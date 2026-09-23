Δίκη για τα Τέμπη: Δεν προσήλθαν οι μάρτυρες που θα κατέθεταν σήμερα, η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη
ΕΛΛΑΔΑ
Δίκη για τα Τέμπη Τέμπη Δικαστήριο Μάρτυρες

Δίκη για τα Τέμπη: Δεν προσήλθαν οι μάρτυρες που θα κατέθεταν σήμερα, η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη

Η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου δέκα λεπτά - Η εξέλιξη προκάλεσε έντονη δυσφορία στην πρόεδρο του δικαστηρίου

Δίκη για τα Τέμπη: Δεν προσήλθαν οι μάρτυρες που θα κατέθεταν σήμερα, η διαδικασία θα συνεχιστεί την Τρίτη
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Περίπου δέκα λεπτά διήρκεσε σήμερα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, η 33η συνεδρίαση στη Λάρισα για τη δίκη των Τεμπών, καθώς οι μάρτυρες που επρόκειτο να καταθέσουν δεν προσήλθαν τελικά στο δικαστήριο.

Στο εδώλιο βρίσκονταν δύο κατηγορούμενοι, ο Παύλος Κουζής και ο Σπυρίδων Πατέρας, ενώ η διαδικασία ήταν προγραμματισμένο να συνεχιστεί με καταθέσεις συγγενών θυμάτων. Όπως έγινε γνωστό μέσα στη δικαστική αίθουσα, είχε προηγηθεί συνεννόηση ώστε να καταθέσουν δύο συγγενείς, οι οποίοι όμως δεν εμφανίστηκαν. Δικηγόρος ενημέρωσε το δικαστήριο ότι από το προηγούμενο βράδυ είχε προκύψει αδυναμία μετακίνησής τους.

Η εξέλιξη προκάλεσε έντονη δυσφορία στην πρόεδρο του δικαστηρίου, καθώς οι παράγοντες της δίκης είχαν προσέλθει κανονικά για τη συνέχιση της διαδικασίας, χωρίς τελικά να μπορέσει να εξεταστεί κάποιος μάρτυρας.

Η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου δέκα λεπτά και η δίκη θα συνεχιστεί την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.
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