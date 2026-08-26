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Ο Πούτιν παίρνει με νόμο τον έλεγχο εγκαταστάσεων που χτυπούν διαδοχικά οι Ουκρανοί: «Είναι θέμα ασφάλειας»
Στο ρωσικό κράτος θα περνά προσωρινά η διοίκηση κρίσιμων υποδομών που δεν προστατεύονται επαρκώς από τα ουκρανικά drones
Το νέο μέτρο τίθεται σε ισχύ, σε μια περίοδο που Μόσχα και Κίεβο εντείνουν τις αεροπορικές τους επιχειρήσεις, με τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος να προκαλούν ελλείψεις καυσίμων και να φέρνουν τον πόλεμο όλο και πιο κοντά στην καθημερινότητα των απλών Ρώσων πολιτών.
Το Κίεβο έχει εντείνει τις τελευταίες ημέρες τις επιθέσεις του εναντίον κέντρων logistics της Ozon στη Ρωσία – ανταγωνίστριας της Wildberries, του κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου που έχει επίσης βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο – επιχειρώντας να πλήξει τη ρωσική οικονομία, η οποία έχει προσανατολιστεί στις ανάγκες του πολέμου.
The Wildberries logistics hub in Kotovsk, Tambov Oblast, is heavily burning after another Ukrainian drone attack overnight. Russian authorities say the fire has already spread across around 40,000 m² of the 108,000 m² complex.— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 26, 2026
Kotovsk was also one of the very first Wildberries… pic.twitter.com/P24k0oz1yy
Το διάταγμα, το οποίο τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, αναφέρει ότι τα νέα μέτρα εισάγονται «σε σχέση με τις αυξανόμενες απειλές για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων κρίσιμων υποδομών της Ρωσικής Ομοσπονδίας».
Σύμφωνα με το κείμενο του διατάγματος, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα τομέων, μεταξύ των οποίων οι υποδομές καυσίμων και ενέργειας, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές και οι εγκαταστάσεις logistics.
Εάν οι ιδιοκτήτες δεν λάβουν επαρκή μέτρα για να διασφαλίσουν την «ασφάλεια» αυτών των εγκαταστάσεων ή δεν αποκαταστήσουν αρκετά γρήγορα τη λειτουργία τους έπειτα από επιθέσεις, η κυβέρνηση θα μπορεί να αποφασίζει την επιβολή «προσωρινής διοίκησης», όπως προβλέπει το διάταγμα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το ρωσικό κράτος αποκτά τον έλεγχο της περιουσίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων και των μετοχών του ιδιοκτήτη.
A difficult night for the Russians, as Ukraine continues destroying the country's largest logistics centers.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) August 26, 2026
Another Wildberries facility, this time in Kotovsk, Tambov region, roughly 450 km from Ukraine, covering 108,000 m², designed to hold as many as 54 million items. It… pic.twitter.com/JuvU6xAP7I
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τρίτη ότι «αρκετά συχνά οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων δεν δίνουν τη δέουσα προσοχή στη λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας από drones».
Παράλληλα, επικαλέστηκε τη στήριξη που παρέχουν οι δυτικές χώρες στο Κίεβο ως έναν ακόμη λόγο για τον οποίο η Μόσχα «πρέπει να λάβει μέτρα», προκειμένου, όπως είπε, «να διασφαλίσουμε τη δική μας ασφάλεια».
Η έλλειψη πυραύλων Patriot στην ΟυκρανίαΤην ίδια ώρα, η Ρωσία εξαπολύει ολοένα συχνότερα επιθέσεις με πυραύλους υψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την Ουκρανία, εκμεταλλευόμενη την έλλειψη αμερικανικής κατασκευής αναχαιτιστικών πυραύλων για τα συστήματα αεράμυνας Patriot. Η Ουκρανία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα συγκεκριμένα συστήματα για την κατάρριψη βαλλιστικών πυραύλων.
Η έλλειψη έχει επιδεινωθεί εξαιτίας των πιέσεων που δέχεται η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα εν μέσω του πολέμου με το Ιράν.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς την Τρίτη, η Ρωσία εξαπέλυσε δύο πυραύλους και 150 drones εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία ανακοίνωσε ότι καταρρίφθηκαν 124 από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.
Εν μέσω της έλλειψης αναχαιτιστικών πυραύλων, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι το Κίεβο παρέλαβε έναν «μικρό αριθμό πυραύλων Patriot». «Δεν θα πω ούτε ποια χώρα τούς παρείχε – έχουμε επίσης παραλάβει έναν μικρό αριθμό πυραύλων Patriot. Δεν μπορώ να πω πόσους, αλλά είναι μόνο λίγοι. Χρειαζόμαστε περισσότερους», είπε ο Ζελένσκι κατά τη συνάντησή του με τον Εσθονό ομόλογό του.
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