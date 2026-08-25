Δύο νεκροί από ιλαρά στην Πενσιλβάνια - Οι πρώτοι εδώ και 35 χρόνια
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Δύο νεκροί από ιλαρά στην Πενσιλβάνια - Οι πρώτοι εδώ και 35 χρόνια

Από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 393 κρούσματα σε 28 κομητείες

Δύο νεκροί από ιλαρά στην Πενσιλβάνια - Οι πρώτοι εδώ και 35 χρόνια
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Δύο κάτοικοι της Πενσιλβάνιας πέθαναν από ιλαρά, ανακοίνωσαν οι τοπικές υγειονομικές αρχές. Υπογράμμισαν μάλιστα πως πρόκειται για τους πρώτους θανάτους από ιλαρά εδώ και 35 χρόνια σε αυτήν την αμερικανική πολιτεία, όπου από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 393 κρούσματα σε 28 κομητείες.

Αμφότεροι ήταν ανεμβολίαστοι κάτοικοι της κομητείας Λάνκαστερ, διευκρίνισαν οι υγειονομικές αρχές, χωρίς να δημοσιοποιήσουν άλλες πληροφορίες.

Η υπουργός Υγείας της πολιτείας Ντέμπρα Μπόγκεν δήλωσε πως επειδή «η ιλαρά είχε εξαλειφθεί εν πολλοίς» στην Πενσιλβάνια για πάνω από τρεις δεκαετίες, οι κάτοικοι «δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την ασθένεια και δεν κατανοούν πλήρως την πιθανή σοβαρότητα της νόσου».

Φέτος καταγράφεται έξαρση ιλαράς στις ΗΠΑ, όπου τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) έχουν αναφέρει 2.777 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου μέχρι την 20ή Αυγούστου.

Τα φετινά στοιχεία αντιπροσωπεύουν τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων ιλαράς στις ΗΠΑ σε ετήσια βάση μετά την επιδημία της περιόδου 1989-1991, όταν είχαν καταγραφεί 55.000 κρούσματα και 123 θάνατοι.
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