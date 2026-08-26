Ο Πούτιν παίρνει με νόμο τον έλεγχο εγκαταστάσεων που χτυπούν διαδοχικά οι Ουκρανοί: «Είναι θέμα ασφάλειας»

Στο ρωσικό κράτος θα περνά προσωρινά η διοίκηση κρίσιμων υποδομών που δεν προστατεύονται επαρκώς από τα ουκρανικά drones

«κρίσιμες υποδομές» σε ολόκληρη τη χώρα, εφόσον οι ιδιώτες ιδιοκτήτες τους δεν καταφέρνουν να τις προστατεύσουν από τις κλιμακούμενες ουκρανικές επιθέσεις, υπέγραψε ο



Το νέο μέτρο τίθεται σε ισχύ, σε μια περίοδο που Μόσχα και Κίεβο εντείνουν τις αεροπορικές τους επιχειρήσεις, με τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος να προκαλούν ελλείψεις καυσίμων και να φέρνουν τον πόλεμο όλο και πιο κοντά στην καθημερινότητα των απλών Ρώσων πολιτών.



Κίεβο έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις του εναντίον κέντρων logistics της Ozon στη Ρωσία – ανταγωνίστριας της Wildberries, του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου που έχει επίσης βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο – επιχειρώντας να πλήξει τη ρωσική οικονομία, η οποία έχει προσανατολιστεί στις ανάγκες του πολέμου.











Σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων οι υποδομές καυσίμων και ενέργειας, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές και οι εγκαταστάσεις logistics.



Εάν οι ιδιοκτήτες δεν λάβουν επαρκή μέτρα για να διασφαλίσουν την «ασφάλεια» αυτών των εγκαταστάσεων ή δεν αποκαταστήσουν αρκετά γρήγορα τη λειτουργία τους έπειτα από επιθέσεις, η κυβέρνηση θα μπορεί να αποφασίζει την επιβολή «προσωρινής διοίκησης», όπως προβλέπει το διάταγμα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ρωσικό κράτος αποκτά τον έλεγχο της περιουσίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και των μετοχών του ιδιοκτήτη.



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Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τρίτη ότι «αρκετά συχνά οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας από drones».



Παράλληλα, επικαλέστηκε τη στήριξη που παρέχουν οι δυτικές χώρες στο Κίεβο ως έναν ακόμη λόγο για τον οποίο η Μόσχα «πρέπει να λάβει μέτρα», προκειμένου, όπως είπε, «να διασφαλίσουμε τη δική μας ασφάλεια».



Διάταγμα που δίνει στη ρωσική κυβέρνηση τη δυνατότητα να θέτει προσωρινά υπό τον έλεγχό τηςσε ολόκληρη τη χώρα, εφόσον οι ιδιώτες ιδιοκτήτες τους δεν καταφέρνουν να τις προστατεύσουν από τις κλιμακούμενες ουκρανικές επιθέσεις, υπέγραψε ο Βλαντίμιρ Πούτιν Το νέο μέτρο τίθεται σε ισχύ, σε μια περίοδο πουκαιεντείνουν τις αεροπορικές τους επιχειρήσεις, με τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος να προκαλούν ελλείψεις καυσίμων και να φέρνουν τον πόλεμο όλο και πιο κοντά στην καθημερινότητα των απλών Ρώσων πολιτών.Τοέχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις του εναντίον κέντρωντηςστη Ρωσία – ανταγωνίστριας της, του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου που έχει επίσης βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο – επιχειρώντας να πλήξει τη ρωσική οικονομία, η οποία έχει προσανατολιστεί στις ανάγκες του πολέμου.Το διάταγμα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, αναφέρει ότι τα νέα μέτρα εισάγονται «σε σχέση με τις αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων κρίσιμων υποδομών της Ρωσικής Ομοσπονδίας».Σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων οι υποδομές καυσίμων και ενέργειας, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές και οι εγκαταστάσεις logistics.Εάν οι ιδιοκτήτες δεν λάβουν επαρκή μέτρα για να διασφαλίσουν την «» αυτών των εγκαταστάσεων ή δεν αποκαταστήσουν αρκετά γρήγορα τη λειτουργία τους έπειτα από επιθέσεις, η κυβέρνηση θα μπορεί να αποφασίζει την επιβολή «προσωρινής διοίκησης», όπως προβλέπει το διάταγμα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ρωσικό κράτος αποκτά τον έλεγχο της περιουσίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και των μετοχών του ιδιοκτήτη.Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου,δήλωσε την Τρίτη ότι «αρκετά συχνά οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας από drones».Παράλληλα, επικαλέστηκε τη στήριξη που παρέχουν οι δυτικές χώρες στο Κίεβο ως έναν ακόμη λόγο για τον οποίο η Μόσχα «πρέπει να λάβει μέτρα», προκειμένου, όπως είπε, «να διασφαλίσουμε τη δική μας ασφάλεια».

Ερωτηθείς ποιες εταιρείες θα μπορούσαν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του διατάγματος, ο Πεσκόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι η κατάσταση θα «αναλυθεί πρωτίστως από την κυβέρνηση και τις αρμόδιες υπηρεσίες». «Όπου δεν λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας σε κρίσιμους τομείς, θα υποβάλλονται οι αντίστοιχες προτάσεις», πρόσθεσε.



Η έλλειψη πυραύλων Patriot στην Ουκρανία Την ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπολύει ολοένα συχνότερα επιθέσεις με πυραύλους υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ουκρανία, εκμεταλλευόμενη την έλλειψη αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας Patriot. Η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα συγκεκριμένα συστήματα για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων.



Η έλλειψη έχει επιδεινωθεί εξαιτίας των πιέσεων που δέχεται η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.



Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς την Τρίτη, η Ρωσία εξαπέλυσε δύο πυραύλους και 150 drones εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 124 από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.



Εν μέσω της έλλειψης αναχαιτιστικών πυραύλων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο παρέλαβε έναν «μικρό αριθμό πυραύλων Patriot». «Δεν θα πω ούτε ποια χώρα τούς παρείχε – έχουμε επίσης παραλάβει έναν μικρό αριθμό πυραύλων Patriot. Δεν μπορώ να πω πόσους, αλλά είναι μόνο λίγοι. Χρειαζόμαστε περισσότερους», είπε ο Ζελένσκι κατά τη συνάντησή του με τον Εσθονό ομόλογό του.