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Έφηβοι με κλεμμένο πολυτελές SUV 220.000 δολαρίων σκότωσαν ζευγάρι σε καταδίωξη στο Νιου Τζέρσεϊ, δείτε βίντεο
Έφηβοι με κλεμμένο πολυτελές SUV 220.000 δολαρίων σκότωσαν ζευγάρι σε καταδίωξη στο Νιου Τζέρσεϊ, δείτε βίντεο
Έτρεχαν στο αντίθετο ρεύμα για να ξεφύγουν από την αστυνομία
Μια βόλτα με κλεμμένο πολυτελές SUV κατέληξε σε τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, όταν τέσσερις έφηβοι, έκλεψαν μια Mercedes-Benz G-Wagon αξίας περίπου 220.000 δολαρίων και, στην προσπάθειά τους να διαφύγουν από την αστυνομία, συγκρούστηκαν μετωπικά με άλλο όχημα, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Mays Landing της κομητείας Atlantic, ενώ νεκροί είναι ο 54χρονος Ρόμπερτ Μπαρ Τζούνιορ και η 67χρονη Άλις Στίλγουελ, κάτοικοι της περιοχής Egg Harbor Township. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, η κλεμμένη Mercedes-Benz G-Wagon κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όταν συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι, κοντά στη διασταύρωση της Route 50 με την Third Street.
Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε το αυτοκίνητο των θυμάτων εκτινάχθηκε προς γειτονικό πρατήριο καυσίμων. Και οι δύο επιβαίνοντες υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει το κλεμμένο SUV αρκετές ώρες πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα. Περίπου στις 3:40 τα ξημερώματα, αστυνομικός στο Longport επιχείρησε να σταματήσει το όχημα, όμως ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 7:45 το πρωί, αστυνομικοί στο Hamilton Township εντόπισαν εκ νέου τη Mercedes και ξεκίνησε νέα καταδίωξη. Οι Αρχές έχασαν προσωρινά την οπτική επαφή με το όχημα λίγα μόλις λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση.
Μετά το δυστύχημα, οι τέσσερις νεαροί, σύμφωνα με τις Αρχές, επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή από το σημείο, ωστόσο συνελήφθησαν λίγο αργότερα.
Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 18χρονος Νέισον Μπράουν, ενώ οι άλλοι τρεις είναι ανήλικοι και τα στοιχεία τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία για βαριά επίθεση, παράνομη χρήση οχήματος και διαφυγή από την αστυνομία. Στον 18χρονο έχουν απαγγελθεί επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με κλεμμένο όχημα και τη συμμετοχή ανηλίκου στην τέλεση εγκλήματος.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος από τους τέσσερις επέβαινε στη θέση του οδηγού τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κατηγορίες.
Η Άλις Στίλγουελ περιγράφεται από συγγενείς και φίλους ως αγαπημένη μητέρα και γιαγιά, ενώ ο Ρόμπερτ Μπαρ ήταν ο επί χρόνια σύντροφός της. Μετά την τραγωδία δημιουργήθηκε διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας και τη στήριξη της οικογένειας.
Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου στο Mays Landing της κομητείας Atlantic, ενώ νεκροί είναι ο 54χρονος Ρόμπερτ Μπαρ Τζούνιορ και η 67χρονη Άλις Στίλγουελ, κάτοικοι της περιοχής Egg Harbor Township. Σύμφωνα με τις εισαγγελικές Αρχές, η κλεμμένη Mercedes-Benz G-Wagon κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όταν συγκρούστηκε μετωπικά με το όχημα στο οποίο επέβαινε το ζευγάρι, κοντά στη διασταύρωση της Route 50 με την Third Street.
Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια ώστε το αυτοκίνητο των θυμάτων εκτινάχθηκε προς γειτονικό πρατήριο καυσίμων. Και οι δύο επιβαίνοντες υπέκυψαν στα τραύματά τους.
Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει το κλεμμένο SUV αρκετές ώρες πριν από το θανατηφόρο δυστύχημα. Περίπου στις 3:40 τα ξημερώματα, αστυνομικός στο Longport επιχείρησε να σταματήσει το όχημα, όμως ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και διέφυγε. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου στις 7:45 το πρωί, αστυνομικοί στο Hamilton Township εντόπισαν εκ νέου τη Mercedes και ξεκίνησε νέα καταδίωξη. Οι Αρχές έχασαν προσωρινά την οπτική επαφή με το όχημα λίγα μόλις λεπτά πριν από τη μοιραία σύγκρουση.
Μετά το δυστύχημα, οι τέσσερις νεαροί, σύμφωνα με τις Αρχές, επιχείρησαν να διαφύγουν πεζή από το σημείο, ωστόσο συνελήφθησαν λίγο αργότερα.
Ανάμεσά τους βρίσκεται ο 18χρονος Νέισον Μπράουν, ενώ οι άλλοι τρεις είναι ανήλικοι και τα στοιχεία τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, συνωμοσία για βαριά επίθεση, παράνομη χρήση οχήματος και διαφυγή από την αστυνομία. Στον 18χρονο έχουν απαγγελθεί επιπλέον κατηγορίες που σχετίζονται με κλεμμένο όχημα και τη συμμετοχή ανηλίκου στην τέλεση εγκλήματος.
Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος από τους τέσσερις επέβαινε στη θέση του οδηγού τη στιγμή της σύγκρουσης, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκαθαρίσει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κατηγορίες.
Η Άλις Στίλγουελ περιγράφεται από συγγενείς και φίλους ως αγαπημένη μητέρα και γιαγιά, ενώ ο Ρόμπερτ Μπαρ ήταν ο επί χρόνια σύντροφός της. Μετά την τραγωδία δημιουργήθηκε διαδικτυακή εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την κάλυψη των εξόδων της κηδείας και τη στήριξη της οικογένειας.
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