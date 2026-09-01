Πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones
Πυρκαγιά στο λιμάνι Ουστ-Λούγκα της Ρωσίας εξαιτίας επιδρομής ουκρανικών drones
Το λιμάνι καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα, έχει γίνει επανειλημμένα στόχος του Κιέβου τους τελευταίους μήνες
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο σημαντικό ρωσικό λιμάνι Ουστ Λούγκα, στον κόλπο της Φινλανδίας, που έγινε στόχος επιδρομής με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, έκανε γνωστό τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ Αλεξάντερ Ντραζντένκα μέσω Telegram, προσθέτοντας πως «οι προσπάθειες απώθησης της επίθεσης συνεχίζονται».
Το λιμάνι, υποδομή καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα, έγινε επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιδρομών τους τελευταίους μήνες.
Νωρίτερα, αναφέρθηκε σε κατάρριψη 44 drones.
Το λιμάνι, υποδομή καίριας σημασίας για τις ρωσικές εξαγωγές λιπασμάτων, πετρελαίου και άνθρακα, έγινε επανειλημμένα στόχος ουκρανικών επιδρομών τους τελευταίους μήνες.
Νωρίτερα, αναφέρθηκε σε κατάρριψη 44 drones.
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