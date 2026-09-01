Πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones
ΚΟΣΜΟΣ
Πυρκαγιά Drones Ρωσία

Πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones

Το λιμάνι καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος  του Κιέβου τους τελευταίους μήνες

Πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σημαντικό ρωσικό λιμάνι Ουστ Λούγκα, στον κόλπο της Φινλανδίας, που έγινε στόχος επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ Αλεξάντερ Ντραζντένκα μέσω Telegram, προσθέτοντας πως «οι προσπάθειες απώθησης της επίθεσης συνεχίζονται».

Το λιμάνι, υποδομή καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα, έγινε επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιδρομών τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα, αναφέρθηκε σε κατάρριψη 44 drones.
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