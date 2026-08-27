Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ
Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως ο Πούτιν δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ
«Είχα καλές συνομιλίες με εκείνον. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ» ΕΊΠΕ κατά τη διάρκεια συζήτησης με δημοσιογράφους που είχε σήμερα στον Λευκό Οίκο
Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας με δημοσιογράφους που είχε σήμερα στον Λευκό Οίκο.
«Είχα καλές συνομιλίες με εκείνον. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Τα σχόλια αυτά γίνονται αφού το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα "ιστορίες τρόμου" τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον αμερικανικό Τύπο, βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χθες πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA δεν συνδέεται με ρωσικές απειλές σε βάρος του ΝΑΤΟ, υπονοώντας πως είχε σχέση με την Ουκρανία.
Νωρίτερα σήμερα, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Axios, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε, πως δεν θα υπάρξει τέτοια επίθεση και ότι ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δεν εστάλη στη Μόσχα για να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα.
«Ο Ράτκλιφ συναντά τον Ρώσο ομόλογό του κάθε έξι μήνες ή μια φορά τον χρόνο. Έχουν μια πολύ καλή σχέση. Δεν υπήρχε κανένα μήνυμα και δεν υπήρχε τίποτα το ασυνήθιστο», τόνισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους στο ενημερωτικό μέσο.
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη λένε και οι Βρυξέλλες
Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωνε στις Βρυξέλλες ότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.
«Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανέναν κίνδυνο ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών», δήλωσε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.
Η Wall Street Journal και το CBS μετέδωσαν ότι ο Τζον Ράτκλιφ προσπάθησε να αποτρέψει τη Ρωσία από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, την ώρα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να δοκιμάσει τη Συμμαχία.
Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα αυτά μιλώντας για «ιστορίες τρόμου».
«Είχα καλές συνομιλίες με εκείνον. Δεν θα επιτεθεί σε έδαφος του ΝΑΤΟ», υπογράμμισε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Τα σχόλια αυτά γίνονται αφού το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα "ιστορίες τρόμου" τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον αμερικανικό Τύπο, βάσει των οποίων ο διευθυντής της CIA μετέβη στη Μόσχα αυτήν την εβδομάδα για να αποτρέψει τη Ρωσία να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χθες πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA δεν συνδέεται με ρωσικές απειλές σε βάρος του ΝΑΤΟ, υπονοώντας πως είχε σχέση με την Ουκρανία.
Νωρίτερα σήμερα, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στο Axios, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνέντευξης που παραχώρησε, πως δεν θα υπάρξει τέτοια επίθεση και ότι ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δεν εστάλη στη Μόσχα για να μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα.
«Ο Ράτκλιφ συναντά τον Ρώσο ομόλογό του κάθε έξι μήνες ή μια φορά τον χρόνο. Έχουν μια πολύ καλή σχέση. Δεν υπήρχε κανένα μήνυμα και δεν υπήρχε τίποτα το ασυνήθιστο», τόνισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους στο ενημερωτικό μέσο.
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη λένε και οι Βρυξέλλες
Στο μεταξύ, υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωνε στις Βρυξέλλες ότι οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών δεν έχουν καμία ένδειξη για μια ρωσική στρατιωτική επίθεση εναντίον ευρωπαϊκών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.
«Οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες δεν βλέπουν κανέναν κίνδυνο ρωσικής επίθεσης εναντίον ευρωπαϊκών χωρών», δήλωσε ο αξιωματούχος, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.
Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν σήμερα πως η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ.
Η Wall Street Journal και το CBS μετέδωσαν ότι ο Τζον Ράτκλιφ προσπάθησε να αποτρέψει τη Ρωσία από οποιαδήποτε επίθεση εναντίον χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, την ώρα που, σύμφωνα με εκτιμήσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, η Μόσχα ενδέχεται να προσπαθήσει να δοκιμάσει τη Συμμαχία.
Το Κρεμλίνο απέρριψε τα δημοσιεύματα αυτά μιλώντας για «ιστορίες τρόμου».
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