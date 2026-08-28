Νεπάλ: Σε 579 ανήλθαν οι νεκροί, 1.924 οι αγνοούμενοι, η ΕΕ υπόσχεται βοήθεια 2 εκατ. ευρώ

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν σήμερα μάχη με τον χρόνο σε μια προσπάθεια να βρουν διασωθέντες, δύο ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες - Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε έκτακτη βοήθεια