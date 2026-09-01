12 χρόνια φυλακή για 45χρονη καθηγήτρια στις ΗΠΑ που βίασε 15χρονο μαθητή της: «Ήταν εφιάλτης» είπε ο ανήλικος
12 χρόνια φυλακή για 45χρονη καθηγήτρια στις ΗΠΑ που βίασε 15χρονο μαθητή της: «Ήταν εφιάλτης» είπε ο ανήλικος
Η Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ είχε σχέση για 6 μήνες με τον ανήλικο το 2024 - «Του κατέστρεψες τη ζωή» είπε η δικαστής που την καταδίκασε
Σε 12 χρόνια φυλάκισης για τον βιασμό ενός 15χρονου μαθητή, με τον οποίο είχε αποκτήσει εμμονή, καταδικάστηκε η 45χρονη πρώην εκπαιδευτικός Άλισον Χάβεμαν-Νίντραχ.
Ακούγοντας την απόφαση του δικαστηρίου στο Νιού Τζέρσεϊ η 45χρονη, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών, ξέσπασε σε λυγμούς.
Λίγο νωρίτερα το θύμα του βιασμού είπε στο δικαστήριο ότι η πολύμηνη σχέση του με την εκπαιδευτικό ήταν «σαν εφιάλτης» και πως δεν θα ήθελε κανείς άλλος να περάσει την ίδια εμπειρία.
«Για δύο ή τρία χρόνια πίστευα ότι έφταιγα εγώ», είπε στο δικαστήριο. «Τη συγχωρώ για ό,τι έκανε», πρόσθεσε, προκαλώντας νέο ξέσπασμα δακρύων στην πρώην εκπαιδευτικό.
Στη δίκη της τελική τοποθέτηση η Χάβεμαν-Νίντραχ είπε «ζητώ βαθιά συγγνώμη για τις πράξεις μου, με συγκινεί η συγχώρεσή του». Η ίδια τον Ιανουάριο είχε παραδεχθεί την ενοχή της για τη σεξουαλική κακοποίηση του αγοριού σε διάστημα έξι μηνών το 2024.
Οι αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση όταν ο υποδιευθυντής του σχολείου εξέφρασε ανησυχίες για τη σχέση της με τον μαθητή, αφού άλλος εκπαιδευτικός φέρεται να την είδε να του τρίβει τον λαιμό και την πλάτη, να αγγίζει το πόδι του και να φλερτάρει μαζί του.
Η μητέρα του αγοριού είπε στους ερευνητές ότι άρχισε να ανησυχεί για τον γιο της όταν η αδελφή του τον είδε να κάθεται στο αυτοκίνητο της δασκάλας και παρατήρησε ότι χρησιμοποιούσε το κινητό του μέχρι αργά τη νύχτα. Η 45χρονη παραδέχθηκε ότι τελικά έστειλε στον έφηβο 25.000 μηνύματα.
Το αγόρι — το οποίο φέρεται να καυχιόταν στους φίλους του ότι είχε σχέση με τη δασκάλα του — παραδέχθηκε τελικά στους αστυνομικούς ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την κατηγορούμενη, όταν η μητέρα του τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα.
«Εσύ είσαι το τραύμα του. Του κατέστρεψες τη ζωή», είπε η δικαστής Τζιλ Τζ. Ο’Μάλεϊ πριν να ανακοινώσει την ποινή για την 45χρονη. Όπως τόνισε, η κακοποίηση οδήγησε το αγόρι στο να σκεφτεί ακόμη και την αυτοκτονία, πριν αποκαλύψει τη σχέση στη μητέρα του.
Η Χάβεμαν-Νίντραχ θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον το 85% της ποινής της, βάσει της συμφωνίας που έκανε για να ομολογήσει την ενοχή της, ενώ υποχρεούται να εγγραφεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων και οι άδειες διδασκαλίας της έχουν ανακληθεί.
Ακούγοντας την απόφαση του δικαστηρίου στο Νιού Τζέρσεϊ η 45χρονη, η οποία είναι μητέρα δύο παιδιών, ξέσπασε σε λυγμούς.
Λίγο νωρίτερα το θύμα του βιασμού είπε στο δικαστήριο ότι η πολύμηνη σχέση του με την εκπαιδευτικό ήταν «σαν εφιάλτης» και πως δεν θα ήθελε κανείς άλλος να περάσει την ίδια εμπειρία.
«Για δύο ή τρία χρόνια πίστευα ότι έφταιγα εγώ», είπε στο δικαστήριο. «Τη συγχωρώ για ό,τι έκανε», πρόσθεσε, προκαλώντας νέο ξέσπασμα δακρύων στην πρώην εκπαιδευτικό.
Στη δίκη της τελική τοποθέτηση η Χάβεμαν-Νίντραχ είπε «ζητώ βαθιά συγγνώμη για τις πράξεις μου, με συγκινεί η συγχώρεσή του». Η ίδια τον Ιανουάριο είχε παραδεχθεί την ενοχή της για τη σεξουαλική κακοποίηση του αγοριού σε διάστημα έξι μηνών το 2024.
🚨PREDATOR SENTENCED🚨— Breanna Morello (@BreannaMorello) August 31, 2026
A special ed teacher was just sentenced to 12-years in prison for raping a 15-year-old student in New Jersey.
Allison Havemann-Niedrach pleaded guilty to raping the boy over a six month period.
The teen gave a very emotional statement during her… pic.twitter.com/laEqesk4M4
Οι αρχές άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση όταν ο υποδιευθυντής του σχολείου εξέφρασε ανησυχίες για τη σχέση της με τον μαθητή, αφού άλλος εκπαιδευτικός φέρεται να την είδε να του τρίβει τον λαιμό και την πλάτη, να αγγίζει το πόδι του και να φλερτάρει μαζί του.
Η μητέρα του αγοριού είπε στους ερευνητές ότι άρχισε να ανησυχεί για τον γιο της όταν η αδελφή του τον είδε να κάθεται στο αυτοκίνητο της δασκάλας και παρατήρησε ότι χρησιμοποιούσε το κινητό του μέχρι αργά τη νύχτα. Η 45χρονη παραδέχθηκε ότι τελικά έστειλε στον έφηβο 25.000 μηνύματα.
Το αγόρι — το οποίο φέρεται να καυχιόταν στους φίλους του ότι είχε σχέση με τη δασκάλα του — παραδέχθηκε τελικά στους αστυνομικούς ότι είχε σεξουαλικές επαφές με την κατηγορούμενη, όταν η μητέρα του τον οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα.
«Εσύ είσαι το τραύμα του. Του κατέστρεψες τη ζωή», είπε η δικαστής Τζιλ Τζ. Ο’Μάλεϊ πριν να ανακοινώσει την ποινή για την 45χρονη. Όπως τόνισε, η κακοποίηση οδήγησε το αγόρι στο να σκεφτεί ακόμη και την αυτοκτονία, πριν αποκαλύψει τη σχέση στη μητέρα του.
Η Χάβεμαν-Νίντραχ θα πρέπει να εκτίσει τουλάχιστον το 85% της ποινής της, βάσει της συμφωνίας που έκανε για να ομολογήσει την ενοχή της, ενώ υποχρεούται να εγγραφεί στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων και οι άδειες διδασκαλίας της έχουν ανακληθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα