Στερεύει από καύσιμα το Ιράν: Ουρές στα πρατήρια στην Τεχεράνη, στα 15 εκατ. λίτρα το καθημερινό έλλειμμα - Δείτε βίντεο
Στερεύει από καύσιμα το Ιράν: Ουρές στα πρατήρια στην Τεχεράνη, στα 15 εκατ. λίτρα το καθημερινό έλλειμμα - Δείτε βίντεο
Σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμού» η κατανάλωση των στρατηγικών αποθεμάτων – Διαφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση Πεζεσκιάν και τους Φρουρούς της Επανάστασης, ουρές και κλειστά πρατήρια στην Τεχεράνη
Η άντληση καυσίμων από τα στρατηγικά αποθέματα του Ιράν έχει φθάσει σε επίπεδο «κόκκινου συναγερμού», με τις ποσότητες που απομένουν, να τείνουν προς εξάντληση μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Iran International.
Η επιδείνωση της κατάστασης έχει προκαλέσει διαφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση του Μασούντ Πεζεσκιάν και τους Φρουρούς της Επανάστασης σχετικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση των αποθεμάτων.
Τα συγκεκριμένα αποθέματα έχουν δημιουργηθεί για να περιορίζουν τις επιπτώσεις σοβαρών ελλείψεων και έκτακτων καταστάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με το Iran International, ο ρυθμός με τον οποίο καταναλώνονται τις τελευταίες εβδομάδες έχει οδηγήσει ειδικούς εντός του κρατικού μηχανισμού να προειδοποιήσουν για τις συνέπειες.
Εάν οι αναλήψεις συνεχιστούν με τον τρέχοντα ρυθμό, τα εναπομείναντα αποθέματα θα μπορούσαν να εξαντληθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντιτίθενται στην ανεξέλεγκτη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αντίθετα, επιδιώκουν να συνεχιστεί η άντλησή τους, ώστε τα πρατήρια να παραμένουν σε λειτουργία και να περιοριστεί η ανησυχία των πολιτών για τις ελλείψεις και τις αυξήσεις των τιμών.
Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης και Στρατηγικής Διαχείρισης του Ιράν, Αλί Ακμπάρ Σαγάμπ Εσφαχανί, είχε εκτιμήσει στις 15 Αυγούστου ότι η καθημερινή έλλειψη βενζίνης κυμαινόταν μεταξύ 14 και 15 εκατομμυρίων λίτρων.
Πριν οξυνθεί η κρίση, περίπου το μισό κενό καλυπτόταν από εισαγωγές, μεγάλο μέρος των οποίων προερχόταν από τη Ρωσία. Ωστόσο, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές υποδομές διύλισης και το κλείσιμο της διαδρομής ανεφοδιασμού μέσω της Κασπίας Θάλασσας περιόρισαν δραστικά τη δυνατότητα της Τεχεράνης να διατηρήσει αυτές τις εισαγωγές.
Οι διπλωματικές προσπάθειες του Ιράν για την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών από συμμάχους και γειτονικές χώρες δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συμφωνία.
Την ίδια ώρα, η Βρετανία και το Κατάρ έχουν στηρίξει τη νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να περιορίσει τις χρηματοπιστωτικές, ναυτιλιακές και ενεργειακές εμπορικές οδούς της χώρας.
Οι Αρχές διέταξαν τη μεταφορά καυσίμων από γειτονικές επαρχίες, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν κάποια πρατήρια στην πρωτεύουσα. Δεκάδες άλλα, όμως, εξακολουθούν να κινδυνεύουν με κλείσιμο.
Βίντεο και μηνύματα πολιτών καταγράφουν μεγάλες ουρές, κλειστά πρατήρια και δυσκολίες στην προμήθεια βενζίνης στην Τεχεράνη και στις επαρχίες Αλμπόρζ, Νότιου Χορασάν και Ραζαβί Χορασάν.
Ο περιφερειακός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Διανομής Πετρελαϊκών Προϊόντων στην Τεχεράνη απέδωσε το προσωρινό κλείσιμο ορισμένων πρατηρίων στην απότομη αύξηση της ζήτησης και στη συμφόρηση των οδών μεταφοράς καυσίμων.
«Τα πρατήρια είναι γεμάτα κόσμο, το GPS δεν λειτουργεί και δεν μπορείς να δουλέψεις για τη Snapp. Οι χρεώσεις έχουν αυξηθεί, αλλά δεν υπάρχουν οδηγοί για να δεχθούν τη διαδρομή. Έχουμε μείνει χωρίς χρήματα και χωρίς βενζίνη», δήλωσε κάτοικος της Τεχεράνης.
