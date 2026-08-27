Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε όταν εξερράγη το αυτοκίνητο του στην Αγία Πετρούπολη
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Ρώσος Στρατιωτικός Αγία Πετρούπολη Ανατίναξη Αυτοκίνητο

Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε όταν εξερράγη το αυτοκίνητο του στην Αγία Πετρούπολη

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει την Ουκρανία για σειρά δολοφονιών ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων και ατόμων που συνδέονται με την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας - Στο όχημα βρισκόταν και η σύζυγός του

Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε όταν εξερράγη το αυτοκίνητο του στην Αγία Πετρούπολη
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Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε Ρώσος στρατιωτικός και η σύζυγός του ανατινάχτηκε σήμερα στην Αγία Πετρούπολη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ακαριαίως ο στρατιωτικός, μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

Η διαδικτυακή εφημερίδα Fontanka της Αγίας Πετρούπολης έγραψε ότι πρόκειται για αντισυνταγματάρχη του ρωσικού στρατού και ότι η σύζυγός του διακομίσθηκε στο νοσοκομείο.

Η Ανακριτική Επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι άσκησε ποινική δίωξη σε σχέση με το περιστατικό, αλλά δεν αναφέρει ότι ο νεκρός ήταν στρατιωτικός. Το κανάλι του Mash στην εφαρμογή Telegram χαρακτηρίζει το θύμα στρατιωτικό.



Βίντεο άγνωστης προέλευσης που αναρτήθηκε από τοπικά κανάλια στην εφαρμογή Telegram δείχνουν αστυνομικούς και διασώστες να στέκονται σε έναν αποκλεισμένο δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος από τα θραύσματα ενός διαλυμένου αυτοκινήτου.

Η Ρωσία έχει κατηγορήσει την Ουκρανία για σειρά δολοφονιών ανώτερων στρατιωτικών αξιωματούχων και ατόμων που συνδέονται με την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας. Ουκρανικές πηγές έχουν αναλάβει την ευθύνη σε ορισμένες περιπτώσεις, ενώ σε άλλες την αρνούνται.

Δεν υπήρξαν άμεσα σχόλια από την Ουκρανία για το εν λόγω περιστατικό. Πολύ πρόσφατα ένα Ρώσος αξιωματικός σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση στις 13 Αυγούστου στην προσαρτηθείσα από την Ρωσία Κριμαία. Στη συνέχεια συνελήφθη μια γυναίκα, που θεωρήθηκε ύποπτη για την δολοφονία του, την οποία διέπραξε για λογαριασμό των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.
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