε το ενδεχόμενο να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι. Ο Τραμπ είχε αναφερθεί για πρώτη φορά στην προοπτική μιας τέτοιας τριμερούς συνάντησης τον Αύγουστο του 2025, υποστηρίζοντας τότε ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη προετοιμασίες και ότι η σύνοδος θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα σε δύο εβδομάδες. Περισσότερο από έναν χρόνο αργότερα, ωστόσο, η συνάντηση δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Ο Τραμπ φέρεται να έστειλε προσωπικά τον ΡάτκλιφΣύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο ίδιος ο Τραμπ έστειλε προσωπικά τον Ράτκλιφ στη Μόσχα, χωρίς να ενημερώσει εκ των προτέρων ορισμένους από τους στενότερους συνεργάτες και στρατιωτικούς διοικητές του.
Κατά την επίσκεψή του, ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με κορυφαίους αξιωματούχους του ρωσικού μηχανισμού ασφαλείας, μεταξύ των οποίων ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Σεργκέι Ναρίσκιν, και ο διευθυντής της FSB, Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ.
Κατά τις πληροφορίες του Axios, ο Ράτκλιφ επιχείρησε να διαπιστώσει κατά πόσο οι επικεφαλής των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας θα μπορούσαν να πείσουν τον Πούτιν να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις.
Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Ράτκλιφ παρουσίασε στον Μπόρτνικοφ μια «ζοφερή αξιολόγηση» της κατάστασης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και της οικονομίας, προτρέποντας τη Μόσχα να καταλήξει σε συμφωνία προτού η θέση της επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο.
Το Κίεβο παραμένει επιφυλακτικόΤο τελευταίο μήνυμα από το Κρεμλίνο, ωστόσο, δείχνει ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από έναν συμβιβασμό.
Μετά την επίσκεψη Ράτκλιφ, ο επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου της Ουκρανίας, Κίριλο Μπουντάνοφ, δήλωσε ότι συνομιλίες μεταξύ ουκρανικής και ρωσικής αντιπροσωπείας, με αμερικανική διαμεσολάβηση, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μέσα στον Σεπτέμβριο.
Το Κίεβο, πάντως, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με μεγάλη επιφύλαξη τις προθέσεις της Μόσχας, την ώρα που η πυρηνική ρητορική στη Ρωσία επανέρχεται και οι προσπάθειες για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων παραμένουν χωρίς απτό αποτέλεσμα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα