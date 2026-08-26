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Εξαρθρώθηκε κινεζικό δίκτυο κυβερνοκατασκοπείας που δρούσε από το 2018 στις ΗΠΑ, «χτύπησαν» NASA, Fed και Γερουσία
Εξαρθρώθηκε κινεζικό δίκτυο κυβερνοκατασκοπείας που δρούσε από το 2018 στις ΗΠΑ, «χτύπησαν» NASA, Fed και Γερουσία
Παραβιάσεις σε υπουργεία, κρίσιμες υποδομές και ευαίσθητα κυβερνητικά δίκτυα – Η δραστηριότητα φέρεται να έχει ξεκινήσει από το 2018
Μια εκτεταμένη επιχείρηση κυβερνοκατασκοπείας, η οποία φέρεται να δρούσε για χρόνια με στόχο ευαίσθητες υπηρεσίες και κρίσιμες υποδομές στις ΗΠΑ αλλά και διεθνώς, ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν οι αμερικανικές αρχές.
Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το δίκτυο που συνδέεται με κινεζική εταιρεία φέρεται να είχε πραγματοποιήσει παραβιάσεις σε συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της NASA, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED), της Γερουσίας και άλλων ευαίσθητων κυβερνητικών οργανισμών.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση διαδικτυακών τομέων που χρησιμοποιούνταν από δύο πλατφόρμες, τις «QScan» και «QTRouter», οι οποίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποτελούσαν μέρος της υποδομής που χρησιμοποιήθηκε στην εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων.
Μεταξύ των οργανισμών που φέρονται να βρέθηκαν στο στόχαστρο των χάκερ περιλαμβάνονται επίσης το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Υγείας και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας. Στα «θύματα» συγκαταλέγονται επίσης τέσσερις εταιρείες στις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών αρχών, προκύπτει ότι το δίκτυο είχε χρησιμοποιηθεί για την παραβίαση κρίσιμων υποδομών και άλλων ευαίσθητων δικτύων στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες, τουλάχιστον από το 2018.
Οι αμερικανικές αρχές αποδίδουν τη λειτουργία των συγκεκριμένων πλατφορμών στην εταιρεία Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, με έδρα την Κίνα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στους πελάτες της φέρεται να περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων η κινεζική υπηρεσία πληροφοριών, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.
Την ίδια ώρα, η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, ιδιωτικές εταιρείες και εργολάβοι μπορούν να προσφέρουν ψηφιακές δυνατότητες σε κρατικούς φορείς.
Αναλυτές που παρακολουθούν τη δραστηριότητα κινεζικών ομάδων στον κυβερνοχώρο επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός εταιρειών που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες κυβερνοεπιθέσεων, δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο ιδιωτικών φορέων με δυνατότητα να πραγματοποιούν σύνθετες επιχειρήσεις ψηφιακής διείσδυσης.
Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ το Πεκίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει κατηγορίες περί συμμετοχής ή ευθύνης για κυβερνοεπιθέσεις.
Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, το δίκτυο που συνδέεται με κινεζική εταιρεία φέρεται να είχε πραγματοποιήσει παραβιάσεις σε συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της NASA, της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (FED), της Γερουσίας και άλλων ευαίσθητων κυβερνητικών οργανισμών.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση διαδικτυακών τομέων που χρησιμοποιούνταν από δύο πλατφόρμες, τις «QScan» και «QTRouter», οι οποίες, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποτελούσαν μέρος της υποδομής που χρησιμοποιήθηκε στην εκστρατεία κυβερνοεπιθέσεων.
Οι πλατφόρμες «QScan» και «QTRouter»
Μεταξύ των οργανισμών που φέρονται να βρέθηκαν στο στόχαστρο των χάκερ περιλαμβάνονται επίσης το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας, το Υπουργείο Υγείας και τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας. Στα «θύματα» συγκαταλέγονται επίσης τέσσερις εταιρείες στις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των αμερικανικών αρχών, προκύπτει ότι το δίκτυο είχε χρησιμοποιηθεί για την παραβίαση κρίσιμων υποδομών και άλλων ευαίσθητων δικτύων στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες, τουλάχιστον από το 2018.
Δράση τουλάχιστον από το 2018
Οι αμερικανικές αρχές αποδίδουν τη λειτουργία των συγκεκριμένων πλατφορμών στην εταιρεία Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, με έδρα την Κίνα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στους πελάτες της φέρεται να περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων η κινεζική υπηρεσία πληροφοριών, το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός.
Την ίδια ώρα, η υπόθεση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο, σύμφωνα με ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια, ιδιωτικές εταιρείες και εργολάβοι μπορούν να προσφέρουν ψηφιακές δυνατότητες σε κρατικούς φορείς.
Το μοντέλο των ιδιωτών εργολάβων
Αναλυτές που παρακολουθούν τη δραστηριότητα κινεζικών ομάδων στον κυβερνοχώρο επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός εταιρειών που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες κυβερνοεπιθέσεων, δημιουργώντας ένα ευρύτερο δίκτυο ιδιωτικών φορέων με δυνατότητα να πραγματοποιούν σύνθετες επιχειρήσεις ψηφιακής διείσδυσης.
Η κινεζική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν είχε απαντήσει άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ το Πεκίνο έχει επανειλημμένα απορρίψει κατηγορίες περί συμμετοχής ή ευθύνης για κυβερνοεπιθέσεις.
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