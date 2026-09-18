Ανεστάλη η λειτουργία δύο αεροδρομίων στην Πολωνία λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία
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Ανεστάλη η λειτουργία δύο αεροδρομίων στην Πολωνία λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία

Σε ετοιμότητα η πολωνική αεράμυνα – Ενεργοποιήθηκαν στρατιωτικά αεροσκάφη και συστήματα επιτήρησης του εναέριου χώρου

Ανεστάλη η λειτουργία δύο αεροδρομίων στην Πολωνία λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία
Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις μετά τις νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις κατά της Ουκρανίας, με τις αρχές να ενεργοποιούν μέτρα προστασίας του εναέριου χώρου της χώρας.

Τα αεροδρόμια του Λούμπλιν και του Ρζεσόφ ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους, καθώς εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι, μέσω του Κέντρου Αεροπορικών Επιχειρήσεων – Διοίκησης Αεροπορικού Στοιχείου, ενεργοποιήθηκαν οι αναγκαίες δυνάμεις και τα διαθέσιμα μέσα, ενώ τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και τα ραντάρ τέθηκαν σε κατάσταση ετοιμότητας.

Όπως διευκρινίστηκε, οι κινήσεις αυτές έχουν προληπτικό χαρακτήρα και στόχο την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου, ιδιαίτερα στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις ζώνες όπου καταγράφονται απειλές.

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