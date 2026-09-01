Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο μετά από συναγερμό για ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους
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Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο μετά από συναγερμό για ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους δύο παιδιά - Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια

Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο μετά από συναγερμό για ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους
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Σειρά εκρήξεων ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετά την κήρυξη από την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας συναγερμού ενόψει ρωσικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Έκαναν λόγο για περίπου δέκα ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις και λάμψεις στους αιθέρες της πόλης.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία προειδοποίησε λίγο νωρίτερα μέσω Telegram ότι υπάρχει «απειλή χρήσης βαλλιστικών όπλων και άλλων μέσων εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του» κι απαίτησε από τον πληθυσμό να πάει και να παραμείνει σε καταφύγια ωσότου κηρυχθεί η λήξη του συναγερμού που κήρυξε.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης, ιδίως για τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο οπλοστάσιό τους, που επιτάθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις με ολοένα περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους εντείνονται.
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