Άλλος πολίτης ανέφερε ότι το κόστος μιας συνηθισμένης διαδρομής με τη Snapp αυξήθηκε από ένα εκατομμύριο ριάλ τον προηγούμενο μήνα σε 3,2 εκατομμύρια ριάλ. Κάτοικος του Σιράζ έκανε επίσης λόγο για μεγάλες ανατιμήσεις στις υπηρεσίες μετακίνησης, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή δεν καταγράφεται έλλειψη βενζίνης.
τον περιορισμό της διαθέσιμης βενζίνης στα επίπεδα της εγχώριας παραγωγής,
τη μείωση των επιδοτούμενων ποσοστώσεων και την πώληση των επιπλέον ποσοτήτων σε ελεύθερη τιμή,
τη μεταφορά των ποσοστώσεων καυσίμων από τα οχήματα στους πολίτες.
Ο φόβος ότι μια αύξηση των τιμών θα μπορούσε να προκαλέσει νέες διαδηλώσεις έχει ωθήσει την κυβέρνηση να καταναλώνει τα στρατηγικά αποθέματα για να κερδίσει χρόνο.
Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αποτελούν εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα στο Ιράν. Η αιφνιδιαστική αύξηση της τιμής της βενζίνης τον Νοέμβριο του 2019 πυροδότησε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, τις οποίες ακολούθησε αιματηρή καταστολή από τις κρατικές δυνάμεις.
Η επιλογή της κυβέρνησης να καθυστερήσει τις δύσκολες αποφάσεις μέσω της χρήσης των αποθεμάτων δημιουργεί πλέον έναν νέο κίνδυνο: το στρατηγικό «μαξιλάρι» που προορίζεται για την προστασία της χώρας σε περιόδους σοβαρών διαταραχών ενδέχεται να εξαντληθεί μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες.
Η επιδείνωση της κατάστασης έχει προκαλέσει διαφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση του Μασούντ Πεζεσκιάν και τους Φρουρούς της Επανάστασης σχετικά με το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πρέπει να συνεχιστεί η χρήση των αποθεμάτων.
Τα συγκεκριμένα αποθέματα έχουν δημιουργηθεί για να περιορίζουν τις επιπτώσεις σοβαρών ελλείψεων και έκτακτων καταστάσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με το Iran International, ο ρυθμός με τον οποίο καταναλώνονται τις τελευταίες εβδομάδες έχει οδηγήσει ειδικούς εντός του κρατικού μηχανισμού να προειδοποιήσουν για τις συνέπειες.
As fuel runs short and queues stretch outside stations, Tehran sent inspectors with a message for Iranians: don't form lines, sort out alternatives on your own.@ariel_oseran pic.twitter.com/5o9TsDoAKm— Open Source Intel (@Osint613) August 27, 2026
Εάν οι αναλήψεις συνεχιστούν με τον τρέχοντα ρυθμό, τα εναπομείναντα αποθέματα θα μπορούσαν να εξαντληθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντιτίθενται στην ανεξέλεγκτη χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, αντίθετα, επιδιώκουν να συνεχιστεί η άντλησή τους, ώστε τα πρατήρια να παραμένουν σε λειτουργία και να περιοριστεί η ανησυχία των πολιτών για τις ελλείψεις και τις αυξήσεις των τιμών.
Ημερήσιο έλλειμμα έως 15 εκατ. λίτραΤο Ιράν παράγει περίπου 120 εκατομμύρια λίτρα βενζίνης την ημέρα, ενώ η ημερήσια κατανάλωση φθάνει περίπου τα 135 εκατομμύρια λίτρα. Το έλλειμμα διαμορφώνεται, επομένως, στα 15 εκατομμύρια λίτρα ημερησίως.
Ο επικεφαλής του Οργανισμού Ενεργειακής Βελτιστοποίησης και Στρατηγικής Διαχείρισης του Ιράν, Αλί Ακμπάρ Σαγάμπ Εσφαχανί, είχε εκτιμήσει στις 15 Αυγούστου ότι η καθημερινή έλλειψη βενζίνης κυμαινόταν μεταξύ 14 και 15 εκατομμυρίων λίτρων.
Πριν οξυνθεί η κρίση, περίπου το μισό κενό καλυπτόταν από εισαγωγές, μεγάλο μέρος των οποίων προερχόταν από τη Ρωσία. Ωστόσο, ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, τα ουκρανικά πλήγματα στις ρωσικές υποδομές διύλισης και το κλείσιμο της διαδρομής ανεφοδιασμού μέσω της Κασπίας Θάλασσας περιόρισαν δραστικά τη δυνατότητα της Τεχεράνης να διατηρήσει αυτές τις εισαγωγές.
⛽️🛢️🇮🇷 Long lines of cars stretched through parts of Tehran and the northeastern Iranian city of Mashhad on Tuesday and Wednesday as motorists queued for gasoline and diesel, with some lines blocking entire streets. pic.twitter.com/PPvrHxv0WP— Tina (@Tina34832552745) August 26, 2026
Οι διπλωματικές προσπάθειες του Ιράν για την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών από συμμάχους και γειτονικές χώρες δεν έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει σε συμφωνία.
