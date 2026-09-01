Τέσσερις ανήλικοι νεκροί στους πρώτους βομβαρδισμούς της νέας κυβέρνησης της Κολομβίας

Δύο 15χρονοι και δύο 16χρονοι ανάμεσα στα θύματα - Τουλάχιστον 26 νεκροί στις στρατιωτικές επιχειρήσεις





Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αμαζονίας και κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, όπου ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων και τις εκβιάσεις.







«Μετατρέπουν τα παιδιά σε μαχητές και ανθρώπινες ασπίδες» Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια απέδωσε την ευθύνη για την παρουσία ανηλίκων στις εμπόλεμες ζώνες στις ίδιες τις ένοπλες οργανώσεις, κατηγορώντας τις ότι στρατολογούν παιδιά.



«Οι κακοποιοί οι οποίοι για δεκαετίες στρατολογούν παιδιά και τα μετατρέπουν σε μαχητές ή ανθρώπινες ασπίδες πρέπει να πληρώσουν για τα εγκλήματα αυτά που παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», έγραψε στο X.









Ο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανήκει στη σκληρή δεξιά, ανέλαβε την προεδρία στις 7 Αυγούστου, έχοντας υποσχεθεί ανελέητη μάχη εναντίον ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, με βασικούς διεθνείς συμμάχους τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.



Κλείσιμο



Επιχειρήσεις κατά ELN και διαφωνούντων των FARC Μία από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στράφηκε εναντίον του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) στην περιοχή του Κατατούμπο, στη βορειοανατολική Κολομβία και κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.



Παράλληλα, στο Γουαβιάρε, στο νότιο τμήμα της χώρας, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις εναντίον παρατάξεων διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), οι οποίες έχουν απορρίψει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.



Τέσσερις ανήλικοι σκοτώθηκαν στους πρώτους αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διέταξε η νέα κυβέρνηση της Κολομβίας εναντίον περιοχών όπου δρουν ένοπλες οργανώσεις, την ώρα που ο πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια κλιμακώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που είχε προαναγγείλει με την ανάληψη των καθηκόντων του. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δύο παιδιά ηλικίας 15 ετών και δύο 16 ετών.Οι επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αμαζονίας και κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, όπου ένοπλες οργανώσεις συγκρούονται για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών, την παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων και τις εκβιάσεις.Σύμφωνα με πηγή της ιατροδικαστικής υπηρεσίας της Κολομβίας, συνολικά τέσσερις ανήλικοι περιλαμβάνονται μεταξύ των νεκρών των πρώτων βομβαρδισμών της νέας κυβέρνησης.Ο Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια απέδωσε την ευθύνη για την παρουσία ανηλίκων στις εμπόλεμες ζώνες στις ίδιες τις ένοπλες οργανώσεις, κατηγορώντας τις ότι στρατολογούν παιδιά.«Οι κακοποιοί οι οποίοι για δεκαετίες στρατολογούν παιδιά και τα μετατρέπουν σε μαχητές ή ανθρώπινες ασπίδες πρέπει να πληρώσουν για τα εγκλήματα αυτά που παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», έγραψε στο X.Ο δε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανήκει στη σκληρή δεξιά, ανέλαβε την προεδρία στις 7 Αυγούστου, έχοντας υποσχεθεί ανελέητη μάχη εναντίον ανταρτών και διακινητών ναρκωτικών, με βασικούς διεθνείς συμμάχους τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.Από τους βομβαρδισμούς που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 26 άνθρωποι.Μία από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στράφηκε εναντίον του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) στην περιοχή του Κατατούμπο, στη βορειοανατολική Κολομβία και κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.Παράλληλα, στο Γουαβιάρε, στο νότιο τμήμα της χώρας, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις εναντίον παρατάξεων διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC), οι οποίες έχουν απορρίψει τη συμφωνία ειρήνης του 2016.





Τρεις από τους ανήλικους σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό στο Γουαβιάρε, ενώ ένας ακόμη είχε χάσει τη ζωή του σε προηγούμενη επιχείρηση στο Κατατούμπο.



428 περιπτώσεις στρατολόγησης παιδιών μέσα σε έναν χρόνο Η χρησιμοποίηση ανηλίκων από τις ένοπλες οργανώσεις αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που συνοδεύουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Κολομβία.



Την περασμένη χρονιά καταγράφηκαν 428 περιπτώσεις στρατολόγησης ανηλίκων από ένοπλες οργανώσεις, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Λαού, την ανεξάρτητη δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Από την αρχή του 2026 έως τις 31 Ιουλίου είχαν καταγραφεί άλλες 97 περιπτώσεις.



Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποιούν, ωστόσο, ότι οι πραγματικοί αριθμοί είναι πιθανότατα πολύ υψηλότεροι, καθώς μεγάλο μέρος των περιστατικών δεν καταγράφεται επισήμως.



Η στρατολόγηση μέσω Facebook και TikTok Την περασμένη εβδομάδα η Human Rights Watch ανέδειξε και τον ολοένα μεγαλύτερο ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη στρατολόγηση παιδιών από ένοπλες οργανώσεις.



Η οργάνωση κατηγόρησε το Facebook και το TikTok ότι δεν καταφέρνουν να αποτρέψουν αποτελεσματικά τη διάδοση περιεχομένου που παράγεται από ένοπλες ομάδες και χρησιμοποιείται για την προσέλκυση νέων μελών.



Με βάση επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε η Human Rights Watch, τουλάχιστον 1.500 παιδιά και έφηβοι έχουν στρατολογηθεί από ένοπλες οργανώσεις στην Κολομβία από το 2021.



Οι οργανώσεις προσεγγίζουν ανηλίκους είτε με τη βία είτε με την πειθώ. Αρχικά μπορεί να τους αναθέτουν βοηθητικούς ρόλους, όπως τη μεταφορά εφοδίων, τη συλλογή πληροφοριών ή καθήκοντα αγγελιοφόρου, όμως σε αρκετές περιπτώσεις τα παιδιά καταλήγουν να συμμετέχουν ενεργά στις συγκρούσεις.



Η Human Rights Watch έχει προειδοποιήσει ότι ανήλικοι χρησιμοποιούνται ακόμη και ως «κρέας για τα κανόνια» από τις ένοπλες οργανώσεις.



Νέος βομβαρδισμός κατά της οργάνωσης του Ιβάν Μορδίσκο Ο δε λα Εσπριέγια ανακοίνωσε τη Δευτέρα και τρίτη αεροπορική επιχείρηση, επίσης στο Γουαβιάρε, αυτή τη φορά εναντίον παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC που υπάγεται στην οργάνωση του Ιβάν Μορδίσκο, του πλέον καταζητούμενου αντάρτη στην Κολομβία.









Σύμφωνα με τον Κολομβιανό πρόεδρο, από το πλήγμα σκοτώθηκαν οκτώ μέλη της συγκεκριμένης ένοπλης δομής.



Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν ανάμεσα στους νεκρούς της τελευταίας αυτής επιχείρησης υπήρχαν ανήλικοι.



Οι νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ενώ η Κολομβία βρίσκεται αντιμέτωπη με το χειρότερο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας. Η έξαρση αποδίδεται κυρίως στις συγκρούσεις μεταξύ ένοπλων οργανώσεων που επιδιώκουν να επεκτείνουν τις περιοχές που ελέγχουν, καθώς και στις αυξανόμενες επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας.