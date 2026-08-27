Συνελήφθη για διαφθορά ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας

Κατηγορείται ότι δέχτηκε δωροδοκίες από έναν έμπορο κρυπτονομισμάτων με αντάλλαγμα συμφωνίες χορηγίας - Κρυπτονομίσμτα ως έπαθλα στους Χειμερινούς Ολυμπιακού Αγώνες στο Μιλάνο-Κορτίνα





Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα τον Απρίλιο, γεγονός που οδήγησε τις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες της Πολωνίας να ζητήσουν την παραίτηση του Πιεσίεβιτς. Η Αστυνομία συνέλαβε τον πρόεδρο της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής υπό την υποψία ότι δέχτηκε δωροδοκίες από έναν έμπορο κρυπτονομισμάτων με αντάλλαγμα συμφωνίες χορηγίας, σύμφωνα με αξιωματούχους.



Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został doprowadzony do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchany i usłyszy zarzuty. pic.twitter.com/xY3inTNEHa — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) August 27, 2026 Ο Ράντοσλαβ Πιεσίεβιτς, ο οποίος θεωρείται στενός συνεργάτης της εθνικιστικής δεξιάς της Πολωνίας, ενδέχεται να έλαβε μίζες από την εταιρεία Zondacrypto, την οποία η κυβέρνηση κατηγορεί ότι έχει δεσμούς με εθνικιστικές ομάδες της αντιπολίτευσης, το οργανωμένο έγκλημα και τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.



«Ένα τέτοιο πρόσωπο δεν έπρεπε ποτέ να είχε αναλάβει τη θέση του προέδρου της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής» «Ο Ράντοσλαβ Πιεσίεβιτς συνελήφθη», επιβεβαίωσε ο υπουργός Αθλητισμού της Πολωνίας, Γιάκουμπ Ρουντνίτσκι, σε ανάρτησή του στο X. «Ένα τέτοιο πρόσωπο δεν έπρεπε ποτέ να είχε αναλάβει τη θέση του προέδρου της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής... Ο Πιεσίεβιτς έχει δυσφημίσει τους Πολωνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες», πρόσθεσε.



Radosław Piesiewicz, head of the Polish Olympic Committee, has been detained by cybercrime authorities.



Piesiewicz was reportedly detained as part of an ongoing investigation into Zondacrypto, a cryptocurrency exchange facing allegations of fraud and money laundering. pic.twitter.com/xq1DBgWZgK — TVP World (@TVPWorld_com) August 27, 2026 Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, χαρακτήρισε τον Πιεσίεβιτς ως «σύμβολο της ακραίας διαφθοράς που μαστίζει το Ολυμπιακό κίνημα». Ανέφερε ότι η εκλογή του Πιεσίεβιτς ως προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής είχε υποστηριχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του εθνικιστικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS).



Βραβεία σε κρυπτονομίσματα για αθλητές Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα τον Απρίλιο, γεγονός που ώθησε τις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες της Πολωνίας να ζητήσουν την παραίτηση του Πιεσίεβιτς. Ανέφεραν ότι ο Πιεσίεβιτς ήταν υπεύθυνος για την υπογραφή συμφωνίας χορηγίας της Ολυμπιακής Επιτροπής με την Zondacrypto, ένα κρυπτονομισματικό ταμείο που έχει σταματήσει τις συναλλαγές του.



Κλείσιμο σε κρυπτονομίσματα. Η καταβολή των μπόνους ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, τυχαία.



Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η εξαφάνιση της Zondacrypto προκάλεσε ζημίες ύψους 350 εκατ. ζλότι (80 εκατ. ευρώ), με περίπου 30.000 άτομα να πέφτουν θύματα της εταιρείας. Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η Zondacrypto ήταν «στην πραγματικότητα ένα σύστημα Πόνζι».



Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Piesiewicz έλαβε ένα ρολόι αξίας περίπου 40.000 ευρώ από τον επικεφαλής της Zondacrypto, Przemyslaw Kral. Ο Piesiewicz έχει δηλώσει ότι αγόρασε το ρολόι με δικά του χρήματα. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Kral συνεργάζεται πλέον με τους εισαγγελείς, σε μια προσπάθεια να επιτύχει ελαφρύτερη ποινή όταν θα δικαστεί. Ο Piesiewicz είναι ένα από τα πολλά ονόματα που αναφέρονται από τις εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την Zondacrypto.



Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και γενικός εισαγγελέας, Zbigniew Ziobro, έχει από τότε διαφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο πρώην αναπληρωτής του, Marcin Romanowski, φέρεται να βρίσκεται σε μια φιλορωσική αυτονομιστική περιοχή της Μολδαβίας. Οι εισαγγελείς διερευνούν επίσης τους δεσμούς της Zondacrypto με τον φιλοεθνικιστικό τηλεοπτικό σταθμό «Republika».



Ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Πολωνίας , Ράντοσλαβ Πιεσίεβιτς, συνελήφθη σήμερα στο πλαίσιο έρευνας για διαφθορά που συνδέεται με τα κρυπτονομίσματα , σύμφωνα με αξιωματούχουςΟι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα τον Απρίλιο, γεγονός που οδήγησε τις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες της Πολωνίας να ζητήσουν την παραίτηση του Πιεσίεβιτς. Η Αστυνομία συνέλαβε τον πρόεδρο της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής υπό την, σύμφωνα με αξιωματούχους.Ο Ράντοσλαβ Πιεσίεβιτς, ο οποίος θεωρείται στενός συνεργάτης της εθνικιστικής δεξιάς της Πολωνίας, ενδέχεται να έλαβε μίζες από την εταιρεία Zondacrypto, την οποία η κυβέρνηση κατηγορεί ότι έχει δεσμούς με εθνικιστικές ομάδες της αντιπολίτευσης, το οργανωμένο έγκλημα και τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.», επιβεβαίωσε ο υπουργός Αθλητισμού της Πολωνίας, Γιάκουμπ Ρουντνίτσκι, σε ανάρτησή του στο X. «Ο Πιεσίεβιτς έχει δυσφημίσει τους Πολωνικούς Ολυμπιακούς Αγώνες», πρόσθεσε.Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, χαρακτήρισε τον Πιεσίεβιτς ως «σύμβολο της ακραίας διαφθοράς που μαστίζει το Ολυμπιακό κίνημα». Ανέφερε ότι η εκλογή του Πιεσίεβιτς ως προέδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής είχε υποστηριχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, υπό την ηγεσία του εθνικιστικού κόμματος «Νόμος και Δικαιοσύνη» (PiS).Οι Αρχές ξεκίνησαν έρευνα τον Απρίλιο, γεγονός που ώθησε τις περισσότερες αθλητικές ομοσπονδίες της Πολωνίας να ζητήσουν την παραίτηση του Πιεσίεβιτς. Ανέφεραν ότι ο Πιεσίεβιτς ήταν υπεύθυνος για την υπογραφή συμφωνίας χορηγίας της Ολυμπιακής Επιτροπής με την Zondacrypto, ένα κρυπτονομισματικό ταμείο που έχει σταματήσει τις συναλλαγές του.Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι ολυμπιονίκες των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Μιλάνο-Κορτίνα τον Φεβρουάριο θα λάμβαναν βραβεία . Η καταβολή των μπόνους ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, τυχαία.Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η εξαφάνιση της Zondacrypto προκάλεσε ζημίες ύψους 350 εκατ. ζλότι (), με περίπου 30.000 άτομα να πέφτουν θύματα της εταιρείας. Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι η Zondacrypto ήταν «στην πραγματικότητα ένα σύστημα Πόνζι».Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, ο Piesiewicz έλαβε ένααπό τον επικεφαλής της Zondacrypto, Przemyslaw Kral. Ο Piesiewicz έχει δηλώσει ότι αγόρασε το ρολόι με δικά του χρήματα. Τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Kral συνεργάζεται πλέον με τους εισαγγελείς, σε μια προσπάθεια να επιτύχει ελαφρύτερη ποινή όταν θα δικαστεί. Ο Piesiewicz είναι ένα από τα πολλά ονόματα που αναφέρονται από τις εισαγγελικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την Zondacrypto.Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και γενικός εισαγγελέας, Zbigniew Ziobro, έχει από τότε διαφύγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ο πρώην αναπληρωτής του, Marcin Romanowski, φέρεται να βρίσκεται σε μια φιλορωσική αυτονομιστική περιοχή της Μολδαβίας. Οι εισαγγελείς διερευνούν επίσης τους δεσμούς της Zondacrypto με τον φιλοεθνικιστικό τηλεοπτικό σταθμό «Republika».

Ο Πρόεδρος Karol Nawrocki, ένας εθνικιστής που εξελέγη το 2025, έχει μπλοκάρει τρεις φορές νομοσχέδια που αποσκοπούσαν στη ρύθμιση της αγοράς κρυπτονομισμάτων στην Πολωνία. Ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, αντίπαλος του Nawrocki, δήλωσε στο κοινοβούλιο ότι ο ιδρυτής της Zondacrypto είχε «εξαφανιστεί» και ήταν «πολύ πιθανό» να έχει πεθάνει. Ανέφερε ότι το σκάνδαλο της Zondacrypto αφορούσε χρήματα της «ρωσικής μαφίας». Το κρυπτονόμισμα ιδρύθηκε το 2014 από τον Σίλβεστερ Σούσεκ, ο οποίος εξαφανίστηκε το 2022. Τη θέση του ως επικεφαλής της εταιρείας ανέλαβε ο Κραλ.