Την ίδια ώρα, η Βρετανία και το Κατάρ έχουν στηρίξει τη νέα αμερικανική εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να περιορίσει τις χρηματοπιστωτικές, ναυτιλιακές και ενεργειακές εμπορικές οδούς της χώρας.
Μεταφέρουν καύσιμα στην Τεχεράνη για να ανοίξουν τα πρατήριαΟι ελλείψεις βενζίνης έχουν πλέον φθάσει στην Τεχεράνη, αναγκάζοντας ορισμένα πρατήρια να διακόψουν τη λειτουργία τους.
Οι Αρχές διέταξαν τη μεταφορά καυσίμων από γειτονικές επαρχίες, προκειμένου να επαναλειτουργήσουν κάποια πρατήρια στην πρωτεύουσα. Δεκάδες άλλα, όμως, εξακολουθούν να κινδυνεύουν με κλείσιμο.
Βίντεο και μηνύματα πολιτών καταγράφουν μεγάλες ουρές, κλειστά πρατήρια και δυσκολίες στην προμήθεια βενζίνης στην Τεχεράνη και στις επαρχίες Αλμπόρζ, Νότιου Χορασάν και Ραζαβί Χορασάν.
وسط تصاعد الضغوط الأميركية... طوابير طويلة أمام محطات الوقود في إيران بسبب نقص المحروقات pic.twitter.com/yqQjSfLG4V— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) August 25, 2026
Ο περιφερειακός διευθυντής της Εθνικής Εταιρείας Διανομής Πετρελαϊκών Προϊόντων στην Τεχεράνη απέδωσε το προσωρινό κλείσιμο ορισμένων πρατηρίων στην απότομη αύξηση της ζήτησης και στη συμφόρηση των οδών μεταφοράς καυσίμων.
Εκτοξεύθηκαν οι χρεώσεις στις μετακινήσειςΗ κρίση φαίνεται να επηρεάζει και το κόστος των μετακινήσεων. Πολίτες αναφέρουν στο Iran International ότι οι χρεώσεις στις εφαρμογές Snapp και Tapsi (αντίστοιχες του Uber) έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς λιγότεροι οδηγοί δέχονται διαδρομές.
«Τα πρατήρια είναι γεμάτα κόσμο, το GPS δεν λειτουργεί και δεν μπορείς να δουλέψεις για τη Snapp. Οι χρεώσεις έχουν αυξηθεί, αλλά δεν υπάρχουν οδηγοί για να δεχθούν τη διαδρομή. Έχουμε μείνει χωρίς χρήματα και χωρίς βενζίνη», δήλωσε κάτοικος της Τεχεράνης.
Άλλος πολίτης ανέφερε ότι το κόστος μιας συνηθισμένης διαδρομής με τη Snapp αυξήθηκε από ένα εκατομμύριο ριάλ τον προηγούμενο μήνα σε 3,2 εκατομμύρια ριάλ. Κάτοικος του Σιράζ έκανε επίσης λόγο για μεγάλες ανατιμήσεις στις υπηρεσίες μετακίνησης, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή δεν καταγράφεται έλλειψη βενζίνης.
Τα τρία σενάρια που εξετάζει η κυβέρνησηΗ ιρανική κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει τρεις διαφορετικές επιλογές για την αντιμετώπιση της κρίσης:
τον περιορισμό της διαθέσιμης βενζίνης στα επίπεδα της εγχώριας παραγωγής,
τη μείωση των επιδοτούμενων ποσοστώσεων και την πώληση των επιπλέον ποσοτήτων σε ελεύθερη τιμή,
τη μεταφορά των ποσοστώσεων καυσίμων από τα οχήματα στους πολίτες.
Ο φόβος ότι μια αύξηση των τιμών θα μπορούσε να προκαλέσει νέες διαδηλώσεις έχει ωθήσει την κυβέρνηση να καταναλώνει τα στρατηγικά αποθέματα για να κερδίσει χρόνο.
Οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αποτελούν εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό ζήτημα στο Ιράν. Η αιφνιδιαστική αύξηση της τιμής της βενζίνης τον Νοέμβριο του 2019 πυροδότησε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα, τις οποίες ακολούθησε αιματηρή καταστολή από τις κρατικές δυνάμεις.
Η επιλογή της κυβέρνησης να καθυστερήσει τις δύσκολες αποφάσεις μέσω της χρήσης των αποθεμάτων δημιουργεί πλέον έναν νέο κίνδυνο: το στρατηγικό «μαξιλάρι» που προορίζεται για την προστασία της χώρας σε περιόδους σοβαρών διαταραχών ενδέχεται να εξαντληθεί μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες.
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