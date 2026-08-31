Η ανάρτηση του Τραμπ με το «βομβαρδισμένο» με τεχνητή νοημοσύνη νησί, ήταν μήνυμα προς τους Ιρανούς, λέει ο Βανς
Η ανάρτηση του Τραμπ με το «βομβαρδισμένο» με τεχνητή νοημοσύνη νησί, ήταν μήνυμα προς τους Ιρανούς, λέει ο Βανς
Στον πρόεδρο αρέσει «να ανεβάζει την ένταση» στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, εξήγησε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «έστελνε ένα μήνυμα» στο Ιράν με την ανάρτηση που έκανε για το νησί Χαργκ, τον ενεργειακό κόμβο της Τεχεράνης που τον έδειχνε να δέχεται σφοδρή επίθεση, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς.
«Στον πρόεδρο αρέσει να "ανεβάζει την ένταση" στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήταν ο πρώτος που θα σας έλεγε ότι δεν κάνει ανακοινώσεις για τις στρατιωτικές ενέργειες στις πλατφόρμες, όμως νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα στους Ιρανούς», είπε ο Βανς όταν ρωτήθηκε για την ανάρτηση του Τραμπ.
Η επίμαχη ανάρτηση του Τραμπ, την Κυριακή, ήταν μόλις μία γραμμή και συνοδευόταν από ένα βίντεο από τεχνητή νοημοσύνη με το νησί να βομβαρδίζεται ασταμάτητα.
Ένας Αμερικανός αξιωματούχος διευκρίνισε ότι ο στρατός δεν έπληξε το νησί Χαργκ κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ ένας Ιρανός χαρακτήρισε «γελοία» την ανάρτηση.
Αν γινόταν επίθεση στο Χαργκ, απ’ όπου εξαγόταν το 90% του ιρανικού πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, αυτή θα έπληττε σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο και θα ασκούσε τεράστιες πιέσεις στην οικονομία του Ιράν.
Εν τω μεταξύ, Αμερικανός αξιωματούχος, σχολιάζοντας τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τα τέλη Ιουλίου, είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ.
Q: On Iran, the president tweeted some AI-generated video of bombing Kharg Island. Why did he do that?— Aaron Rupar (@atrupar) August 31, 2026
JD VANCE: Well you know, the president likes to switch it up on social media a little bit. He's sending a message to the Iranians. pic.twitter.com/gHdmfnbr2T
Η επίμαχη ανάρτηση του Τραμπ, την Κυριακή, ήταν μόλις μία γραμμή και συνοδευόταν από ένα βίντεο από τεχνητή νοημοσύνη με το νησί να βομβαρδίζεται ασταμάτητα.
BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran.— The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026
The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY
Αν γινόταν επίθεση στο Χαργκ, απ’ όπου εξαγόταν το 90% του ιρανικού πετρελαίου πριν από τον πόλεμο, αυτή θα έπληττε σημαντικά το ενεργειακό εμπόριο και θα ασκούσε τεράστιες πιέσεις στην οικονομία του Ιράν.
Εν τω μεταξύ, Αμερικανός αξιωματούχος, σχολιάζοντας τα πρώτα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν από τα τέλη Ιουλίου, είπε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δύο εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ.
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