Νέα ανάφλεξη στη νότια Συρία: Δέκα τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Δρούζων
ΚΟΣΜΟΣ
Συρία Δρούζοι

Νέα ανάφλεξη στη νότια Συρία: Δέκα τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Δρούζων

Η ένταση κλιμακώνεται στη Σουάιντα, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις και πυρά κατά αμάχων

Νέα ανάφλεξη στη νότια Συρία: Δέκα τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και Δρούζων
9 ΣΧΟΛΙΑ
Δέκα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας της συριακής de facto κυβέρνησης τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα το βράδυ σε συγκρούσεις με ένοπλες ομάδες σε περιοχή όπου κατοικούν κυρίως μέλη της μειονότητας των Δρούζων, στη νότια Συρία, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη στη Σουάιντα, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος της σιιτικής μειονότητας, έπειτα από τα φονικά επεισόδια πριν από έναν χρόνο, τα χειρότερα μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στα τέλη του 2024.

Το επεισόδιο ανακοινώθηκε την επομένη του θανάτου δυο πολιτών κατά τη διάρκεια συγκρούσεων ανάμεσα σε ένοπλες ομάδες και κυβερνητικές δυνάμεις στα περίχωρα της πόλης, κατά δυο πηγές στα σώματα ασφαλείας στην περιοχή.

Τα μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν ενώ «αντιμετώπιζαν επιθέσεις» ένοπλων ομάδων εναντίον στόχων γύρω από την Ταλ Χαντίντ και στον άξονα Ουάλγα, ανέφερε η διοίκηση εσωτερικής ασφαλείας της ομώνυμης επαρχίας στην κρατική τηλεόραση.

Το τηλεοπτικό δίκτυο είχε αναφερθεί νωρίτερα σε απολογισμό που έκανε λόγο για τέσσερις τραυματίες.

Παρατάξεις των Δρούζων ελέγχουν την πόλη Σουάιντα και άλλους τομείς της ομώνυμης επαρχίας παρά τις προσπάθειες της Δαμασκού να επιβάλλει την κυριαρχία της.

Πρόκειται για μια από τις τελευταίες περιοχές που παραμένουν εκτός του ελέγχου της de facto κυβέρνησης ισλαμιστών, που λέει από τα τέλη του 2024 ότι θέλει να ενώσει τη χώρα, κατατεμαχισμένη έπειτα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ χθες Δευτέρα, η «Εθνική Φρουρά», ένοπλη ομάδα υπό ισχυρό ηγέτη των Δρούζων, τον Χικμάτ αλ Χίτζρι, κατηγόρησε τις κυβερνητικές δυνάμεις πως άνοιξαν πυρ με «ολμοβόλα» και χρησιμοποίησαν «αδιακρίτως» βαριά «πολυβόλα», με «σκοπό να τραυματίσουν αμάχους», προσθέτοντας πως τραυματίστηκε τουλάχιστον ένα παιδί.

Κλείσιμο
Η οργάνωση πρόσθεσε ότι «ανταπέδωσε με τα προσήκοντα μέσα», προειδοποιώντας ότι «οι επιθέσεις αυτές δεν θα μείνουν αναπάντητες».
9 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Allwyn φέρνει στην Αθήνα το πρώτο Allwyn x McLaren Racing Live

Χιλιάδες φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μονοθέσιο που κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών της Formula 1 το 2025 και τη θρυλική McLaren MP4/6 του Ayrton Senna να «βρυχώνται» σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα στο ΟΑΚΑ.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης